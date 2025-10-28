진보당 "고위공직자·정치인 '부동산 백지신탁제' 도입하자"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 원내대표와 진보당 '집 걱정 없는 나라 만들기 특별위원회' 장지화 부위원장(진보당 공동대표)이 28일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열어 고위공직자 부동산 백지신탁제 도입을 골자로 한 공직자윤리법 개정안을 발의할 것이라고 밝혔다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

정치권과 공직자의 부동산 문제가 논란인 가운데 진보당이 고위공직자와 국회의원 등 '부동산매각대상자'가 거주용 1주택과 선산 등 불가피한 경우를 제외하고는 부동산을 매각하거나 백지신탁하도록 의무화할 것을 주장하고 나섰다.윤종오 원내대표는 실제로 백지신탁 의무화 도입의 입법을 추진하기로 했다.윤종오 원내대표와 같은 당 '집 걱정 없는 나라 만들기 특별위원회' 장지화 부위원장(진보당 공동대표)은 28일 국회 소통관에서 기자회견을 갖고 "고위공직자 부동산 백지신탁제 도입을 골자로 한 공직자윤리법 개정안을 발의할 것"이라고 밝혔다.이법을 추진하는 배경에 대해 윤종오 의원은 "고위공직자들의 부동산 소유를 투명하게 규제하는 것은 부동산 정책의 공정성과 신뢰를 회복하는 첫걸음"이라며 "10.15 대책 이후 정치권이 서로의 부동산을 두고 공방을 벌이는 대신, 이제는 부동산 백지신탁제 도입으로 국민의 신뢰를 회복하는 논의로 나아가야 한다"고 밝혔다.윤 의원은 "집은 투기의 수단이 아니라 국민의 삶의 터전이어야 한다"며 "고위공직자와 정치인들이 다수의 부동산을 소유한 채 부동산 정책을 논의한다면, 국민의 신뢰는 무너질 수밖에 없다"고 지적했다.이어 "현행 공직자윤리법상 부동산은 단순히 등록 대상일 뿐, 주식처럼 매각하거나 백지신탁할 수 있는 제도적 장치가 전혀 없다"며 "거주 목적의 주택이나 선산 등 불가피한 경우를 제외하고, 업무와 얽힐 수 있는 부동산은 매각하거나 신탁하도록 의무화하는 법안을 발의한다"고 밝혔다.장지화 부위원장(진보당 공동대표)은 "10.15 부동산 대책은 호불호를 떠나 정치권 인사들의 내로남불때문에 국민들은 더 화가 났다"며 "진보당은 부동산 백지신탁제 도입으로 국민들이 허탈하지 않겠다"고 강조했다.이들은 기자회견에서 "정부의 10.15 부동산 대책 발표 이후 일부 고위공직자의 과도한 부동산 소유가 논란이 되고 있다"며 "국민들께서는 고위공직자들이 다수의 부동산을 보유하며 자산을 불리는 모습을 보며 깊은 허탈감과 실망을 느끼고 있다"고 지적했다.이어 "집은 투기의 수단이 아니라 국민의 삶의 터전이어야 한다"며 "하지만 공직자나 정치인들이 부동산을 통해 부를 획득하는 현실을 방치한다면 정부의 부동산 정책에 대한 신뢰는 무너질 수밖에 없고 정책의 타당성과 집행력 또한 심각하게 훼손될 것"이라고 덧붙였다.특히 이들은 정치권의 현 상황을 심각하게 봤다. "서로의 부동산 보유 현황을 놓고 공방을 벌이느라 정작 중요한 세제 개편, 금융 규제, 주택 공급 방안 등 실질적인 정책 논의는 뒷전으로 밀려나고 있어 이런 현실을 바꾸지 않으면 정치 불신은 더욱 커지고, 국민의 주거 안정은 요원해질 것"이라는 지적을 내놨다.그러면서 "정부와 정치권이 내놓는 부동산 정책에 대한 국민적 신뢰를 회복하기 위해서는 먼저 고위공직자들의 부동산 소유 행태부터 달라져야 한다"며 "현행 공직자윤리법상 부동산은 단순히 등록 대상일 뿐, 주식처럼 매각하거나 백지신탁할 수 있는 제도적 장치가 없다"며 법 추진 당위성을 설명했다.