"대구도시철도 4호선, 경전철 방식 아닌 모노레일로 변경해야"

대구교통공사가 오는 2025년 착공에 들어가 2030년 완공할 엑스코선에 투입될 AGT 철제차륜. 당초 모노레일에서 변경됐다.

대구시가 도시철도 4호선 건설에 들어가기 앞서 주민설명회를 열기로 한 가운데 시민단체가 '철제차륜 AGT'(경전철) 방식이 아닌 모노레일 방식으로 추진할 것을 강력히 촉구하고 나섰다.(사)대구안전생활실천시민연합(대구안실련)은 28일 성명을 통해 "대구시는 교통전문가 의견과주민공청회 결과를 철저히 무시하고 AGT 방식 추진을 강행하고 있다"며 "AGT 추진을 전면 중단하고 모노레일 방식으로 즉각 복귀하라"고 촉구했다.대구 도시철도 4호선은 AGT 방식으로 수성구민운동장에서 이시아폴리스를 잇는 12.6km로, 12개 역이 건설되며 올해 말 착공해 2030년 개통을 계획하고 있다. 차량도입 비용과 유지관리 비용이 낮다는 장점이 있지만 소음이 심해 도심구간을 통과하는 노선에서 부적절하다는 지적도 나온다.대구교통공사는 오는 30일과 31일 양일간 주민설명회를 열고 도시철도 4호선 선형계획, 본선교량계획, 정거장 및 건출계획, 기존 노선과의 환승계획 등 실시설계 주요 내용을 설명할 예정이다. 여기에 소음·진동, 대기질, 경관, 일조 등 주변 환경에 미치는 영향에 대한 예측결과와 저감방안 등 환경영향평가서 초안에 대한 설명도 함께 진행한다.하지만 대구안실련은 AGT 방식이 고가 구조물로 인해 도시 미관을 훼손하고 일조권 침해, 겨울철 결빙사고 등 시민생활 전반에 심각한 악영향을 미친다는 점 등을 들어 도시철도 3호선과 같은 모노레일 방식으로 변경해야 한다고 주장하고 있다.또 대구안실련이 시민 603명을 대상으로 한 설문조사 결과 96%가 AGT 방식의 재검토를 요구하고 있고 교통공사 내부 전문가조차 AGT 방식을 반대하고 있지만 대구시가 시민 여론을 철저히 외면하고 있다고도 했다.특히 AGT 방식을 도입할 경우 3호선과의 차량 시스템이 단절되고 2032년부터 2035년 사이 3호선의 정밀 안전진단에서 부적합 판정을 받을 경우 차량의 교체가 불가능해 운행이 중단되거나 교각 철거로 이어질 수 있다고 강조했다.대구안실련은 대구시가 4호선 모노레일 방식의 채택 불가능한 이유로 '형식승인'을 들고 있지만 철도안전법 시행령 개정을 통해 예외 적용이 가능하다고도 반박했다. 영국 등 서너진국들도 동일 모델의 교체에 대해서는 예외 조항을 명문화하고 있다는 것이다.이어 "교통공사 사장은 AGT 방식의 문제점을 인식하고 있음에도 침묵하거나 방관한다면 중대한 직무유기"라며 "직을 걸고라도 AGT 철회 요구에 앞장서라"고 요구했다. 그러면서 4호선이 모노레일에서 AGT 방식으로 전환된 것은 홍준표 전 시장의 정치적 판단에 의해 결정된 것으로 교통정책이나 도시계획과는 무관했다고 주장했다.대구안실련은 대구시장 권한대행에게 ▲AGT 방식 추진 전면 중단 ▲예비타당성 통과 원안인 모노레일 방식으로의 즉각 추진 ▲철도안전법 시행령 개정 통한 형식승인 예외 조항 신설 ▲시민과 전문가, 운영기관이 함께 공론화 기구 즉시 구성 ▲내년 대구시장 취임 전까지 사업 전면 중단 등을 요구했다.대구안실련은 "대구시는 지방재정법 등에 따른 타당성 검토를 제대로 하지 않는 등 절차적 위법을 범하였다"며 "요구사항이 관철되지 않는다면 지방자치법에 따른 주민감사 청구 및 주민소송을 추진할 것"이라고 강조했다.