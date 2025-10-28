APEC 앞두고 'NO 트럼프' 시위·기자회견 쏟아져

큰사진보기 ▲‘대미투자 전면 재검토, NO트럼프 범시민대행진’이 25일 오후 서울 숭례문앞에서 트럼프위협저지공동행동 주최로 열렸다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲트럼프경제약탈저지 부산행동이 28일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 트럼프 미 대통령에게 십원빵을 전달하는 상징행동을 펼치고 있다. ⓒ 트럼프경제약탈저지 부산행동 관련사진보기

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 미국 도널드 트럼프 대통령을 상대로 한 규탄 행동이 계속되고 있다. 시민사회는 3500억 달러(약 500조 원) 투자 요구 등 미국의 관세 압박을 경제적 약탈로 보며 "방한 전 이 문제 해결이 우선"이라고 목소리를 높였다.사)열린포럼·겨레의길민족광장·대연우암공동체·부산평화너머·부산평화연대 등 부산의 60여 개 단체로 꾸려진 트럼프경제약탈저지 부산행동은 28일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 "조만간 트럼프의 대미투자 협박을 거부하는 부산시민 선언을 발표할 계획"이라고 밝혔다.부산행동은 준비한 기자회견문에서 "국민이 피땀으로 쌓아 올린 재부는 미국 이익을 위해서가 아니라 우리 국민과 일자리를 위해 쓰여야 한다"라며 "(이재명 정부가) 왜 불을 지고 섶에 뛰어들어야 하느냐. 이런 협박에 굴복하지 말아야 한다"라고 협상 신중론에 힘을 보탰다.현장에선 김재남 민주노총 부산본부장, 윤택근 진보당 부산시당 기획단장, 공은희 부산촛불행동 대표 등의 날 선 발언이 이어졌는데, 이들은 "경제주권을 지켜야 한다"고 입을 모았다. 참석자들은 '경주 십원빵'을 들고 나와 이번 사태를 풍자하는 상징행동을 펼치기도 했다. 미국이 달라는 대로 500조를 줄 수 없다는 완곡한 표현이다.사회를 본 이원규 부산평화연대 집행위원장은 20년 만의 APEC 행사라고 하더라도 트럼프 대통령을 전혀 환영할 수 없는 처지라고 꼬집었다. 그는 "최소한 조지아주 현대 공장 급습 사과와 관세 철회가 먼저"라며 "정부가 국익을 생각한다면 협상을 전면 재검토해야 한다"고 주장했다.이러한 요구와 트럼프 대통령을 향한 비판은 APEC 기간인 29일에도 계속된다. 전국의 수백 개 단체가 결집한 트럼프위협저지 공동행동은 다음 날 오후 3시 옛 경주역 광장에 모여 '대미투자 강요, 안보위협 반대'를 내건 시국대회를 열기로 했다. 한미정상회담 전 미국 압박 여론전에 나서겠단 의도다. 공동행동은 "단 한 푼의 돈도 줄 수 없다"라며 추가적인 'NO 트럼프' 시위를 예고했다.이는 주말인 지난 25일 서울과 울산, 광주 등에서 동시다발 'NO 트럼프 행진'이 펼쳐진 지 나흘 만이다. 이대로 간다면 경제적 피해가 막심할 것이라고 보는 수천 명의 시민은 우리 정부와 트럼프 미 행정부 간의 협상 중단을 압박했다. 서울 세종대로 집회 무대에 선 박석운 공동행동 공동대표 등은 "주권자 국민을 믿고 당당하게 협상에 임해야 한다"라며 이 대통령의 신중한 태도를 촉구했다.실제 이재명 정부는 이른바 '트럼프 리스크' 최소화 방안을 놓고 여전히 고심 중이다. 일각에선 APEC을 계기로 합의 가능성을 점치지만, 이 대통령은 분명한 대답을 내놓지 않고 있다. 27일 오현주 대통령실 국가안보실 3차장은 외신기자클럽 간담회에서 "바로 타결되긴 어렵지 않을까 생각한다"라며 의견을 전했고, 이 대통령 역시 같은 날 공개된 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "모든 주요 세부 사항이 교착 상태에 있다"라며 어려움을 드러냈다.