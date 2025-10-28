내란특검 출석 앞둔 추경호... '표결 방해' 어떻게 해명할까

큰사진보기 ▲12.3 윤석열 내란 사태 당시 국민의힘 원내대표를 맡았던 추경호 국민의힘 의원이 지난 9월 4일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 계엄 당시 상황을 설명하며 "의원총회 장소를 수차례 바꾸면서 혼란을 주고 의원들의 표결을 방해했다는 의혹은 사실관계가 전혀 맞지 않다"라고 주장했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

내란 특검(조은석 특별검사)이 오는 30일 '비상계엄 해제 표결 방해' 의혹의 당사자인 추경호 국민의힘 국회의원을 불러 조사한다. 추 의원이 특검 조사를 받는 건 이번이 처음이다.내란 특검 박지영 특검보는 28일 오후 정례브리핑에서 "(추 의원에게) 출석을 요구했고 특정 일자에 출석하기로 수사팀과 협의했다. 당연히 나올 걸로, 믿어 의심치 않고 있다"고 말했다. 앞서 박 특검보는 지난 22일 정례브리핑에서 추 의원에게 특검 출석을 요구했다고 밝힌 바 있다. 다만 추 의원 쪽이 국정감사 이후 조사에 응하겠다는 뜻을 밝히면서 소환 조사 일정이 뒤로 밀렸다.추 의원에게는 내란주요임무종사, 직권남용권리행사방해 혐의 등이 적용됐다. 특검은 추 의원이 원내대표직을 맡았던 지난해 '내란의 밤' 당시 국민의힘 의원총회 소집 장소를 국회·당사 등으로 세 차례 변경해 동료 의원들 동선에 혼선을 주는 방식으로 표결을 방해했다고 보고 있다. 추 의원의 결정 번복으로 결과적으로 표결에 참여한 국민의힘 의원 수는 전체 108명 중 18명에 불과했다는 것이다.특검은 의혹의 실체를 밝히기 위해 이미 김예지, 조경태, 이종욱, 신동욱 국민의힘 의원 등을 조사했고 한동훈 전 당대표 등에 대한 공판기일 전 증인신문을 법원에 청구하기도 했다.반면, 추 의원은 관련 의혹을 두고 "날조된 프레임"이라며 전면 부인하고 있다. 비상계엄을 사전에 알지 못하고 있었던 데다, 의총 장소를 바꾼 건 오로지 경찰의 국회 출입 통제 조치에 따른 "불가피한 선택"이었다는 주장이다. 국회 출입 통제 사실을 알고 의총 장소를 당사로 바꾼 뒤 국회 통제가 완화되자 국회로 모임 장소를 변경했지만 그때 다시 경찰이 통제를 강화하면서 장소를 번복하게 됐다는 것이다.추 의원 쪽 변호인은 지난달 23일 한동훈 전 대표 공판기일 전 증인신문 기일에 출석해, 내란중요임무종사 혐의 관련 22장, 직권남용권리행사방해 혐의 관련 9장, 위계에 의한 업무방해 혐의 관련 8장 등 총 39장 분량의 의견서를 재판부에 내기도 했다.