"맞팔하면 잔디, 어이없다" 보도에 김재섭 "나야말로 어이없다"?

김재섭 국민의힘 의원(서울 도봉구갑)이 "(인스타그램) '맞팔' 많으면 잔디 간다"는 <오마이뉴스> 보도에 대해 "나야말로 어이없다"라고 반박성 글을 올렸다. 보도 직후 인스타그램을 통해서다.
보도 내용에 "투표 못 한다고 학생 무시하냐?"라고 반응
28일, 김 의원은 <오마이뉴스>가 이날 오전 보도한 "'형 맞팔 많으면 잔디 간다' 김재섭에, 교육당국 '어이없다'"
(https://omn.kr/2ftgl)에 대해 "나야말로 어이없다 ㅋㅋㅋㅋㅋ"라는 반응을 보였다.
김 의원은 해당 <오마이뉴스> 기사 화면을 자신의 인스타그램에 올린 뒤 "어른들이 많이 요청하는 걸 먼저 처리하면 칭찬받는데, 학생들이 많이 요청하는 순서대로 민원 처리하려고 하면 욕먹어야 되냐?"라면서 "우리 도봉구 학생들은 국회의원인 김재섭한테 맞팔과 DM으로 자신들의 정치적 민원을 표출하는 거다. 더 많은 학생들의 잔디 요구가 있는 곳에 먼저 잔디 깔려고 노력하는 게 도대체 왜 문제지? 아직 투표 못 한다고 학생들 무시하나?"라고 했다. 그러면서 "남들이 아무리 뭐라고 해도, 형은 너네들이 좋아하는 잔디 최대한 빨리 깔아줄 거다"라고도 했다.
앞서 이날 오전, <오마이뉴스>는 해당 기사에서 "김재섭 의원이 최근 인스타그램에 올린 글에서 초중고 학생들에게 '자신에게 인스타그램 맞팔(친구)을 많이 신청하면 학교 운동장에 인조 잔디를 빠르게 깔아준다'라는 홍보 글귀를 올렸다"라면서 "이를 두고 '국가 예산 사유화 의혹을 피할 수 없는 지나친 홍보 행위'라는 지적이 나온다. 한 교육청 관계자는 '맞팔 수에 따라 예산을 배정하는 것은 전혀 아니다. 어이가 없다'라고 설명했다"라고 보도한 바 있다.
김재섭 의원의 '나야말로 어이가 없다'라는 글에 대해 한 고교 교장은 "잔디 공사에 대한 권한도 없는 김재섭 의원이 학생을 자신이 던져주는 떡고물이나 받아먹는 대상으로 여기는 모습을 보였다"라면서 "학생은 떡고물을 먹는 대상이 아니라 시민"이라고 짚었다.
평등교육실현을위한전국학부모회 박은경 대표는 "'너희들이 좋아하는 잔디 빨리 깔아줄게'라는 식의 표현은 마치 학생들이 자기에게 맞팔을 하면 이득을 주겠다는 뜻이고, 이런 홍보야말로 학생은 물론 어른을 대상으로 해도 잘못된 홍보"라면서 "자신은 교육부 특별교부금 신청 자격도 없으면서 마치 선심을 쓰듯 잔디를 깔아준다고 하는 태도는 사실과도 맞지 않는 위험한 모습"이라고 비판했다.
평학 "잔디 공사 특별교부금 신청 자격도 없으면서...위험한 홍보"
경기지역 한 교사도 "학생 다수가 자기를 '맞팔' 많이 하면, 그 학생이 다니는 학교에 잔디 깔아주겠다고 하는 게 학생 존중이냐? 학생을 본인 정치의 선전도구로 이용하는 것"이라면서 "교육부 특별교부금에 대한 권한도 없으면서 이런 행동을 하는 것은 저속한 포풀리즘"이라고 지적했다. 또 다른 교사도 "선착순으로 공공사업을 이행할 수 없음에도 마치 그럴 수 있다는 듯 말하는 게 학생들에 대한 기만"이라고도 짚었다.