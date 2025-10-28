소녀상 혐오 시위, 29일 오후 2시 여고 앞 강행...'뒷문 하교' 예정

'평화의 소녀상' 혐오단체가 경찰의 '오후 4시 30분 이전 집회' 제한 통보를 무시하고 오는 29일 오후 2시에 서울 M여고 앞에서 '소녀상 철거 요구 시위'를 강행할 예정이어서, 학생들은 '뒷문 하교'할 예정이다.
서울시교육청은 학생들의 혐오 노출을 막기 위해 '24시간 학교 앞 혐오 집회 제한 요청' 공문을 경찰에 보낼 예정이고, 경찰도 이 요청 수용을 적극 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 전국교직원노동조합(전교조) 서울지부는 "경찰은 혐오 시위에 단호히 대응하라"라고 요구했다.
집회 단체 "학교 안팎에 소녀상 있는 155개 학교 앞에서 집회 이어갈 것"
28일, 이 집회를 주관하는 위안부법폐지국민행동 김병헌 대표는 <오마이뉴스>에 "경찰로부터 '오후 4시 30분 이전 집회' 제한 통보서를 받았지만, 집시법에서 집회의 자유를 보장하고 있기 때문에 오후 2시에 M여고 앞에서 집회를 진행할 것"이라면서 "다만, 서울 S고의 경우 내일은 집회를 열지 않고, 앞으로 게릴라식으로 진행할 것이다. 오는 31일 경남 양산 S초 앞 집회를 비롯하여 학교 안팎에 소녀상이 있는 155개교를 대상으로 수능 이후 집회를 이어갈 것"이라고 밝혔다.
이에 대해 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "학생들이 혐오에 노출되지 않게 하는 등 학생의 안전이 최우선이기 때문에 집시법 관련 조항에 따라 '24시간 학교 앞 혐오 집회 제한'을 요청하는 공문을 경찰에 보낼 예정"이라면서 "집회 당일인 내일(29일)도 학교와 교육청이 학생 안전을 최우선으로 생각해 대응해 나갈 것"이라고 설명했다.
현행 집회 및 시위에 관한 법률 제8조는 "집회 신고 장소가 학교 주변 지역으로서 시위로 학습권을 뚜렷이 침해할 우려가 있는 경우 시위 금지 또는 제한을 통고할 수 있다"라고 규정하고 있다.
서울시교육청 학생인권교육센터 관계자도 "학생 인권 침해 여부 확인을 위해, 학교 앞 혐오 집회 현장 관찰과 함께 필요하면 학생 보호활동도 진행할 예정"이라고 말했다.
서울 M여고의 경우 학생들의 안전을 약속하고 당부하는 가정통신문을 28일 보낸 것으로 알려졌다. 수요일인 29일, 이 학교의 하교 시간이 오후 3시쯤이기 때문에 집회 시간과 겹칠 가능성이 있다. 이에 따라 이 학교는 학생들을 정문이 아닌 뒷문으로 하교시키는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
전교조 "경찰은 혐오 시위 적극 대응하고, 교육청은 학교 적극 보호하라"
전교조 서울지부는 28일 낸 성명에서 "학교는 학생이 배우고 성장하는 교육의 장이지, 역사 왜곡과 여성 혐오의 현장이 아니다. 극우단체는 학교를 대상으로 한 모욕과 선동을 멈추어야 한다"라면서 "혐오와 역사 왜곡에는 국가의 공권력이 단호히 대응해야 한다. 경찰은 학교 앞 혐오 시위에 대해 즉각적이고 단호히 대응하라. 교육부와 교육청은 학교 현장을 적극 보호하라"라고 요구했다.
