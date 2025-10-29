경험은 어디 안 간다... '갭이어 캠프' 참가한 중장년, 소감은?

AD

'경기 중장년 앙코르 위크'의 대미를 장식하는 '중장년 갭이어 확산 포럼'이 28일 경기도청 다산홀에서 성황리에 열렸다. '길어진 삶, 인생 전환의 기술'이라는 주제로 열린 이날 포럼은 전국 최초로 시도된 '경기 베이비부머 인턴캠프'의 성과를 공유하고 중장년의 경험이 어떻게 '사회 활력'으로 이어질 수 있는지 그 해법을 모색하는 자리였다.'경기 베이비부머 인턴캠프'는 그동안 주로 청년 세대의 전유물로 여겨졌던 '갭이어(gap year)'개념을 중장년층에게 확장한 지역 체류형 프로그램이다.전국에서 최초로 추진된 '경기 베이비부머 인턴캠프' 사업으로 2025년 7월 입학식을 시작으로 4개월간 진행됐다.23일부터 이어진 '경기 중장년 앙코르 위크'의 마지막 날을 장식한 이날 행사에는 전문가, 유관기관 관계자, 그리고 4개월간의 여정을 마친 '경기 베이비부머 인턴캠프' 참가자 등 200여 명이 참석해 뜨거운 관심을 보였다.특히 이번 포럼에서는 '경기 베이비부머 인턴캠프'의 성과 분석이 주목받았다. 김윤영 경기연구원 연구위원은 청년의 전유물로 여겨졌던 갭이어 개념을 중장년에게 확장한 '경기 베이비부머 인턴캠프' 사업의 성과를 분석하고, 향후 중장년 갭이어 정책의 발전 방안을 제시했다.이어진 패널토크에서는 '경기 베이비부머 인턴캠프' 참가자 대표 이진곤씨가 직접 참여해 현장의 목소리를 더했다. 패널들은 중장년의 삶의 전환과 갭이어 확산을 위한 실질적 전략을 논의하며, 중장년의 경험이 단순한 '쉼'을 넘어 '사회 활력'으로 이어져야 한다는 데 공감대를 형성했다.포럼 종료 후 열린 '경기 베이비부머 인턴캠프' 졸업식에서는 참가자들이 직접 축하공연을 펼쳐 행사 분위기를 띄웠다.현장에서 만난 공정식 경기도 사회혁신경제국장은 "오늘 행사는 전국 최초의 중장년 주간 프로그램인 '경기 중장년 앙코르 위크'의 대미를 장식하는 자리"라면서 "중장년의 경험과 지혜가 사회의 새로운 활력으로 이어지길 바라며, 앞으로도 다양한 프로그램을 통해 중장년과 지속적으로 소통하겠다"고 했다.경기도청 다산홀에서 열린 이번 '중장년 포럼'은 '경기 베이비부머 인턴캠프'의 성공적인 성과를 바탕으로 '앙코르 위크'의 화려한 피날레를 장식했다. 중장년의 경험과 지혜가 '사회 활력'의 마중물이 되기를 기대해 본다.