"갭투자", "다주택"... 불붙는 부동산 공방, 흐려지는 본질

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표의 부동산 6채 실거래가는? ⓒ 봉주영 관련사진보기

정부의 10·15 부동산 대책 발표 이후 여야는 연일 '소속 인사 보유 부동산 때리기'에 집중하고 있다. 하지만, 여야 정쟁 속 정작 '본질'을 놓치고 있다는 지적이 나온다.국민의힘이 여당 원내대표부터 전임 국토교통부 차관까지 여권 인사들을 겨냥해 '갭투자(전세 낀 매매)' 논란을 지적하자, 더불어민주당은 장동혁 국민의힘 대표의 '다주택'을 겨냥하며 응수했다. 정작 집값 상승의 원인 규명이나 정책 대안에 대한 이야기는 실종됐다. 국회가 선행해야 할 책임은 방기한 채 정쟁에만 골몰하고 있다는 비판이다. 사실상 내년 전국동시지방선거에 정치권 시선이 쏠린 탓이다.애초 시민단체 경제정의실천연합(아래 경실련)은 대책 발표 직후인 지난 15일 성명을 내고 "이번 대책은 집값 상승에 대한 원인 규명도 없이 단편적인 규제 강화 내용만 담고 있어 집값을 잡기에는 역부족일 것"이라고 우려한 바 있다. 그러면서 "집값을 잡겠다는 강력한 의지를 바탕으로 일관되고 장기적인 정책 기조를 수립해야 한다"고 강조했다.하지만 이후 정치권에선 서로를 겨냥한 '개인 부동산 들추기'가 이어졌다. 국민의힘에서 먼저 이찬진 금융감독원장, 이상경 전 국토교통부 1차관을 향해 날을 세웠다. 특히 김병기 민주당 원내대표가 보유한 잠실 장미아파트 1채를 겨냥해 공세 수위를 높이기도 했다.그러자 여권에서는 장동혁 국민의힘 대표를 저격하며 되치기에 나섰다. 그가 소유한 집 6채의 가격이 8억 5000만 원인지, 아닌지를 두고 공방이 거듭됐다. 장 대표는 지난 25일 국회에서 기자간담회를 열고 민주당이 지적하는 (제) 아파트 4채를 합한 가격이 6억 6000만 원 정도"이며 "시골 아파트와 나머지 것을 다 합하더라도 아파트와 주택 가격의 총합산액이 8억 5000만 원 정도"라고 해명했다.하지만 대통령실에서는 즉각 "부동산 6채가 실거주용이면 머리 따로, 발 따로 사는 것이냐"라며 "국민을 우습게 보는 해명"이라는 반응이 흘러 나왔다. 민주당은 하루 뒤인 지난 26일 "장 대표의 (부동산) 6채 (가격) 8억 5000만 원이 혹시 실거래가인가, 아니면 공시지가인가?"라고 물으며 여야 국회의원이 보유한 부동산 전수조사를 제안하기에 이르렀다.<오마이뉴스>도 직접 확인해 보았다. 국회 공직자윤리위원회가 지난해 연말 집계해 올해 3월 공개한 국회의원 재산변동사항 신고내역과 장 대표의 기자간담회 발언 등을 살핀 결과, 장 대표가 언급한 주택 6채(그래픽 참고)의 신고가액은 모두 8억 6421만 원이었다.구체적으로는 각각 ① 4억 8000만 원 ② 2870만 원 ③ 9800만 원 ④ 1억 7500만 원 ⑤ 2692만 원(지분 1/5 반영) ⑥ 5559만 원(지분 1/10 반영)이었는데, 그 합산액이 장 대표가 말한 "8억 5000만 원 정도"에 얼추 맞는다.반면, 국토교통부의 실거래가 공개시스템에 등록된 가격(27일 기준)으로 따지면 주택 6채의 합산액은 최소 '12억 원' 이상이 된다. 상세 주소를 알 수 없는 단독주택(②)을 제외한 나머지 주택의 가장 최근 실거래가는 각각 ① 7억 3200만 원(25년 9월) ③ 1억 2500만 원(25년 9월) ④ 1억 6000만 원(24년 11월) ⑤ 3800만 원(24년 11월, 지분 1/5 반영) ⑥ 1억 6000만 원(25년 10월, 지분 1/10 반영)이었다.논란이 되고 있는 구로구 현대아파트의 경우, 29일 현재 네이버 부동산에 등록된 매물 기준으로 7억8000만~8억5000만 원 선에서 시세가 형성되어 있었다.당사자인 장 대표는 28일 '청년과 함께 하는 부동산 정책 간담회'를 마치고 기자들과 만나, 본인을 직격한 대통령실 관계자를 향해 "머리와 생각이 따로따로 노는 것 같다"라고 반박했다. "충분히 말했는데 그런 비판을 하는 것 자체가 너무나 억지스럽고, 대통령실에서 아무 생각없이 그렇게 가벼이 논평 내는 것이 적절한지 제가 부끄럽다"라는 지적이었다.다만, 국민의힘은 여야 국회의원 부동산 전수조사 요구에는 응답하지 않고 있다. 참고로 <시사저널>이 제22대 국회의원 295명의 주택 소유 현황을 전수 조사한 결과, 의원들이 보유한 아파트는 민주당이 159채, 국민의힘 118채였다. 의원 수를 고려하면 평균적으로 국민의힘 의원들이 보유한 아파트가 더 많은 셈이다. 또한, 국민의힘 소속 의원들이 보유한 아파트 평균가액은 11억5200만 원이었다. 민주당 의원들의 평균가액 6억 원의 두 배 가까운 수준이었다.여야가 이처럼 개별 인사들의 보유 부동산 공방에 매몰되는 데 대해서, 엄경영 시대정신연구소장은 "부동산 대책은 민심이 가장 민감하게 반응하는 이슈이고, 특히 이번 대책은 내년 지방선거와 시기상으로도 맞물려 있어 공방이 심해지는 것으로 보인다"라고 분석했다.그는 29일 <오마이뉴스>와 통화에서 "여야 모두 내년 지선에 많은 것들이 걸려있다. 정부·여당 입장에선 국정 동력 추가 확보 여부, 야당 입장에선 계엄·탄핵의 강에서 벗어날 수 있을지 여부 등이 그렇다"면서 "부동산 문제를 풀기 위해 여야가 머리를 맞대는 건 필요하지만, 발전적인 협의 패턴이 사라진 지 오래돼 쉽지 않을 것 같다"라고 전망했다.경실련은 "집값이 왜 올랐는지에 대한 구체적인 원인 규명이 필요한데, 정치권은 지금 '누가 (집을) 더 많이 가지고 있다'는 식의 얘기를 하면서 시선을 돌리고 있는 것"이라는 진단을 내놨다. 정택수 경실련 부동산 국책사업팀장은 28일 <오마이뉴스>와 통화에서 "공시가가 시세를 잘 반영하지 못하는 점, 집마다 시세 반영률이 다른 점 등 부실한 재산 신고 관련 법령의 문제로 정치적 공방이 이어지고 있다"며 "여러 각도에서 제도 개선이 필요한 상황"이라고 지적했다.정 팀장은 또 "대책 발표 이후 정치권이 지나치게 정쟁에 초점을 맞추고 있다"며 "(전임 정부의) 어떤 정책이 어떤 영향을 미쳤는지 구체적으로 규명해야 하는데, 그런 논의가 이루어지지 않고 있다"고 비판했다. 예컨대 "윤석열 정부 때 부동산·건설 경기가 냉각기였기 때문에, 이를 해소하려고 규제를 대폭 완화했다"라며 "그 영향이 조금씩 쌓여 지금의 집값 상승에 이르게 됐는데, 현 정부도 오히려 전 정부와 비슷한 정책을 펴며 재개발·재건축을 더 쉽게 할 수 있게 방침을 밝혔다"라고 설명했다.