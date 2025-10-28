민주당 울산 남구갑 당원들, "APEC 정상회의 성공 개최" 홍보 나서

큰사진보기 ▲더불어민주당 울산 남구갑지역위원회 당원들이 28일 울산 남구 공업탑로터리에서 "APEC 정상회의 성공적 개최 기원" 이라는 현수막을 들고 시민들에게 홍보하고 있다. ⓒ 민주당 당원 관련사진보기

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 일각에서 미국 도널드 트럼프 대통령을 상대로 한 규탄 행동과 아울러 APEC 정상회의를 반대하는 목소리가 나오는 가운데 더불어민주당 울산시당 내에서 회의의 성공을 응원하는 목소리가 나와 주목된다.더불어민주당 울산 남구갑지역위원회 당원들은 현재 지역 곳곳에서 "APEC 정상회의 성공적 개최 기원"이라는 현수막을 들고 홍보에 나섰다.이에 대해 박영욱 당원은 "2025 APEC 정상회의의 성공을 기원하며 함께 거리로 나섰다"며 "이번 회의는 울산의 산업 경쟁력은 물론, 청년과 중소기업이 세계로 도약할 수 있는 큰 기회"라고 밝혔다. 그러면서 "APEC의 성공이 곧 울산의 성장, 대한민국의 미래로 이어지길 바란다"고 덧붙였다.한편 노동당, 녹색당, 정의당, 다극화포럼, 민주노총 서울본부, 포항시민단체연대회의 등 37개 단체가 참여하는 '2025 APEC 반대 국제민중행동 조직위원회'는 오는 29일 오전 10시 30분 경주시 동천동 사거리에서 "APEC 반대 트럼프 방한 규탄" 기자회견을 갖는 등 반대 행동을 진행한다.