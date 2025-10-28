장애인 복지서비스를 하나로... '울산장애인통합지원센터' 출범

큰사진보기 ▲울산장애인통합지원센터 개소식이 28일 장애인종합복지관에서 열린 가운데 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회의장, 이영해 시의원, 이득규 장애인종합복지관 관장, 정진수 장애인총연합회장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

"1660-4201 전화번호를 아십니까?"

전화번호 420은 장애인의 날(4월 20일)을, 1은 장애인이 가장 먼저 찾는 기관이라는 의미를 담았다. 4201은 장애인 복지서비스 통합의 상징성을 강조한 전화번호로 '울산장애인통합지원센터' 의 상담 창구다.28일, 울산지역 장애인 복지서비스를 하나로 잇는 통합 기반(플랫폼)인 '울산장애인통합지원센터'가 공식 출범했다. 장애인 복지서비스를 하나로 잇는 통합 기반은 전국에서 광역 단위로는 처음이다.'울산장애인통합지원센터'은 올해 5월 시범운영을 통해 그동안 현장 체계를 점검해왔고 28일 오후 4시 울산장애인종합복지관에서 개소식을 갖고 본격 운영에 들어갔다.센터는 지상 3층, 연면적 470㎡ 규모로 상담실·행정실·교육실·자립훈련실 등을 갖췄으며 '통합상담 및 사례관리' '서비스 연계' '자립훈련 및 종사자 특화교육' '기관 연결망(네트워크) 구축' '연구·개발사업' 등의 기능을 하면서 지역 장애인 복지의 지휘본부(컨트롤타워) 역할을 맡게 된다.센터 출범에 대해 김두겸 울산시장은 "울산장애인통합지원센터는 장애인의 더 나은 내일을 함께 설계하는 희망의 출발점이 될 것"이라며 "흩어져 있던 복지서비스를 한 곳에서 연결해 장애인의 삶 전반을 든든히 지원하겠다"라고 말했다.센터는 이날 개소와 함께 데이터베이스(DB) 구축을 위한 설계·표준화 작업 온라인 기반(플랫폼) 1단계를 가동했으며, 연말까지 이를 검증 보완하는 2단계 체계(시스템)를 완성할 예정이다.울산시 관계자는 "이를 통해 장애인과 가족이 복잡한 절차 없이 필요한 복지서비스를 한 번의 상담으로 이용할 수 있는 체계를 구축한다"고 밝혔다.한편 이날 센터 개소식에는 김두겸 울산시장, 이성룡 울산시의회 의장과 시의원, 장애인단체장와 관계기관 관계자 등 150여 명이 참석해 센터의 출발을 함께 축하했다.행사는 홍보영상 상영, 이상(비전)선언 공연(퍼포먼스), 줄 자르기(테이프 커팅), 시설 관람 순으로 진행됐다.