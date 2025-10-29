5년째 29번 국도에서 스티커 붙이는 사람들... "지혜롭다"

큰사진보기 ▲지난 28일 충남 예산군 광시면에서 환경단체 활동가들과 지역 주민들이 29번 국도 주변 방음벽에 조류충돌 방지 스티커를 붙이고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲격자무늬(혹은 그물 모양)조류충돌 방지 스티커가 부착된 방음벽. ⓒ 이재환 관련사진보기

지난 28일 충남 홍성-예산-청양을 잇는 29번 국도인 예산군 광시면 노전2교차로 인근. 환경단체 활동가들과 지역 주민들이 국도에 설치된 투명 방음벽에 조류 충돌 방지 스티커를 부착하는 작업을 벌였다. 스티커 작업이 처음인 주민들은 초반엔 헤맸지만 시간이 지날수록 부착하는 속도가 점점 빨라졌다.이들이 붙인 조류 충돌 방지 스티커는 그물 문양으로 '5*10cm 규칙'이 적용된 스티커다. 새들은 스티커 사이의 좁은 공간을 장애물로 인식해 피한다. 예산홍성환경운동연합은 지난 2021년부터 29번 국도 주변의 투명 방음벽에 조류충돌 방지 스티커를 부착하는 작업을 꾸준히 이어왔다.새들을 보호해야 하는 이유는 간단하다. 새들이 먹은 각종 과일의 씨앗과 열매는 배설물을 통해 산의 곳곳에 뿌려진다. 산불로 민둥산이 된 산이 어느 순간 각종 나무들로 가득 채워지는 것도 새들의 먹이 활동 때문이다.예산읍 주민자치회 소속의 한 주민은 "모이를 줘서 그런지 우 집에 산새들이 많이 온다. 베란다 창문에 붙여 두면 새들이 부딪치지 않고 안전할 것 같다"라며 "누가 개발한 것인지는 모르겠지만 상당히 지혜로워 보인다"라고 말했다.김진의 주민자치회장도 "우리 지역에도 방음벽이 투명으로 방치된 곳이 많다는 것을 이번에 처음 알았다. 그로 인해 새들이 죽어가고 있어 안타깝다"라며 "이런 활동을 좀더 많은 사람들에게 알리고 공유하고 싶다. 스티커 부착도 하다 보니 점점 속도가 붙었다"라고 했했다.신은미 예산홍성환경운동연합 운영위원은 "새들이 살기 좋은 곳은 결국 사람도 살기가 좋다"라고 강조했다.그는 "간혹 스티커를 붙이면 얼마나 효과가 있을까 의문을 품는 분들이 있다"라며 "스티커를 붙일 경우 100마리 중 95마리의 새를 살릴 수 있다는 조사 결과가 있다"라고 말했다. 그러면서 "요즘에 새로 나오는 방음벽은 아예 조류 충돌 방지 시스템이 부착된 상태로 설치된다"며 "이곳은 예전에 설치한 곳이라 수작업이 필요하다"고 설명했다.실제로 경기도는 2021년 조류 충돌이 자주 발생하는 도로 투명 방음벽 5곳에 방지시설을 설치한 뒤 조류 폐사체가 95% 이상 감소했다고 밝힌 바 있다. 시험사업 대상지의 폐사쳬를 국립생태원과 분석해보니, 방지시설 설치 전인 그해 6월 전후에는 2.8마리였지만 설치 후인 9~11월엔 마리로 줄었다고 경기도는 설명했다.