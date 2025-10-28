대법원으로 간 녹음파일... 주호민 "전원합의체 공개변론 희망"

큰사진보기 ▲웹툰 작가 주호민씨가 자신의 아들을 학대한 혐의로 기소된 특수교사에게 유죄(벌금 200만 원 선고유예)가 선고된 직후인 1일 오전 수원지법 앞에서 입장을 밝히고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"저는 일반 학급에서 일반 아동이 녹음기를 들고 다니는 것은 반대합니다. 하지만 특수학급·요양원처럼 자신의 의사를 표현하기 어려운 환경에서는 녹음이 마지막이자 유일한 보호 수단일 수 있습니다. 이 사건이 대법원 전원합의체 공개변론으로 다뤄져 법이 약자의 편에 설 수 있는 기준이 만들어지길 바랍니다."

웹툰작가 주호민씨가 아들의 특수교사 고소 사건과 관련해 "대법원 전원합의체 공개변론으로 다뤄지길 바란다"고 밝혔다. 이 사건은 핵심증거인 '제3자가 녹음한 파일'과 관련해 1심과 2심의 판단이 완전히 엇갈렸고, 현재 대법원 심리 중이다.주씨는 27일 페이스북에 "대법원에서 제 아들 사건이 다뤄지고 있다. 핵심 쟁점은 피해자 보호를 위한 제3자 녹음의 증거능력"이라는 글을 남겼다. 그는 "특수학급에서 있었던 정서적 학대가 1심에서는 유죄였지만, 2심에서는 '부모가 대신 녹음했다'는 이유로 무죄가 됐다"며 "이 문제를 두고 법학자들과 국회의원, 변호사들이 공개적으로 문제를 제기했다. 김예지 의원실은 장애인복지법, 노인복지법, 아동복지법, 아동학대특례법, 통신비밀보호법 등 개정안을 준비 중"이라고 소개했다.주씨 부부는 2022년 9월 발달장애를 가진 아들이 경기도 용인시의 한 초등학교 특수학급 교사로부터 정서적 학대를 당했다며 그를 고소했다. 이들은 당시 아들의 가방에 녹음기를 넣어 해당 교사가 아들에게 "버릇이 매우 고약하다", "아휴 싫어 죽겠어"라고 말하는 것을 확인했다. 하지만 이 녹음파일을 두고 논란이 불거졌다. 현행 통신비밀보호법은 대화의 당사자가 아닌 제3자가 불법감청 또는 녹음한 내용을 재판에서 증거로 사용하지 못하도록 정했기 때문이다.지난해 2월 1심 재판부는 문제의 녹음파일을 증거로 쓸 수 있다고 봤다. ▲어머니가 아들의 아동학대 정황을 확인하기 위해 녹음기를 사용한 것이고 ▲이미 4세 때 자폐성 장애로 장애인 등록이 된 아들은 스스로를 방어할 능력이 없는데다 ▲ 특수학급에는 CCTV가 없고 ▲ 녹음으로써 장애 아동을 학대로부터 보호하는 이익이 더 크다는 이유였다. 다만 법원은 검찰이 기소한 5가지 범죄사실 중 단 하나만 유죄로 인정하되 벌금형 선고유예로 해당 교사의 자격이 유지되도록 했다.올 5월에 나온 2심 재판부 결론은 달랐다. 법원은 주씨 쪽에서 몰래 녹음한 것은 통신비밀보호법에 위배된 위법수집 증거로서 증거능력이 없고, 이 녹음파일에 기초해 수집된 2차 증거들도 모두 증거능력이 없다고 판단했다. 자폐성 장애가 있더라도 "피해아동과 모친은 엄연히 별개의 인격체"라는 이유였다. 검찰은 녹음 자체가 처벌대상이 아닌 '정당행위(형법 20조)'라고도 주장했으나 법원은 처벌 여부를 판단하는 것과 증거능력을 판단하는 것은 다르다고 봤다. 검찰은 상고했다.판례는 주씨 쪽에 불리하다. 6월 5일 대법원은 비슷한 사건의 무죄를 확정했다. 초등학교 3학년 학생이 피해자였던 이 사건의 경우 1심과 2심 재판부 모두 부모가 아이의 가방에 몰래 녹음기를 넣어 확보한 녹음파일의 증거능력을 인정하되 일부 범죄사실의 유무죄 판단만 달리 했다. 하지만 지난해 대법원은 부모가 몰래 녹음한 교사의 수업시간 발언은 '공개되지 않은 타인 간의 대화'라며 통신비밀보호법 위반이라며 전부 무죄 취지로 하급심에 돌려보냈다.이대로면 주씨 사건도 무죄로 끝날 가능성이 크다. 단 하나의 반전 카드는 판례 변경이지만, 대법원이 기존 판례를 바꾸려면 대법관 4명이 심리하는 소부에서 대법원 13명의 전원합의체로 사건이 넘어가야 한다. 주씨의 희망사항이기도 하다.