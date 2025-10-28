장흥김 '장흥 국가대표김'으로 재탄생…차별화 기대

큰사진보기 ▲지난 27일 전남 장흥군에서 열린 '장흥김 브랜드, 포장 디자인 및 캐릭터 개발 용역 최종 보고회' 모습 ⓒ 장흥군 관련사진보기

전남 장흥군의 대표적인 특산품 가운에 하나인 김이 '장흥 국가대표김'이라는 브랜드로 재탄생한다.장흥군은 지난 27일 '장흥김 브랜드, 포장 디자인 및 캐릭터 개발용역' 최종보고회를 개최하고 이같이 결정했다고 28일 밝혔다. 앞서 군은 용역을 착수한 이후 두 차례의 심도 있는 협의를 거친 바 있다.이에 따라 디자인의 효율적인 운영 및 관리를 통해 브랜드 가치와 경쟁력을 높이기로 했다.또 이날 보고회에서는 ▲장흥김의 차별화된 정체성 확립 ▲국내외 소비자 대상 인지도 제고 ▲패키지 디자인과 홍보 콘텐츠 개발 등 브랜드 홍보를 위한 핵심 과제도 집중 논의됐다.군은 최종보고회를 통해 장흥김 브랜드의 인지도와 차별성을 강화한다는 방침이다. 더불어 다양한 홍보 콘텐츠로의 확장을 통해 소비자 친밀도 및 구매율을 증가시켜 경제적·문화적으로 부가가치 창출 등 실질적인 성과를 도출해 나간다는 계획이다.김성 군수는 "이번 최종보고회는 그동안의 장흥김 브랜드 개발의 성과를 토대로 미래 발전 방향을 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "장흥김이 다양한 홍보 콘텐츠 개발을 통해 해외수출을 늘리고, 이에 따른 어업소득증대에 노력하겠다"고 말했다.