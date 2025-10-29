끊임없이 싸우고 버티고 힘써왔던 열다섯 명의 언니들

"우리에겐 더 많은 여성의 이야기가 필요하다."

큰사진보기 ▲<여자가 사랑한 여자들> 표지이예지 작가의 인터뷰집 <여자가 사랑한 여자들>의 표지 모습이다. 왼쪽에 인터뷰에 응답한 인터뷰이들의 이름이 나열돼 있다. ⓒ 위즈덤하우스 관련사진보기

큰사진보기 ▲<여자가 사랑한 여자들> 출간 기념 북토크지난 23일 서울 마포구에서 진행된 <여자가 사랑한 여자들> 출간 기념 북토크에서 이경미 감독(왼쪽부터), 가수 김윤아, 이예지 작가가 독자들의 질문에 대답하고 있다. ⓒ 한별 관련사진보기

여성들에 대한 세상의 차별과 선입견은 여전히 공고하다. 그런 편견 속에서 멋있게 살아가는 여성들을 나는 '언니'라고 부른다. <여자가 사랑한 여자들>(2025년 9월 출간)은 흔히 '언니'라고 많이 불리는 여성 15인의 인터뷰가 담겨 있다.'멋지면 다 언니'라는 말에 걸맞게 다양한 방식으로 살아남은 여성들의 모습을 보인다. 강한 여성, 여린 여성, 고집이 있는 여성 등 여러 직업을 가진 여성들은 단일한 틀에 묶여 있지 않다. 그들은 각자의 자리에서 무언가를 이뤄낸 여성들이다. 이 책의 서문은 이렇게 시작한다.여고와 여대에 다니면서 많이 들었던 말이지만 어린 날의 나는 간절하지 않았다. 당장 현재를 바라보는 내 주위에 여성들만 가득했기 때문이다. 당시 두 마디 이상 나누는 남성이라고는 가족과 교수님, 아르바이트 사장님이 다였다. 그 외에 내 인생의 중요한 사람들은 모두 여성이었다. 따라서 여성에 대한 차별이 공고하다는 것을 들었음에도 실감하지 못했다. 그러던 내가 대학을 졸업하고 취직을 하자 상황이 달라졌다. 언뜻 보면 여성이 많은 것도 같은데 상사로 만나는 여성은 손에 꼽을 정도로 적었다.그러던 중 만나게 된 이 책의 제목은 직관적이고 정확했다. 등장하는 사람들은 여성이 드러나는 작품을 창조하고, 여성으로서 이 세상에 존재한다. 분명 나와 같은 현실을 살아가는 여성들인데, 믿기지 않을 정도로 환상적이다.이 환상적인 여성들은 언니가 필요한 독자에게 기꺼이 '언니'가 되어준다. 그렇다고 좋은 말만 하지 않고, 좋은 모습만 보여주지 않는다. 선한 여성, 착한 모습의 여성과는 무관하게 욕심을 내고, 세상을 향한 냉소적인 관점을 보이기도 한다.여자들의 이야기라 마냥 따뜻한 말들이 있을 것으로 생각한 나는 당황스럽기도 했다. 따뜻한 위로 대신 작가가 전한 것은 '무엇이든 될 수 있는 것, 그것이 여성'이라는 점이었다. 열다섯 명과의 인터뷰를 통해서 나타나는 결론은 하고 싶은 대로 그대로 살면 된다는 점이다.지난 23일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 이예지 작가와 김윤아, 이경미 감독이 참여한 북토크가 진행됐다. 이예지 작가와 가수 김윤아, 이경미 감독은 입을 모아 "여자가 좋다"고 말했다. 북토크 현장에서 서로를 바라보는 여성들의 눈에는 애정이 가득했다.여자들에 대한 생각을 묻는 질문에 김윤아는 "여자들과의 커뮤니케이션이 더 편하다"고 답했다. 이경미는 "여성이 늘 작품의 주인공인 이유는 '할 수 있다'는 자신감 때문"이라고 털어놨다. 현장에서 독자들은 나의 삶, 김윤아와 이경미의 삶 그리고 세상을 살아가는 법에 대한 질문을 했고, 서로를 나눴다.이예지 작가는 인터뷰에서, 북토크에서 가수 김윤아의 오래된 팬이라고 밝혔다. 그만큼 그는 글에 애정을 담았다. 이 책은 작가가 '덕질하듯' 이야기를 나눈 열다섯 명의 여성의 말이 담겨 있다. 작가는 애정이 어린 마음으로, 즐거운 시선으로 진행한 인터뷰는 독자에게 그 감정을 오롯이 전한다. 특히 인터뷰는 다른 글보다 직접적으로 말과 생각을 전달하는 만큼 작가의 생생한 문장이 책에 몰입하게 한다.특히 이예지 작가 뿐 아니라 여성 창작자들은 여성을 그리는데 많은 고민을 한다는 점이 인상깊었다. 책 속에서 정서경 작가의 인터뷰에는 관음적인 시선으로 여성을 그리는 작품에 대한 이야기가 나왔다. 이어 이경미 감독은 작품 속 여성을 표현하는 과정에서 "어떻게 하면 더 재미있게 표현할 수 있을까?" 고민한다고 말했다.남자가 그리는 여성에 대한 불만이 있다는 말에는 나도 모르게 고개를 끄덕일 수밖에 없었다. 연극이나 뮤지컬에서 남성에 비해 턱 없이 부족한 여성 주연들과, 수많은 남성들 사이에서 그려지는 여성의 모습이 떠올랐기 때문이다.그러나 이런 여성들의 말은 용기가 된다. 여성주의 의제에 대해 당당하게 의견을 밝힌 김윤아는 "하지만 저는 말할 수 있어요"라고 말한다. 밴드의 여성 프론트맨이 거의 없다시피 하던 시절, 여성 프론트맨으로서 오해와 편견, 차별에 시달렸던 그는 이제 오히려 그 경험으로 말한다. 김윤아는 노래를 통해 1020세대 여성들에게 사랑과 지지를 보낸다면서 여성에 대해서 계속 노래하겠다고 밝혀 현장 독자들의 마음을 울리기도 했다.이예지 작가는 인터뷰 말미 "무엇을 믿냐"는 질문을 항상 한다고 말했다. 인터뷰집에서는 다양한 답변이 등장했다. 여성들은 스스로를 믿고, 세상을 믿는다고 말했다. 만약 이 질문이 내게 온다면 이 세상에 존재하는 모든 언니들의 이름을 말할 것이다. 나는 함께 걸어가는 여성들을 믿는다. 때로 세상은 '여자의 적은 여자'라고 말하지만, 적어도 내가 경험했던 여성들은 서로의 적이 아니라 동반자였다.여성은 개인으로 남았다가도 서로가 필요할 때 연대한다. 아마 홀로는 세상살이가 힘겨워 그런 게 아닐까 생각한다. 이 세상에서 여성이 홀로 높이 서는 법은 여전히 쉽지 않다. 이 책의 화자들도 이 자리까지 오는 것이 결코 쉽지 않았다고 말한다.여성들의 이름을 말할 수 있는 세상이라 해서 결코 그냥 바뀐 것이 아니다. 세 보이기 위해 '유'씨를 '류'씨라고 바꿔 적었다는 류성희처럼, 나는 인형이 아니라고 수없이 인터뷰에서 말했다는 김윤아처럼, 여성들은 끊임없이 싸우고 버티고 힘써왔다.북토크에서 이경미 감독은 "책이나 음악, 그림 등 작품을 향유할 때 딱 꽂히는 것들은 알고 보면 여성들의 작품이었다"고 말했다. 이를 통해 국적과 연령, 삶의 방식을 떠나서도 여성들이 공통되게 갖고 있는 정서가 있는 것 같다고 덧붙였다.이예지 작가가 공감한다고 대답하지 않았다면 객석에 있던 내가 소리칠 뻔했다. 여성들의 작품을, 생각을 사랑하면서 왜 이토록 여성들을 사랑하게 됐을까 고민했는데, '연결돼 있다'는 말이 딱 들어맞았다.그렇기에 난 앞으로도 여성들을 사랑할 것이다. 미디어에서, 현실에서 더 많은 여성들을 만나고 싶다. 예전에는 세상이 인정하는 '성공한 여성'이 되어 나 스스로를 증명하고 싶다는 욕망에 휩싸였는데 지금은 조금 다르다. 지금의 내 자리에서, 독자라는 이름과 마음으로 여성 창작인을 응원하고 싶다.여대에서 세상으로 향하며 두려웠던 변화도 이제는 반길 수 있게 됐다. 달라진 환경에서 새롭게 만날 여성들이 어떤 모습일지 나는 무척 기대된다. 이예지 작가는 다음 책을 기다린다는 독자의 질문에 "이 책이 잘 되길 바랐다. 다음을 원하기 때문"이라고 답했다. 독자들 역시 그 다음 책을 기대하고 있다.