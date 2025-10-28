울산 동구 '등용사' 소장 '대혜보각선사서', 보물로 지정돼

큰사진보기 ▲울산 동구 대한불교조계종 등용사(주지스님 본명)가 소장하고 있는 ‘대혜보각선사서’가 국가지정 보물로 지정된 가운데 등용사 법당에서 김종훈 동구청장과 주지스님이 대혜보각선사서와 보물지정서를 들고 기념촬영하고 있다. ⓒ 울산 동구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲울산 동구 대한불교조계종 등용사(주지스님 본명)가 소장하고 있는 ‘대혜보각선사서’ 첫 페이지 ⓒ 울산 동구청 관련사진보기

대한불교조계종 등용사(주지 본명 스님)가 소장하고 있는 '대혜보각선사서(大慧普覺禪師書)'가 최근 국가유산청으로부터 국가지정문화유산(보물)으로 지정된 것으로 나타났다.등용사는 울산 동구의 상징이자 관광지인 대왕암공원(신라 문무대왕비의 수중릉이 있다는 설화가 있음)가는 길에 있어 방문객이 많다.울산 동구에 따르면 국가유산청은 지난 9월 4일 '대혜보각선사서'를 보물로 지정했다. '대혜보각선사서'는 중국 송나라 임제종(선불교의 한 종파)의 고승 대혜종고(大慧宗杲, 1088~1163)가 제자와 신도들에게 보낸 편지를 모은 서간집(편지를 모아 엮은 책)으로, 선종 수행의 핵심 사상을 담은 중요한 불교 문헌이다.등용사 소장본은 조선 태종 18년(1418)에 간행된 목판본으로 국내에 전래한 동일 계통의 판본 중 가장 이른 시기의 조선본으로 평가되며, 책 끝부분에는 조선 전기에 추진된 불교 억제 정책 시기에 토지 환수를 요청하며 신문고를 울렸던 승려 성민(性敏)이 쓴 발문이 수록되어 있다.이 발문은 당시 불교계의 시대적 상황과 사회상을 보여주는 귀중한 사료로서의 가치도 함께 지닌다.앞서 울산 동구 등용사에는 이번 보물로 지정된 '대혜보각선사서' 외에도 '묘법연화경 권1~7', '고봉화상선요', '염불작법', '선원제전집도서', '지장보살본원경', '현수제승법수' 등 6건의 서적이 울산시 지정 문화 유산자료로 등록되어 있다.한편 김종훈 울산 동구청장은 보물 지정 후 최근 등용사를 찾아 해당 사찰이 국가유산청으로부터 받은 지정서를 확인하고 주지인 본명 스님에게 축하의 뜻을 전했다. 또, '대혜보각선사서'의 보존 상태를 살펴봤다.김종훈 동구청장은 "이번 보물 지정은 동구지역에 있는 문화유산에 대한 국가적 가치를 인정받은 사례"라며 "앞으로도 지역 내 문화유산의 체계적 보존과 활용을 위해 지속적으로 지원하겠다"라고 말했다.