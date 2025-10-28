"대전시의회 행정사무감사, 시민의 눈으로 지켜볼 것"

큰사진보기 ▲대전시민사회단체연대회의는 28일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고, 2025년 대전시의회 행정사무감사 모니터링 의제를 발표했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 11개 시민사회단체가 참여하고 있는 대전시민사회단체연대회의(대전연대회의)가 2025년 대전시의회 행정사무감사 시민 모니터링 의제를 발표하고 본격적인 감시활동에 들어간다.대전연대회의는 지난 2010년부터 시민 평가단을 구성해 대전시의회 행정사무감사를 꾸준히 지켜봐 왔으며, 올해도 각 상임위원회별 핵심 의제를 제시하고 의원들의 감시·견제 역할을 집중 점검하겠다고 밝혔다. 대전시의회의 2025년 행정사무감사는 제291회 제2차 정례회 기간 중 11월 6일부터 17일까지 12일간 진행될 예정이다.대전연대회의는 28일 대전시의회 앞에서 기자회견을 열고 "행정사무감사는 지방의회의 가장 핵심적인 감시권이자 의무"라며 "시민의 대표기관인 시의회가 집행부 거수기라는 비판에서 벗어나기 위해 시민 앞에 활동을 투명하게 공개해야 한다"고 촉구했다.이들은 또 "올해는 9대 대전시의회의 마지막 행정사무감사로, 지난 3년을 점검하고 책임을 마무리하는 동시에 개선의 출발점이 되어야 한다"고 강조했다.이번 모니터링은 방청석 참여를 넘어 대전시의회 온라인 방송 시스템을 활용한 비대면 시민참여 방식으로 확대된다. 대전연대는 "위원회별 핵심 의제를 사전에 공개하고, 온라인 방송 링크를 시민들에게 배포해 더 많은 시민이 '보는 권리'를 행사할 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.대전연대회의는 특히 "지난 3년간 대전시의회가 보여준 내란 동조성 발언, 성추행 의원 제명 부결, 시민사회 조례 폐기, 형식적 공론화 등은 시민 상식과 동떨어져 있었다"며 "이번 감사는 낮아진 의회의 기준을 시민 감시로 바로 세우는 기회가 되어야 한다"고 지적했다.이들이 이날 발표한 상임위별 핵심 의제는 다음과 같다. 우선 행정자치위원회는 ▲대전·충남 통합의 절차적 정당성과 시민참여 ▲시민사회 3조례 폐기 책임 ▲0시축제 재원 조성과 회계 투명성 ▲대규모 문화시설 예산 편성 타당성 등이다.또한 복지환경위원회는 ▲보문산 사업 편익 산정의 신뢰성 ▲3대 하천 정비사업의 환경절차 이행 ▲탄소중립계획의 실효성 ▲복지 사각지대 발굴 시스템의 작동 여부 등이며, 산업건설위원회는 ▲열병합발전 증설의 온실가스·대기오염 영향 ▲주차장 태양광 확대 부재 ▲3칸 굴절버스 시범사업의 졸속 추진 ▲2호선 수소트램의 재정 타당성 검증 등이다.끝으로 교육위원회는 ▲양성평등담당관 제도의 실효성 ▲젠더폭력 대응체계 지속가능성 ▲한부모가족 지원 축소 문제 ▲청소년성문화센터 수탁 과정의 공정성 ▲극우 성향 강사 정비 ▲교복 담합 및 지원제도 개선 ▲늘봄교실 확대 준비 상태 등이다.대전연대회의는 "이번 감사는 '치적 정리'가 아니라 '책임의 마무리'와 '개선의 출발'이 맞닿는 자리"라며 "시의회는 시민이 부여한 감시 권한을 성실히 수행해야 하며, 시민은 끝까지 지켜볼 것"이라고 강조했다.한편, 대전연대회의는 해마다 행정사무감사 결과를 토대로 선정하여 시상하던 위원회별 우수의원을 올해는 하지 않겠다고 밝혔다.