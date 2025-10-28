학교비정규직 파업 수위 높여 ... "교육청이 총파업 불러"

큰사진보기 ▲ 경남학교비정규직연대회의는 28일 경남도교육청 현관 앞에 ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲ 경남학교비정규직연대회의, 28일 경남도교육청 현관 앞 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

학교비정규직 노동자들이 '저임금 구조 철폐', '차별적 임금 격차 해소' 등을 내걸고 파업을 비롯한 투쟁수위를 높이고 있다.전국학교비정규직노동조합 경남지부(지부장 박쌍순), 전국여성노동조합 경남지부(지부장 이진숙, 공공운수노조 전국교육공무직본부 경남지부(지부장 최미아)로 구성된 경남학교비정규직연대회의는 28일 경남도교육청 현관 앞에서 파업 찬반투표 결과 발표를 하면서 총파업 예고를 선언했다.참가자들은 "교육청이 총파업 불렀다. 무성의·무책임 교섭 반성하라", "차별 해소 외면하면 학교가 멈춘다. 교육감은 교섭을 직접 해결하라", "파업 투표 압도적 가결, 우리는 준비됐다. 교육감이 해결하라", "정부와 교육감은 방관말고, 저임금과 차별 해소 대책 제시하라", "하루 총파업으로 끝나지 않을 것, 파업 장기화 해결 교육감이 나서라"라고 외쳤다.전국학교비정규직연대회의는 27일까지 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 벌여, 전체 9만 3502명 중 7만 6166명(투표율 81.46%)이 참여해 6만 9936명(찬성률 91.82%)이 찬성했다고 밝혔다.노측은 '동일가치노동 동일임금 원칙과 학교비정규직의 저임금 구조 개선을 통한 적정 처우 기준 마련을 위해 학교비정규직 임금체계 개편 시작'을 포함한 22개 항목에 대해 제시했지만, 교육부‧교육청으로 구성된 사측은 대부분 '수용불가' 입장을 보였다.학교비정규직 노동자들은 "교육청의 무책임이 총파업 자초했다. 교육감이 해결에 나서라. 정부는 방관 말라"라며 "파업은 우리가 원해서 택한 길이 아니다. 교육부와 시도교육청들이 교섭이 가능한 임금교섭안을 제시하지 않고 '수용 거부' 말만 반복하며, 사실상 교섭 진전의 책무를 팽개쳤기에 발생하는 파업이다"라고 밝혔다.이어 "교육 당국이 교섭 해결의 길을 막고 노동자를 파업으로 내몰고 이재명 정부 들어 최대 규모의 총파업이 예고되고 있는데, 교육감은 이 상황을 파악조차 하고 있는지 모르겠다. 우리의 요구는 대선 약속이며 국정과제, 교육감도 책임감 가져야 한다"라고 덧붙였다.이들은 "교육감은 교섭단에만 책임을 미루지 말고 권한과 책임을 행사해야 한다. 교육감이 방관하고 교섭 관료들이 손 놓고 있다면, 학교 현장의 갈등은 더욱 커질 것이다. 교육감은 법적 책임을 가진 사용자로서 적극적으로 교섭에 임해야 한다"라고 강조했다.학교비정규직 노동자들은 "올해 파업 찬반투표의 의미는 예년과 다르다. 만약 올해 교섭이 또다시 공전하고 저임금과 차별을 해소할 계기를 만들지 못한다면, 투쟁은 단발로 끝나지 않을 것이다"라고 제시했다.연대회의는 오는 11월 20~21일 1차 상경 총파업, 12월 4~5일 2차 상경 총파업을 예고했다.이들은 "연내 합의를 이루지 못할 경우, 3차 총파업 총력투쟁까지 단행할 것"이라며 "총력을 다해 전국적 투쟁에 앞장설 것이다. 그러나 교육감이 적극적 역할에 나서고, 교육부와 교육청이 교섭 진전이 가능한 교섭안을 제시한다면, 언제든 대화와 타협의 길은 열릴 것이다"라고 밝혔다.경남학교비정규직연대회의는 "교육공무직의 노동조건 개선은 교육복지 환경과 학교 공공성의 핵심 기반이기도 하다. 아이들의 교육과 성장을 위한 노동이 존중받을 때, 학교의 교육복지는 더 넓고 촘촘하게 아이들을 보살필 것이며, 학부모는 더 안심하고 양육할 수 있다. 교육감이 결단할 때다. 차별 없는 학교, 평등한 교육복지, 공정한 노동가치가 공존하는 길로 함께 나아가자"라고 밝혔다.