길을 걷다 아카시아 향이 나는 것 같은 순간

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

유독

- 황인찬

아카시아 가득한 저녁의 교정에서 너는 물었지 대체 이게 무슨 냄새냐고

그건 네 무덤 냄새다 누군가 말하자 모두가 웃었고 나는 아무 냄새도 맡을 수 없었어

다른 애들을 따라 웃으며 냄새가 뭐지? 무덤 냄새란 대체 어떤 냄새일까? 생각을 해 봐도 알 수가 없었고

흰 꽃잎은 조명을 받아 어지러웠지 어두움과 어지러움 속에서 우리는 계속 웃었어

너는 정말 예쁘구나 내가 본 것 중에 가장 예쁘다 함께 웃는 너를 보면서 그런 생각을 하였는데

웃음은 좀처럼 멈추질 않았어 냄새라는 건 대체 무엇일까? 그게 무엇이기에 우린 이렇게 웃기만 할까?

꽃잎과 저녁이 뒤섞인, 냄새가 가득한 이곳에서 너는 가장 먼저 냄새를 맡는 사람, 그게 아마

예쁘다는 뜻인가 보다 모두가 웃고 있었으니까, 나도 계속 웃었고 그것을 멈추지 않았다

안 그러면 슬픈 일이 일어날 거야, 모두 알고 있었지

우리는 웃고 있었지만, 그 냄새는 이미 슬픔이었다

출처_시집 <구관조 씻기기>, 민음사, 2012황인찬_2010년 현대문학으로 등단했다. 시집으로 <구관조 씻기기> <희지의 세계> <사랑을 위한 되풀이> <여기까지가 미래입니다> <이걸 내 마음이라고 하자>가 있다.어떤 시는 그 시를 읽고 있을 때, 다 읽었을 때, 읽은 지 한참 지났을 때, 그러니까 시와 멀찍이 떨어져 있을 때, 저를 시 속으로 끌어당기는 힘이 있다고 생각합니다. 이따금 길을 걷다 어디선가 아카시아 향이 나는 것 같은 순간마다 저는 갑자기 무덤가에 덩그러니 서 있는 사람이 되곤 합니다. 울지 않고 웃어 보입니다. 슬픔을 외면하는 것이 아니라 잘 슬퍼하려고 어떤 준비를 하듯이요. (박규현 시인)