망설, '식민지근대화론'의 쟁점

1980년대 학계는 물론 일반 사회에 뜨겁게 달구어진 논쟁에는 '식민지근대화론'이 자리잡았다.일제의 식민통치가 한반도에 이득이 되었다는 이 억설은 국립서울대 일부 교수들이 주도하면서 사회적 파문을 일으키고 그 '잔불'은 아직 꺼지지 않았다. 현재 사용되고 있는 일본의 우익계열 출판사인 후소샤판 역사교과서에는 "일제 식민통치가 조선의 근대화에 기여했다."고 기술하고 있다.한승조 고려대 명예교수는 2005년 3월 일본의 극우 잡지에 "일본의 한국에 대한 식민지배는 오히려 축복해야 하는 것이며 일본인에게 감사하지 않으면 안 될 것이다."라는 글을 기고하였다. 일본의 우익세력이 한국식민통치를 정당화하는 발언을 하고 교과서까지 기술하게 된 데에는 이같은 한국인들의 역할도 크게 기여하였다.일본 <산케이신문(産經)>은 "한국에서는 '일본의 식민지 지배가 좋은 일도 했다.'는 일본측 발언이 '망언'으로 규탄받고 있으나 일본시대 재평가론은 실증적인 젊은 경제학자를 중심으로 조용히 확산돼 종합잡지에도 이러한 주장이 당당하게 등장하는 변화가 나타났다." (1997. 8. 14) 라고 보도한 적도 있다.여기서 '일본시대 재평가론'은 한국에서 보수정권의 집권으로 세력을 얻는 '식민지 근대화론'을 말하고, '실증적인 경제학자'는 서울대학교 낙성대연구소팀을 일컬었다.한때 잠복했던 '식민지 근대화론'이 심심찮게 제기된 것은 안병직·이영훈 등이 주도하였고, 이들이 은퇴한 후 낙성대경제연구소가 이어받으면서 다시 활기를 띄게 되었다. 100년 전 식자들 사이에 우리 힘으로 자립이 어려우니 일본의 보호를 받자며, 일왕에게 합방청원서를 낸 자들이 있었다. 병탄 후에는 내선일체론을 펴는 자가 많았다.일본학계에서는 1970년대 나카무라 시토루와 미야지마 히로시 등이 식민시기의 산업화가 인력, 기술적 측면 등에서 해방 후 한국의 산업화에 영향을 끼쳤다고 주장하고, 한국의 일부 학자들이 이를 받아 식민지 근대화론으로 변형시켰다.근래에 우리 학계 일각에서 꾸준히 제기되는 '식민지 근대화론'은 한마디로 계량과 수치, 실증이라는 마술로 가공한 식민지통치 미화론이다. 이와 같은 '미화론'은 일제 식민지의 유산과 뿌리가 한국지식인들과 사회전반에 그대로 남아 있기 때문에 가능하다.'식민지 근대화론'은 일제가 토지조사사업과 공장을 세우고, 교육제도를 정비해 줘서 한국이 근대화를 이루었다는 '학설'이다. 사실일까. '실증적'으로 검토해보자.일제가 한국을 '개발'한 데는 목적이 따로 있었다. 한국을 ① 식량공급지 ② 원료공급지 ③ 일본 상품판매시장 ④ 노동력 공급지 ⑤ 대륙침략 병참기지를 만들기 위해서였다. 일제식민지 정책의 본질은 수탈이었지 시혜가 아니었다.일제는 토지조사사업을 통해 전국토의 50.4%를 무상으로 약탈했다. 미곡이 52.3% 증산되었다지만 그것은 일본인 지주들의 몫이었을 뿐, 한국인 대부분이 식량을 약탈당하고 초근목피로 연명했다. 1941년 현재 한국내의 공업자본의 94%가 일본자본이었고 한국자본은 6%에 불과했다. 일제가 한국에 세웠다는 공업시설은 대부분 군수공업 시설로서 북한지역에 있었고, 남북한에 있던 공장은 그나마 6·25 때 대부분 파괴되었다.일제가 1911년 이른바 '조선교육령'을 통해 한국의 민족주의계열 사립학교를 대부분 폐쇄하고 관립학교를 세워 식민지 노예교육을 시켰다. 2,250개의 사립학교가 빼앗기거나 관립학교로 편입되었다. 대학설립을 엄격히 규제하여 고등교육기관이 없었다. "일제시대의 개발은 한마디로 말해 일본인들의 일본인들에 의한 일본인들을 위한 개발이었다."(허수열, <개발 없는 개발>)"일부에서는 일제가 영국 등 다른 제국주의 국가들과 달리 현대식 교육을 보급하여 후일 한국 등 식민지들의 성공에 기여했다고 하지만, 45년 광복 직후 우리의 문맹률은 78%로 영국식민지였던 말레이시아의 62%(47년), 짐바브웨의 64%(45년) 보다 훨씬 높은 수준이었다. 결국 정치적·문화적으로 온갖 굴욕을 당해가면서 35년간 일본의 식민지 결과 1인당 소득은 식민지가 되었을 때보다 낮아졌고, 그나마 그 소득도 지극히 불평등하게 분배되었으며, 대부분의 국민은 문맹으로 남아있었다는 결론이 나온다. 이런데도 일제 지배를 긍정적으로 볼 수 있을까?"(장하준, '이래도 일제 지배가 긍정적인가', <중앙일보>, 2005. 3. 19)광복 직후 조선인 1인당 국민총생산이 616달러로 1911년 799달러에도 못 미치는 세계에서 가장 가난한 농업국으로 되돌아갔다는 사실을 이들은 외면한 것이다.일제의 침략이 아니었다면 한국은 자체적으로 근대국가로의 발전이 가능했다. '내재적발전론'이다. 1898년에 추진된 광무양전 사업이 성공했으면 일제의 토지조사사업에 버금가는 근대적 토지소유관계가 형성되고 △1905~6년 사이의 대한제국이 실시하려 했던 의무교육제가 제대로 시행되었다면 근대화가 훨씬 빨랐을 것이다. 일제침략으로 무산되었던 것이다.근대화라는 그럴듯한 둔사로 일제강점기를 미화하는 '식민지 근대화론'은 허구이다. 지금도 일본의 극우세력이 이를 활용하고 있다는 사실을 알아야 한다. 일본의 지배층이 역사왜곡과 독도침탈야욕, 야스쿠니신사참배 등 신군국주의를 접지 않고 있는 시점에서, 저들의 식민통치를 합리화시켜주는 '식민지 근대화론'은 실제적으로 허구일 뿐 아니라 역사적으로도 근거가 없는 망설에 속한다.소수의 일본인이 조선의 부의 많은 부분을 장악하게 되면서 민족별 경제적 격차는 상상을 초월할 정도로 커졌고, 시간이 경과하면서 그 격차는 더욱 확대되어갔다. 민족별 경제적 격차의 확대는 민족차별을 더욱 조장함으로써 차별은 일상화되었다. 많은 조선인들이 경제적 궁핍을 견디다 못해 농촌을 떠나 도시빈민으로 흘러들어가거나 혹은 만주나 시베리아로 흘러들어가거나 유민화 되어 떠나갔다.한 사람의 일본인이 이민으로 들어올 때마다 다섯 사람 꼴로 조선인이 유민화되어 조선을 떠나간 것도 바로 이러한 경제적 궁핍이 가장 큰 원인이었다. 조선인 유민과 일본인 이민, 이것이 다름 아닌 식민화 과정이었다.(허수열, <개발 없는 개발>)"식민지 조선은 일본 자본주의에 포획되어 식량, 원료 생산지, 상품시장, 자본 투자처, 천연자원 약탈처의 역할을 맡고 있었다. 따라서 식민지 조선의 경제성장을 강조하는 '식민지 근대화론'도 현실과 먼, '노예의식에서 벗어나지 못한 헛소리'와 같은 것이다."(박찬승, "을사늑약 120돌, 을사년에 되짚는 '식민지 근대화론'", <한겨레>, 2025년 2월 28일)