손현보 목사, 선거법 재판에서도 "이재명 독재" 주장

큰사진보기 ▲지난 3월 20일 부산시교육감 재선거 공식 선거운동이 시작된 가운데, 오후 4시 부전역 앞에서 열린 정승윤 후보의 출정식에서 '탄핵 반대'를 외치는 세이브코리아의 손현보 목사가 지지 연설을 하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

"이 사건은 대형 교회 목사인 피고인이 신도 등을 상대로 공직선거법에 의해서 금지하는 방법으로 선거 운동을 한 사건입니다."

큰사진보기 ▲28일 공직선거법 위반 등의 혐의를 받는 손현보 목사에 대한 첫 공판 기일이 열렸다. ⓒ 김보성 관련사진보기

지방교육자치법·공직선거법 위반 등의 혐의로 구속기소된 손현보 부산세계로교회 목사가 첫 재판에서 여전히 "이재명 독재"를 외치며 정당성을 주장했다. 검찰은 지난 부산시교육감 재선거와 21대 대통령 선거에서 손 목사가 특정 후보의 선거운동과 다른 후보의 낙선을 도모했다는 내용의 공소사실을 제출하며 처벌을 요구했다.부산지법 형사6부(부장판사 김용균)는 28일 오후 손 목사 사건에 대한 첫 공판기일을 열었다. 이날 법정에는 수의를 입은 손 목사와 김태규 전 국민권익위 부위원장, 황우여 전 국민의힘 비대위원장 등 그를 조력하는 변호인들이 함께 출석했다.검찰은 손 목사가 구체적으로 어떤 혐의로 법정에 선 것인지 공소사실 요지를 공개했다. 드러난 내용을 보면, 손 목사는 4.2 부산교육감 재선거와 21대 대선에서 여러 차례 선거법을 어긴 것으로 나타났다. 우선 그는 지난 3월 교회에서 진보쪽 주자였던 김석준 후보를 언급하며 "차별금지법을 찬성하는 분인데 어떻게 생각하느냐"고 묻는 등 보수 쪽의 정승윤 후보와 대담한 혐의를 받았다.또 정 후보 지지를 도모하기 위해 선거사무소에서 예배 형식의 출정식을 열어 특정 정당 소속 정치인을 참석자로 소개하고, "우리 교육을 김석준 같은 사람이 맡으면 되겠느냐. 투표장에서 좌파를 찍으면 되겠느냐. 우파 단일 후보를 찍어야 한다"라며 김 후보 낙선 유도 발언을 한 혐의도 공소장에 포함됐다.21대 대선 기간인 5월에는 교회 예배 도중 마이크를 사용해 "이재명은 끝났다" "한 표라도 얻어서 이재명을 이겨야 한다" "이재명은 히틀러 못지않은 사람이 될 수 있다" 등으로 국민의힘 김문수 후보 당선, 더불어민주당 이재명 후보 낙선 운동을 펼친 것으로 나타났다. 현행 공직선거법은 교육·종교적 단체 등 조직 내에서 직무상 행위를 이용한 선거운동 등을 금지한다.그러나 손 목사 측은 사실관계 자체는 인정하면서도 선거법 위반을 전제로 한 공소사실 모두를 부인했다. 이른바 손 목사의 행위가 선거운동이 아니라는 주장이다. 이에 재판부는 "선거와 무관하다는 취지냐"라고 물었고, 별다른 이의가 없자 공판 속행을 위해 다음 기일을 4주 뒤인 11월 25일로 정했다.이번 재판은 지난달 말 손 목사가 보석을 신청하면서 관련 심문과 병행해 진행되기도 했다. 재판부의 입장 확인에 검찰은 서면으로 의견을 대신했지만, 손 목사 측 변호인들은 상당 시간 직접 설득에 나섰다. 이들은 손 목사를 구속한 건 위법하며, 방어권 보장 차원에서 일정한 보석 제외 사유가 없다면 석방을 결정해야 한다고 강조했다.종교 관련 발언도 이어졌다. 일부 변호인은 "전례 없는 종교 지도자에 대한 인신구속으로 교파를 초월한 많은 기독교인이 부당함을 호소하고 있다"라고 주장했다. 손 목사가 민주 투사라는 황당한 의견도 나왔다. 이러한 점을 내세운 한 변호인은 "(목사로) 하나님의 나라 건설을 위해 최선을 다하다 보니 이 자리에 이른 것"이라며 피고인이 불구속 상태로 재판받을 수 있게 해달라고 당부했다.마지막으로 발언 기회를 받은 손 목사도 혐의를 인정하지 않고, 구속 전 주장을 계속 펼쳤다. 그는 "반성경적이고, 사회에 반하는 이런 것을 공약한 사람들을 목사로서 반대하지 않는다면, 그것이야말로 목사로서의 직무 유기"라고 말했다. 다시 '독일 히틀러' 발언까지 꺼내 들어 "그 정도에 버금가는 독재 체제가 될 수 있어 그런 비판을 한 것"이라고 항변했다.