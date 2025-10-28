제천송전선로반대추진위, 제천 경유 반대 결의대회 열어

큰사진보기 ▲제천시 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

제천을 지나는 고압 송전선로를 두고 제천지역 주민들의 반발이 거세다.송전선로 주민반대추진위원회(이하 추진위)를 비롯한 제천시민 300여 명은 27일 한국전력 충북강원건설지사 앞에서 '송전선로 제천경유 결사반대 시민 결의대회'를 열었다.이들은 한국전력공사가 추진 중인 '신평창–신원주 345kV 송전선로 건설사업'의 제천경유 계획 철회를 촉구했다.제천을 거쳐 갈 345kV 송전선로는 강원도 강릉에서 생산한 전력을 경기도와 강원 영서권에 보내는 시설을 말한다.추진위는 "한전이 효율적인 직선 경로가 있음에도 불구하고 불필요하게 제천을 우회하는 노선을 검토한 것은 명백한 행정적 오류이자 주민 기만행위"라고 비판했다.특히 "소수 주민을 대상으로 형식적인 설명회만 열었을 뿐, 전체 지역 주민을 대상으로 한 충분한 의견수렴 절차를 진행하지 않았다"며 "절차의 문제가 있다고 지적했다.추진위는 송전선로 직선화 계획의 원점 재검토와 충분한 주민 설명 이행, 10월 29일 예정된 제4차 입지선정위원회 회의 전면 취소를 요구했다.추진위 신창준 위원장은 "제천의 산과 들, 맑은 하늘은 시민 모두의 정성으로 지켜온 자산이자 후대에 물려줄 유산"이라며 "한전이 제천시민과 지방자치단체의 의견을 무시한 채 사업을 강행할 경우, 시민들은 끝까지 맞서 싸울 것"이라고 밝혔다.김창규 제천시장 또한 "시민의 안전과 환경보전은 그 어떤 개발 논리보다 우선되어야 한다"며 "한국전력은 제천시민의 의견을 진정성 있게 수렴하고, 경로 선정 과정 전반을 원점에서 재검토해야 한다"고 전했다.한편 한국전력공사는 절차에 따라 사업을 추진하고 있다는 입장으로 송전선로 사업 지역을 정하기 위한 4차 입지선정위원회를 29일 열 계획이다.