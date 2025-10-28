격렬비열도 보전 및 활성화 포럼 열린다

큰사진보기 ▲(사)격렬비열도사랑운동본부가 ‘격렬비열도 보전 및 활성화 포럼 : 섬의 가치 중심으로’를 개최한다. ⓒ 격렬비열도사랑운동본부 관련사진보기

(사)격렬비열도사랑운동본부가 오는 11월 14일 태안문화예술회관 대공연장에서 '격렬비열도 보전 및 활성화 포럼 : 섬의 가치 중심으로'를 개최한다.격렬비열도의 해양영토 주권 및 해양환경·문화적 가치를 재조명하고, 보전과 지속가능한 발전을 위한 다양한 의견을 수렴하기 위해 열리는 이번 포럼에는 격렬비열도사랑운동본부 회원과 군과 유관기관·단체 관계자, 군민 등이 참석해 실질적인 정책 방향과 활성화 방안을 모색하고, 논의할 예정이다.주제 발표에서는 ▲격렬비열도 해양생태와 발전 방안(박상건 소장 (사)섬문화연구소) ▲독도사랑운동본부 활동 사례를 통해 본 섬 보전과 활성화의 새로운 패러다임(조종철 사무국장 (사)독도사랑운동본부) ▲태안군의 격렬비열도 보전 및 활성화를 위한 추진 현황과 향후 계획(김영환 해양환경팀장 태안군 해양산업과) 등을 통해 격렬비열도의 미래 비전을 공유한다.이어 토론에는 ▲서종철 교수(전 대구가톨릭대 지리교육과) ▲안성만 교수(한서대 지역협력센터장) ▲정인철 사무국장(국립공원을지키는시민의모임) ▲장정익 부회장(한국자연공원협회)이 참가해 격렬비열도의 발전과 보존에 대한 실질적인 방안을 찾는다.끝으로 박상건 소장이 좌장을 맡은 종합토론과 질의응답을 통해 (사)격렬비열도사랑운동본부와 태안군, 더 나아가 대한민국이 나아가야 할 방향에 대한 공론의 장을 연다.운현돈 회장은 "국민의 관심과 성원 덕에 격렬비열도사랑운동본부가 여기까지 올 수 있었고, 이번 포럼도 준비할 수 있었다"라면서 "짧은 기간에 격렬비열도의 위상이 많이 높아졌으나 아직 가야 할 길이 먼 것이 사실이다. 초심을 잃지 않고 회원들과 최선을 다하겠다"고 다짐했다.지난해 9월 공식 출범한 격렬비열도사랑운동본부는 지난 7월 2025 제1주년 7·4 격렬비열도의 날 기념행사와 10월 격렬비열도 투어 등 격렬비열도를 대한민국의 대표하는 섬으로 널리 알리기 위해 다양한 활동을 벌이고 있다.