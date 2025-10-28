보성군, 전대병원과 '백세인 연구조사' 착수

큰사진보기 ▲전남 보성군은 27일 군청에서 전남대학교병원 한국백세인연구단과 함께 ‘백세인 연구조사 발대식’을 개최하고, 본격적인 조사에 착수했다. ⓒ 보성군 관련사진보기

전남 보성군은 지난 27일 군청에서 전남대학교병원 한국백세인연구단과 함께 '백세인 연구조사 발대식'을 개최하고 본격적인 조사에 착수했다고 28일 밝혔다.이날 발대식에는 박상철 전남대학교 석좌교수, 윤경철 노화과학연구소장, 한재영 전남대 노인의학센터장 등 연구진과 김철우 군수를 비롯한 군 관계자들이 참석해 연구 추진 방향을 공유했다.연구조사는 전남대학교병원 노화과학연구소가 주관하며, 보성군에 거주하는 95세 이상 장수 어르신을 대상으로 개별 심층 인터뷰를 통해 개인 특성, 건강 상태, 식습관, 가족 관계, 생활환경 등을 다각적으로 분석할 예정이다.조사 결과는 고령사회 대응 정책 수립과 건강 장수 연구의 기초자료로 활용될 예정이다.조사는 27일부터 약 10일간 진연구진이 읍면을 방문해 대면 방식으로 진행된다.특히 보성의 청정 자연환경과 생활 문화가 장수에 미치는 영향도 함께 분석해 지역 특화형 장수모델을 제시할 계획이다.김철우 군수는 "백세인 연구 조사를 통해 우리 어르신들의 삶 속에 담긴 건강한 장수의 비결을 과학적으로 규명하고, 보성형 건강 노화 모델을 만들어 나가겠다"며 "연구가 원활히 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.