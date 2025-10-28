추석연휴 때 이 대통령이 찾은 곳, 건너편에 특별한 지역이 있습니다

큰사진보기 ▲강화평화전망대에서 임진강과 한강이 만나는 조강 건너 보이는 미수복경기도 개풍군이 손에 잡힐 듯 가깝다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 25일 개풍군민회 합동망향제가 열린 강화평화전망대 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲개풍군민회 임원들이 합동망향제 제례를 진행하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲개풍군민회 합동망향제가 열린 강화평화전망대 망향제단 ⓒ 이혁진 관련사진보기

10월이면 실향 이산가족들이 자주 찾는 곳이 DMZ 가까운 접경지역이다. 오두산통일전망대, 파주 임진각, 강화평화전망대 등 안보관광시설이 대표적이다. 이곳에서 실향민들은 이북 고향을 바라보며 두고 온 가족과 부모를 그리워한다. 얼마 전 커피 전문점인 스타벅스가 들어선 김포 애기봉 생태공원도 실향민들에게 친숙한 곳이다.특히 강화평화전망대는 이재명 대통령이 추석연휴 첫날 실향민들과 함께 방문해 화제를 모았다. 명절을 맞아 실향민들의 외로움을 위로하기 위한 방문이었다. 이날 모인 실향민들은 6.25 전쟁 당시 10~20대였고, 노부모들이 시키는 대로 잠시 고향을 떠났던 사람들이다.귀향하지 못하고 75년 세월이 흘러 이제 80~90세가 된 이들은 한결같이 두고 온 고향과 가족에 대한 애타는 그리움을 대통령에게 호소하면서 가족의 생사 여부라도 알고 싶다고 전했다. 편지 교류를 요청하는 사람도 있었다. 이에 대한 대통령의 따듯한 공감과 지지는 많은 실향민들에게 위안을 주었다.강화평화전망대 앞 흐르는 한강과 임진강이 만나는 '조강' 건너 육안으로 보이는 곳이 미수복경기도 개풍군이다. 전망대 왼쪽으로는 황해도 너른 연백평야를 조망할 수 있다. 이러한 지리적 여건 때문에 많은 실향민들이 강화 주변으로 피난해 정착했다.특히 개성과 개풍군 사람들은 6.25 전쟁 중 김포와 강화 등 가까운 곳으로 피난해 살면서 정기적으로 만나 친목을 다지고 통일을 염원했다. 이들은 실제 1980~1990년대까지 고향이 바라보이는 강화도 산성 주위에 모여 봄에는 야유회를, 가을에는 운동회 겸 고향 선조를 위한 합동제사를 드렸다.해방 당시 개성과 개풍군은 이남 경기도 행정구역이었다. 6.25 전쟁으로 그어진 휴전선 때문에 이북 땅이 되고 말았다. 이곳을 '미수복경기도'라고 부르는 배경이다. 매년 10월 강화평화전망대에서 망향제를 지내는 개풍군 실향민들은 고향을 바라볼 수 있는 평화전망대를 '개풍군민들의 망향성지'라 칭하고 있다.지난 25일 개풍군민회는 이곳에서 '합동망향제'를 지냈다. 개풍군 소재 14개 면이 면마다 친목모임을 갖고 있지만 이날만은 면민들이 모두 모여 합동망향제를 올렸다. 이날 망향제에는 개풍군민회원 80여 명이 참석했다. 망향제는 이제 개풍군의 뿌리와 애향정신을 대표하는 가족축제로 거듭났다.이날 망향제 행사를 주관한 윤일현(84) 개풍군민회장은 개회사를 통해 하루라도 빨리 고향 가는 날이 오기를 기원한다면서 대를 이어 실향민들의 꿈을 이어가는 후세대들의 육성이 시급하다고 말했다.이어 김문수(89) 개풍군민회 명예회장은 "실향민 중에서 이북고향을 목전에 두고 가장 애달픈 곳이 개풍군이며, 이 때문에 실향민의 슬픔이 더욱 크다"라면서 개풍군의 정체성을 강조했다.이날 망향제에 참석한 군민들은 대부분 실향민 2세들이다. 3세와 4세대도 보였다. 실향민 1세대는 대부분 돌아가셨다. 후세들은 이날 작고하신 부모님들의 생전 애향활동과 모습을 회상하며 고인들을 추모했다.합동망향제는 무겁기만 한 자리는 아니다. 망향제는 후세들이 부모세대에 이어 통일과 귀향에 대비한 역량을 기르면서 서로 친목과 교류를 이어가는 잔치마당이기도 하다. 1,5세와 2세로 구성된 군민회 합창단이 '고향의 봄'을 부를 때는 모두가 울컥하는 심정이었다.이날 실향민 1세대인 고령의 아버지(96)도 망향제에 초대하려고 했지만 기력이 없어 모시지 못했다. 아쉽지만 망향제 사진으로 고향분위기를 전해 드렸다. 아버지는 2008년 강화평화전망대가 개관한 이래 한해도 빠지지 않고 이곳을 찾았다. 아버지는 동창생들과 함께 전망대에서 개풍군 임한초등학교 모교 교정을 볼 수 있어 1년에 대여섯 번 방문했다고 한다.이재명 대통령이 추석연휴에 강화평화전망대를 찾아 실향민을 위로한 것은 실향민의 애환을 누구보다 이해하고 공감하기 때문이다. 실향민들과의 대화야말로 '국민통합'을 위한 발걸음이며 실향민들에게 인상적인 장면이다. 모쪼록 실향민들의 바람대로 생사여부 확인만이라도 소원이 이뤄지길 기대한다.