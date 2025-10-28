경주 아연가공업체 질식사 참변, "위험의 외주화가 낳은 필연적 재해"

큰사진보기 ▲민주노총 경북본부는 28일 오후 경주시청 앞에서 기자회견을 열고 지난 25일 배관 공사 작업 중 사망한 산재사고와 관련 철저한 진상규명과 책임자 처벌을 촉구했다. ⓒ 민주노총 경북본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 25일 경북 경주시 안강읍의 한 아연 가공공장에서 암모니아 저감 설비 설치를 위한 배관 공사를 하던 외주업체 작업자 3명이 질식사로 사망하고 1명은 중태에 빠지는 사고가 발생했다. ⓒ 경북경찰청 관련사진보기

경북 경주의 한 아연 가공업체에서 일하던 외주업체 소속 노동자가 질식사고로 사망한 가운데 지역 노동계와 정치권이 철저한 진상규명과 책임자 처벌을 촉구하고 나섰다.민주노총 경북지역본부는 28일 오후 경주시청 앞에서 기자회견을 열고 "이재명 정부는 산재사망 사고를 근절하겠다고 약속했지만 후진국형 질식 사망사고는 참담할 따름"이라며 "신속하고 철저한 수사로 누구의 잘못인지 짚어내고 책임자를 처벌하라"고 요구했다.앞서 지난 25일 경주시 안강읍의 한 아연 가공업체에서 암모니아 저감 설비 설치를 위한 배관 공사를 하다 3명이 숨지고 1명이 부상하는 사고가 발생했다. 당시 작업장은 일산화탄소(CO) 등 유독물질이 가득 차 있는 상태였고, 일하러 간 1명이 돌아오지 않자 동료 3명이 진입했다가 참변을 당했다.이들은 경기도 소재 설비업체 직원으로 배관 공사에 투입됐지만 모두 보호구는 착용하지 않은 것으로 드러났다. 사고 후 유해가스 측정 장비로 지하 수조 내부를 분석한 결과 일부 구역에서 고농도(206ppm) 일산화탄소가 검출됐다.민주노총은 "작업 전에 작업장 안전검사를 했는지, 구조 진입 전 장비를 지급했는지, 감시인이 상주했는지, 비접촉 구조와 공기호흡기 등이 동원되었는지"라며 "결국 돈 때문에 관리감독이 잘 되지 않은 것 아닌가"라고 주장했다.이들은 "지금도 유사한 사건은 계속 일어나고 있고 앞으로도 그럴 것"이라며 "죽지 않고 일하겠다는 당연함이 이 시대 노동자의 권리라고 주장해야 하는 것이 얼마나 기막힌 현실인가"라고 따졌다.그러면서 "돌아가신 노동자들의 죽음이 헛되지 않도록 근본적인 노동자의 안전을 보장하라"며 "경주에서 발생한 노동자 사망 사고에 대해 적극적 원인 규명과 책임자가 엄중히 처벌될 때까지 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.진보당 경북도당도 이날 성명을 통해 "경주 질식사고의 철저한 진상규명과 책임자 처벌을 촉구한다"며 "경북의 모든 사업장에서 위험의 외주화를 근본적으로 금지하고 실질적인 안전대책을 마련하라"고 요구했다.진보당은 "올해에만 밀폐공간 질식사고가 9건이고 사망자는 15명에 이른다"면서 "산소 농도 측정과 보호구 착용 같은 기본적인 안전조치조차 지켜지지 않은 채 노동자들이 반복된 위험속으로 내몰리고 있다"고 지적했다.이어 "사고가 난 사업장은 사모펀드가 소유한 기업으로 단기 이윤에 매달린 경영이 안전을 뒷전으로 밀어낸 것이 아닌지 철저히 조사해야 한다"며 "형식적인 감독과 허술한 안전관리 체계가 이 비극을 되풀이하게 만들었다"고 주장했다.진보당은 "이는 예고된 재해이자 위험을 외주화하고 책임을 흐리는 산업 구조가 낳은 필연적 결과"라며 "노동자의 생명과 안전은 기업의 선택이 아닌 법적·사회적 의무이며 이를 방기한 책임은 끝까지 물어야 한다"고 강조했다.