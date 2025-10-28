흥사단 "안창호 민주공화국 정신, 이 시대 사회 의제로 삼겠다"

▲독립운동과 함께 민주주의를 주창했던 안창호 선생의 정신을 특히 이 시대에 강조하기 위해 ‘민주공화국 실현과 평화 행동, 시민이 잇는 3·1의 길’이라는 주제로 학술 세미나도 열렸다. ⓒ 흥사단 관련사진보기