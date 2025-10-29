서로 마주보고 있는 독립 모스크와 자카르타 대성당

큰사진보기 ▲이스티클랄 모스크 내부 ⓒ 여경수 관련사진보기

20일 월요일, 숙소에서 조식을 먹고 자카르타 관광안내소에 들러 관광지도를 구했다.메르데카 광장에서 북동쪽으로 걸어서 10분 거리에 이스티클랄 모스크(Masjid Istiqlal)가 있다. 동남아시아에서 가장 큰 모스크다. '이스티클랄'은 아랍어로 '독립'을 뜻하며, 인도네시아 독립을 기념하기 위해 지어졌다. 이곳에는 시간대별로 외국인을 위한 해설사들이 배치되어 있다.나는 가장 첫 시간인 오전 10시에 맞추어 도착했다. 이미 대기하고 있던 다른 관광객들과 함께 해설사를 따라 모스크 안으로 들어갔다. 안내를 신청한 이들은 주로 서구 출신 관광객들로, 이슬람 문화에 대한 호기심을 지닌 듯했다.마침 코란을 암송하는 이의 아잔 소리를 들을 수 있었다. 지난 말레이시아 여행에서 아잔을 여러 차례 들었지만, 무슬림이 직접 아잔을 독송하는 장면은 처음이었다. 해설사의 설명 중 가장 흥미로웠던 것은 모스크 안에 있는 인도네시아 전통식 큰 북이었다. 북의 틀은 칼리만탄에서 온 나무로 만들었고, 양쪽 측면은 소가죽으로 완성되어 있었다.세계에서 가장 많은 무슬림 인구를 보유한 인도네시아는 중동 국가나 인접한 말레이시아와 달리, 헌법에 '이슬람'이라는 용어를 명시하지 않고 있다. 그럼에도 일부 지방에서는 이슬람법 적용을 둘러싼 논쟁이 계속되고 있다. 이는 인도네시아 사회의 종교적 다양성과 법적 실천 사이의 긴장 관계를 보여준다.이슬람은 12세기경 수마트라 북부의 아쩨(Aceh) 지역에서 처음 공동체를 이루며 전래됐다. 이후 인도네시아 전 지역으로 확산됐고, 17세기 무렵에는 인도네시아 인구의 대다수가 이슬람을 신봉하게 되었다. 다만 지역에 따라 불교나 힌두교 전통의 잔존 정도에 따라 이슬람의 확산 속도와 양상은 달랐다.이스티클랄 모스크 입구 맞은편에 바로 천주교 성당인 자카르타 대성당이 있다. 서로 다른 종교의 건물이 길 하나를 사이에 두고 마주 보고 있다. 이는 인도네시아의 종교적 다양성을 존중하는 정신을 상징하는 것 같았다.특히 두 종교 시설을 연결하는 지하 통로가 따로 만들어져 있다. 두 종교 건물의 나란한 배치는 단순한 관용을 넘어, 서로 다른 신앙을 가진 공동체가 하나의 국가 안에서 어떻게 조화롭게 살아갈 수 있는지에 대한 구체적인 실천 사례를 제시한다.인도네시아 헌법은 특정 종교를 우대하지 않는다. 헌법 제29조는 "국가는 유일신에 대한 신앙에 기초한다"고 명시하면서도 "국가는 국민이 각자의 종교와 신념에 따라 예배할 자유를 보장한다"고 규정하고 있다. 이 조항은 국교를 두지 않으면서도 종교적 기반 위에 국가 정체성을 세우려는 인도네시아 특유의 절충을 보여준다.우리나라에도 용산구 한남동에 1976년 개원한 서울중앙성원이 있다. 하지만 자카르타처럼 독립광장 바로 옆, 도심 한복판에서 이슬람과 기독교가 대등하게 공존하는 모습은 보기 어렵다. 인도네시아의 '다양성 속의 통일(Bhinneka Tunggal Ika)'이 단순한 구호가 아니라 공간적 실천임을 확인할 수 있었다.이처럼 인도네시아의 종교 정책은 이슬람이 사회 전반에 깊게 뿌리내렸음에도, 다양한 종교가 공존할 수 있는 헌법적 틀을 유지하고 있다. 이는 다종교 사회 속에서 국가가 종교적 균형을 어떻게 제도적으로 구현할 수 있는지를 보여주는 대표적 사례로 평가된다.늦은 점심식사를 한 후, 메르데카 광장 남쪽에 있는 인도네시아 국립도서관을 방문했다. 이곳은 상당히 높은 건물로 지어져 있다.우리나라 국립중앙도서관은 고속버스터미널에서 약간의 언덕을 넘어가야 하는데, 이곳은 메르데카 광장에 바로 접해 있다. 독립광장 한복판에 국립도서관을 배치한 것은 문화와 지식을 국가 정체성의 중심에 두겠다는 의지의 표현처럼 보였다. 그래서인지 외국인들도 많이 찾는다.나는 도서관의 24층 전망대에서 메르데카 광장을 넘어 북쪽을 바라보았다. 자카르타는 북부의 항구부터 발전을 시작했으나, 지금은 중부가 중심이다. 그리고 점차 남부 지역이 도심으로 발전하고 있다. 24층에는 전망대뿐만 아니라 인도네시아 각 지방을 설명하는 자료와 여행책자들이 전시되어 있었다.나는 이곳에서 잠시나마 인도네시아 여행서와 지리서를 읽었다. 인도네시아 헌법은 문화국가로서의 지향을 명확히 하고 있다. 헌법 제32조 제1항은 "국가는 문화적 가치들을 발전시키고 보호하는 공동체의 자유를 보장하며, 세계 문명 속의 인도네시아 문화를 향상해야 한다"고 규정한다.또한 헌법 제28C조 제1항은 "모든 인도네시아공화국 국민은 기본필수품을 충분히 확보하여 자신을 성장시킬 권리를 가지고, 생활의 질 향상과 인류의 번영을 위하여 교육을 받고, 과학 기술, 예술 및 문화의 혜택을 누릴 권리를 가진다"고 명시하고 있다.메르데카 광장을 중심으로 배치된 독립기념탑, 대통령궁, 헌법재판소, 그리고 이 국립도서관은 인도네시아가 추구하는 국가상을 공간적으로 구현하고 있었다. 특치 정치권력의 중심지에 문화와 지식의 전당을 함께 배치함으로써, 문화국가 헌법 정신을 실천하고 있는 것이다.