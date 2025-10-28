'윤석열은 감옥 아닌 집에'? 인요한의 경악스러운 주장

AD

큰사진보기 ▲2025년 4월 5일(한국시간) 영국 BBC방송과의 인터뷰에서 인요한 의원은 “(계엄은) 논리적으로나 합리적으로 봤을때 현명하지 못한, 좋지 않은 결정이었다”며 “그는 지금 그 대가를 치르고 있다”고 했다. ⓒ BBC 유튜브 갈무리 관련사진보기

"윤 전 대통령은 지혜스럽지 못한 계엄 선포를 했지만 윤 전 대통령은 미국 사람들이 생각하기에는 왜 감금돼 있는지 (모르는 것 같다.) 미국 정치인들이 제가 트럼프 취임식 때 갔을 때도 엄청 따졌어요."

"왜 한 나라의 대통령이 국민을 향해 총부리를 들었는가?"

"왜 헌법을 유린하며 계엄령을 선포했는가?"

정치가란 무엇으로 평가받아야 하는가. 말로 평가받는다. 말은 정치의 행위이며, 언어는 권력의 그림자다. 그런데 요즘 한국 정치의 언어는 너무나 가볍고, 위험하다. 국민의힘 인요한 의원의 발언이 그 대표적인 사례다.그는 27일 YTN 라디오 <김영수의 더 인터뷰>에 나와 "우리가 가는 길이 베네수엘라로 가고 있다"고 주장했다. 민주당이 의회를 장악했고, 윤석열 전 대통령을 끌어내렸으며, 이제 사법부를 길들이고 있다는 것이다. 그러면서 "이재명 정부와 민주당이 돈 나눠주며 나라를 베네수엘라처럼 만든다"고 했다. 이어 "민주당이 전두환을 닮아가고 있다"고까지 말했다.이 얼마나 무지하고, 역사에 대한 모욕적인 발언인가. 그의 입에서 "전두환"이라는 이름이 나왔다는 사실 자체가 아이러니하다. 전두환 정권은 총칼로 국민을 짓밟았고, 헌정을 파괴했으며, 민주주의의 숨통을 끊었던 군사독재였다. 그 시절 광주에서 피를 흘린 시민들은 "민주주의를 달라"고 외쳤다. 그 민주주의의 피 위에 오늘의 헌정질서가 서 있다. 그런데 지금, 시민의 투표로 구성된 국회를 향해 "독재"라 부르고, 합법적 절차로 집권한 정부를 "베네수엘라로 가는 길"이라 낙인찍는다면, 그것이야말로 민주주의에 대한 모욕이다.보수 정치인들이 비판에 쫓길 때마다 꺼내 드는 낡은 수사법이 있다. 바로 "베네수엘라"다. 사회복지 정책이나 재분배 정책이 나오면 어김없이 등장하는 단골 프레임이다. 그러나 인요한 의원은 "베네수엘라"가 왜 무너졌는지조차 공부하지 않은 듯하다.베네수엘라의 비극은 '복지 때문'이 아니라, '부패한 독재와 석유 의존 경제' 때문이었다. 석유 수익에 기댄 단일 경제구조, 권력의 사유화, 반대파 탄압, 그리고 민주적 절차의 붕괴가 나라를 망친 것이다. 지금 한국의 상황과는 하늘과 땅 차이다.한국은 선거로 정권이 교체되고, 언론이 자유롭게 권력을 비판하며, 시민사회가 깨어 있다. 그럼에도 불구하고 '베네수엘라' 운운하는 것은 대중의 공포심을 자극해 자신들의 정치적 실패를 덮으려는 구태일 뿐이다.그의 발언 중 가장 경악스러운 대목은 이 부분이다.그는 내란 혐의로 수감 중인 전직 대통령을 두둔하며, "미국인들은 이해 못 한다"고 주장했다. 그러나 민주주의 국가에서 내란은 '지혜로운지 아닌지'로 판단하는 문제가 아니다. 그것은 헌정 파괴, 즉 국가의 근본 질서를 뒤흔드는 중대한 범죄다.만약 그가 진심으로 민주주의자라면, 먼저 묻고 비판했어야 한다.그는 그것을 "지혜롭지 못했다"는 말 한 줄로 덮었다. 이 얼마나 도덕적 감각이 마비된 정치인가.인요한 의원은 "민주당이 전두환을 닮아가고 있다"고 했다. 그러나 지금의 현실을 냉정히 보라. 국가 권력이 언론을 고발하고, 집회·시위를 제한하며, 검찰과 경찰을 동원해 정적을 압박했던 것은 누구였는가. 민주주의의 본질은 권력의 견제와 분립이다. 법원과 국회, 언론이 권력을 감시하는 것이 민주주의다.그런데 그 감시를 '길들이기'로 표현하고, 사법부의 판단을 '독재'라 비난하는 순간, 그는 스스로 민주주의의 의미를 버린다. 전두환을 닮은 건 '국회를 적으로 규정하고, 비판을 억압하며, 자신을 피해자로 포장하는 권력'이다. 바로 그들의 전직 대통령, 윤석열 정권이 보여준 모습이 그렇지 않은가.그는 "전 대통령이 감옥에 있는 것이 국가의 위신에 도움이 되느냐"고 했다. 그 말 속에는 뿌리 깊은 권위주의가 숨어 있다. 민주주의의 위신은 권력이 법 앞에 평등하다는 사실에서 나온다. 전직 대통령이라도 잘못이 있다면 법의 심판을 받는 나라, 그것이 바로 선진국이다.그것을 부끄러워하지 않고 자랑스럽게 여기는 시민의식이 민주주의의 자존심이다. 그런데 그는 오히려 "필요하다면 가택 연금하고 규제를 달아서 김건희 여사와 윤 대통령이 집에 있"으면 된다고 한다. 그것이야말로 특권의식이자 반민주적 발상이다.오늘날 우리가 지켜야 할 것은 정파나 이념이 아니다. 바로 헌정과 법치, 그리고 시민의 주권이다. 정치인의 막말과 왜곡이 진실을 덮을 수는 없다. 광주의 피, 촛불의 불빛, 세월호의 눈물이 모여 오늘의 민주주의를 만들었다. 그 위에 서 있는 자가 감히 '독재' 운운하며 국민을 겁박하는 것은 용납될 수 없다.이재명 정부가 완전하지 않을 수 있다. 실정도 있고, 비판받을 부분도 있다. 그러나 그것은 선거로 심판받아야지, '내란의 정당화'나 '베네수엘라 공포'로 덮을 문제가 아니다.인요한 의원의 발언은 단순한 실언이 아니다. 그것은 민주주의를 향한 모욕이며, 역사의 희생을 헛되게 만드는 언어다. 이제 우리 사회는 이런 정치적 조롱과 왜곡에 단호히 맞서야 한다. '광주에서 통역했다'는 그의 말이 진정한 역사 인식의 증거가 아니라면, 그는 다시 그 현장의 울음을 들어야 한다. 그곳에서 민주주의가 피 흘리며 말했다. "다시는 이런 말을 듣지 않게 하라."그 말에 응답해야 할 사람은 바로 우리다. 그리고 그 응답은 분명해야 한다. 민주주의는 베네수엘라로 가지 않는다. 민주주의는 침묵 속에서 무너진다. 그리고 그 침묵을 깨뜨리는 것이, 바로 시민의 말이다.