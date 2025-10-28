"광주 그룹홈 돌봄인력, 야간·주말 단 1명… 제도 개선 시급"

큰사진보기 ▲28일 광주광역시의회 예산결산특별위원회 회의실에서 '특수욕구아동 질적 양육 지원 포럼'이 열렸다. ⓒ 광주광역시의회 관련사진보기

AD

광주광역시의회 정다은 의원(더불어민주당·북구2)은 28일 "그룹홈 내 특수욕구아동 문제의 구조적 한계를 극복하기 위해 실질적인 제도 개선과 공공의 책임 강화가 시급하다"고 강조했다.정 의원은 이날 광주시의회 예산결산특별위원회 회의실에서 열린 '특수욕구아동 질적 양육 지원 포럼'에 토론자로 참석해 "광주지역 그룹홈 현장이 복합적 정서·행동 문제를 지닌 아동 증가로 이미 돌봄의 한계선에 다다랐다"며 이같이 말했다.정 의원은 "광주지역 그룹홈 35개소의 아동 중 43%가 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD), 경계선 지능, 자폐스펙트럼, 자해 및 공격 성향 등 복합 특성을 보인다"며 "이들을 돌보는 종사자들은 전문상담 인력의 지원 없이 야간과 주말에도 단 한 명만이 위기 대응을 전담하고 있다"고 지적했다.또한 "현재 법 체계상 정서·행동 문제를 지닌 아동을 위한 '치료적 그룹홈' 모델은 법적 근거조차 마련되어 있지 않고, 전문 인력 배치 기준이나 지원센터 설치 조항도 부재하다"며 "아동복지의 최전선에서 일하는 종사자들이 행정·상담·치료를 모두 떠맡고 있는 구조를 이제는 바꿔야 한다"고 주장했다.이어 "이제는 '좋은 마음으로 버티는 돌봄'이 아닌, 공공이 책임지는 전문적 돌봄 체계로 전환해야 한다"며 "광주시의회 차원에서 아동그룹홈 지원센터 신설, 관련 조례 제정, 예산 반영을 위해 노력하겠다"고 밝혔다.이에 대해 윤미경 광주시 아동청소년과장은 "시는 교육·복지·의료기관이 유기적으로 연계된 통합사례관리체계를 더욱 강화하고, 위기 아동에 대한 24시간 즉각 대응 시스템을 구축해 행정의 공백을 최소화하겠다"고 답했다.