내란특검 출석 앞둔 추경호... '표결 방해' 어떻게 해명할까

내란 특검(조은석 특별검사)이 오는 30일 '비상계엄 해제 표결 방해' 의혹의 당사자인 추경호 국민의힘 국회의원을 불러 조사한다. 추 의원이 특검 조사를 받는 건 이번이 처음이다.
내란 특검 박지영 특검보는 28일 오후 정례브리핑에서 "(추 의원에게) 출석을 요구했고 특정 일자에 출석하기로 수사팀과 협의했다. 당연히 나올 걸로, 믿어 의심치 않고 있다"고 말했다. 앞서 박 특검보는 지난 22일 정례브리핑에서 추 의원에게 특검 출석을 요구했다고 밝힌 바 있다. 다만 추 의원 쪽이 국정감사 이후 조사에 응하겠다는 뜻을 밝히면서 소환 조사 일정이 뒤로 밀렸다.
추 의원에게는 내란주요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의 등이 적용됐다. 특검은 추 의원이 원내대표직을 맡았던 지난해 '내란의 밤' 당시 국민의힘 의원총회 소집 장소를 국회·당사 등으로 세 차례 변경해 동료 의원들 동선에 혼선을 주는 방식으로 표결을 방해했다고 보고 있다. 추 의원의 결정 번복으로 결과적으로 표결에 참여한 국민의힘 의원 수는 전체 108명 중 18명에 불과했다는 것이다.
특검은 의혹의 실체를 밝히기 위해 이미 김예지, 조경태, 이종욱, 신동욱 국민의힘 의원 등을 조사했고 한동훈 전 당대표 등에 대한 공판기일 전 증인신문을 법원에 청구하기도 했다.
반면, 추 의원은 관련 의혹을 두고 "날조된 프레임"이라며 전면 부인하고 있다. 비상계엄을 사전에 알지 못하고 있었던 데다, 의총 장소를 바꾼 건 오로지 경찰의 국회 출입 통제 조치에 따른 "불가피한 선택"이었다는 주장이다. 국회 출입 통제 사실을 알고 의총 장소를 당사로 바꾼 뒤 국회 통제가 완화되자 국회로 모임 장소를 변경했지만 그때 다시 경찰이 통제를 강화하면서 장소를 번복하게 됐다는 것이다.
추 의원 쪽 변호인은 지난달 23일 한동훈 전 대표 공판기일 전 증인신문 기일에 출석해, 내란중요임무종사 혐의 관련 22장, 직권남용권리행사방해 혐의 관련 9장, 위계에 의한 업무방해 혐의 관련 8장 등 총 39장 분량의 의견서를 재판부에 내기도 했다.