대전시청소년성문화센터 위탁단체 논란 계속... "공모서 배제하라"

큰사진보기 ▲대전인권행동은 28일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시는 종교 편향 청소년 성교육 단체 넥스트클럽을 대전시청소년성문화센터 위수탁 공모에서 원천 배제하라"고 촉구했다. 사진은 기자회견 후 캠페인 장면. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 인권·시민단체들이 대전시가 논란에 휩싸인 단체가 청소년 교육을 하도록 방치하고 있다며 규탄하고 나섰다.이들은 대전광역시청소년성문화센터를 위탁 운영 중인 '넥스트클럽 사회적협동조합'을 오는 12월 위·수탁 계약 종료 이후 공모에서 배제해야 한다고 주장했다.대전지역 70여 개 인권·교육·종교·시민단체로 구성된 대전인권행동은 28일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시는 종교 편향적 성교육 단체 넥스트클럽을 대전시청소년성문화센터 위탁 응모에서 원천 배재하라"고 주장했다.이들에 따르면, 한국청소년성문화센터협의회는 지난 8월 28일 대전시청소년성문화센터를 운영 중인 넥스트클럽을 징계위에 회부, '1년간 정권' 징계를 내렸다. 이유는 '종교적 성교육 공동주최 계획으로 인한 정교분리 원칙 훼손' 등이다.이에 대해 한국청소년성문화센터협의회 관계자는 "구체적 징계 사유를 공개할 수는 없지만, 1년간 정권 징계를 내린 것은 사실"이라고 밝혔다.대전인권행동은 기자회견문을 통해 "넥스트클럽은 우리 헌법 20조 2항의 정교분리 원칙마저 무시하고 있다. 반헌법적 행태의 단체를 계속 공기관 수탁자로 선정한다면 청소년들에게 민주주의와 헌법 준수 교육을 무슨 명분으로 할 수 있는가"라고 말했다.이어 "이러한 반헌법적 단체가 청소년 성교육을 계속할 수 있었던 것은 이를 방치한 대전시장의 직무유기 때문"이라며 "대전시는 늦었지만 지금 당장 넥스트클럽을 대전시청소년성문화센터 위탁 공모 대상에서 원천 배제해야 마땅하다"고 주장했다.이날 규탄발언에 나선 강영미 참교육학부모회 대표는 "대전시는 학교와 공공기관에서 청소년을 대상으로 하는 극단적 정치, 종교 교육을 멈추고 청소년성문화센터의 넥스트클럽 위탁을 즉각 중단하라"고 촉구했다.신은 전교조대전지부장도 "학교는 극우적 이념이나 종교적 편향의 실험장이 아니며, 학생은 그 실험의 대상이 될 수 없다"면서 "대전시는 대전청소년성문화센터를 넥스트클럽에 절대 위탁하지 말라"고 촉구했다.아울러 신 지부장은 대전교육청을 향해 "대전교육청은 성폭력 예방교육 '우수강사 명단'에서 넥스트클럽 소속 강사들을 즉각 제외하라"며 "왜곡된 가치관을 학교에 들여보내는 것을 더 이상 묵인해서는 안 된다"고 촉구했다.김재섭 대전참여자치시민연대 사무처장은 "대전시청소년성문화센터는 최근 한국청소년성문화센터협의회에서 종교 편향 문제로 징계를 받은 바 있다. 대전시 규정에도 성문화센터의 종교 중립 의무는 명확히 존재한다"며 "그럼에도 대전시가 이를 방치한 것에 대한 답변을 내놓아야 한다. 아울러 종교 편향 활동이 성문화센터 업무에 영향을 미쳤는지 조사하고, 관련자의 제척·재발 방지 교육을 즉시 마련해야 한다"고 말했다.이날 단체들은 "넥스트클럽 감싸는 이장우 대전시장은 시민 앞에 사과하라", "대전시는 청소년기관의 위·수탁 과정을 공개하라", "대전시는 넥스트클럽의 교육 실태를 전수 조사하라", "대전시는 혐오·차별 조장 단체의 청소년 단체 수탁을 배제하라"는 등의 구호를 외쳤다.한편, 넥스트클럽 남승제 대표는 이 같은 주장에 대해 "종교 편향 성교육을 하지 않았다"고 주장했다. 남 대표는 "강사단 양성 교육과정이나 강사들이 학교 현장에서 기독교적 용어를 쓴 적도 없고, 기독교적 사고를 관철 시킨 적도 전혀 없다"고 강조했다.그는 아울러 한국청소년성문화센터협의회의 징계 내용에 대해 "납득할 수 없다"며 "센터장이 일부 강의 과정에서 교회의 요청에 따라 강의 제목을 오해의 소지가 있게 정한 적은 있어도 실제 강의 내용은 전혀 종교적 이념을 언급한 바 없다"고 말했다. 또한 '종교적 성교육 공동주최 계획'과 관련해서도 "실제 개최 하지 않았다"고 했다.