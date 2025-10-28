'인구정책' 질의 받은 이완섭 시장 답변 들어보니

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장 ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시의회 최동묵 의원이 10월 28일 열린 제309회 서산시의회 임시회 시정질문 3일차에서 "서산시 행정이 형식보다 실질을, 지시보다 소통을, 방어보다 협력을 중시하는 문화로 나아가야 한다"고 강조했다.최 의원은 "이제 시민의 뜻이 행정에 반영되고, 예산이 올바르게 쓰이며, 서산의 모든 정책이 시민 중심의 시정으로 나아가고 있는지를 함께 살펴보고자 한다"며 "서산시가 시민의 삶을 실질적으로 변화시키고 있는지 점검할 필요가 있다"고 말했다.이어 "최근 서산시의 인구는 급격히 줄어들고 있으며, 인근 당진시로 이주했다는 주민들의 이야기가 많다"며 "실제 당진의 인구는 늘어나고 있다"고 지적했다. 그러면서 "서산시의 인구 정책 방향은 무엇인지, 인구 감소 문제를 어떻게 진단하고 대응하고 있는지"에 대해 답변을 요청했다.이에 이완섭 시장은 20분 넘게 이어진 답변을 통해 "인구는 지역 경쟁력의 척도"라며 서산시 인구 감소의 원인과 향후 대응 방향을 설명했다.이 시장은 "산업단지 포화, 공동주택 승인 제한, 교통 정체 등 복합적인 요인으로 인근 당진에 비해 인구 유출이 발생했다"고 분석하며, "산단 조성, 교통망 확충, 신산업 유치 등 종합적 대응이 필요하다"고 말했다.답변은 이후 서산공항, 철도망, 산업단지, 대산항, 가로림만 국가해양정원, 수소산업, 문화예술타운, 한서대 글로컬대학 선정 등 시의 주요 사업계획 전반으로 확장됐다.이 시장은 "2030년쯤이면 인구가 크게 늘어날 것으로 확신한다"며 "공항 개항과 철도 연결, 산업단지 확대가 현실화되면 인구 유입의 전환점이 될 것"이라고 말했다.이날 답변은 빠른 속도로 이어졌다. 발언의 상당 부분이 인구정책보다는 시정 홍보에 가까운 설명으로 채워졌다는 평가도 나왔다.시정질문 영상을 시청한 한 시민은 "늘 하던 얘기였다. 새해마다 하는 시민과의 대화 수준이었다"며, "시정질문에 대한 답이라기보다, 언젠가는 잘 될 거라는 막연한 확신을 반복했다"고 말했다. 또 다른 시민은 "의원이 인구정책의 방향을 물었는데, 시장은 도시 비전만 강조했다"며 "정책적 해법보다는 홍보성 발언이 많았다"고 평가했다.