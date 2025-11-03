한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

내 등이 너무 멀다

- 김남극

새벽에 잠이 깨었는데 등이 가렵다

양손을 이리저리 더듬거리니 겨우 가려운 곳에 손이 닿았다

내가 내 등을 긁는 마음으로

저녁까지 옥수수밭을 맸다

자려고 누웠는데 등이 가렵다

양손을 이리저리 휘둘러도 가려운 곳에 닿지 않는다

내 등이 너무 멀다

하루 땅에 엎드린 공력이

내 등을 긁을 수 없는 불구의 몸으로 남는

장년의 저녁쯤

새벽에 깨어 가려운 등을 또 긁는다

큰사진보기 ▲옥수수를 매며, 닿지 못한 등을 달래는 마음 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <이별은 그늘처럼>, 걷는사람, 2023시인_김남극 : 2003년 유심 신인문학상으로 등단했다. 시집 <하룻밤 돌배나무 아래서 잤다> <너무 멀리 왔다> <이별은 그늘처럼> <스무 살이 되기 전에>가 있다.등 한쪽이 가렵다. 몸은 내 것이지만, 동시에 내가 닿을 수 없는 먼 풍경이다. 인간의 몸이란 언제나 자신에게 조금 늦게 또는 너무 빨리 도착한다. 나는 등을 긁는 마음으로 저녁까지 옥수수밭을 맸다. 땅을 긁는 손이 자신을 긁는 손과 다르지 않다는 사실은, 이제 깨달음이나 지혜가 아닌 삶이다. 그러나 하루 종일 밭을 일군 손이 내 몸의 요구를 해결하지 못할 때, 그것은 늙음이라는 또 다른 삶으로 나를 이동시킨다. "내 등이 너무 멀다"는 공간의 서술이 아니라 시간의 고백이 된다. 새벽에 깨어, 다시 등을 긁는다. 몸은 여전히 가렵고, 손은 여전히 닿지 못한다. 오늘도 나에게 닿지 못한 채, 옥수수밭으로 나간다. (배수연 시인)