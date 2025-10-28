[경기지사 여론조사] 김동연 29.9%·추미애 15.2%... 유승민 26.5%

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사 ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲유승민 전 국민의힘 의원 ⓒ 아시아포럼21 관련사진보기

2026년 경기도지사 선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 김동연 현 경기도지사가 더불어민주당 차기 후보군 중 지지율 1위를 기록했다.여론조사업체 글로벌리서치와 조원씨앤아이가 경기교육신문 등의 의뢰로 실시한 '2026년 경기도 지방선거 여론조사' 결과에 따르면, 김동연 지사는 민주당 차기 경기도지사 후보군 가운데 29.9%의 지지율을 얻어 1위를 차지했다. 이는 한 달 전 같은 기관이 실시한 조사에서 기록한 20.9%보다 9.0%p 상승한 수치다.김 지사에 이어 추미애 국회의원이 15.2%로 2위를 기록했으며, 한준호 의원이 8.3%, 김병주 의원이 5.8%, 염태영 의원이 2.2%, 이언주 의원이 1.9%로 뒤를 이었다. 김 지사는 대부분의 권역에서 경쟁 후보들을 앞섰다. 특히 2권역(동두천·양주·연천·의정부·포천)과 3권역(가평·광주·구리·남양주·양평·여주·이천·하남)에서는 각각 38.0%, 37.9%의 높은 지지율을 기록했다. 4권역(과천·군포·성남·수원·안성·안양·용인·의왕)과 5권역(광명·부천·시흥·안산·오산·평택·화성)에서도 각각 29.5%, 28.2%의 지지를 얻었다. 다만, 1권역(고양·파주·김포)에서는 추미애 의원이 23.2%로 김 지사(21.3%)를 앞섰다.성별 지지율을 살펴보면, 김동연 지사는 남성 유권자들로부터 33.5%의 지지를 얻었으며, 여성 유권자들로부터는 26.3%의 지지를 받았다. 연령대별로는 60대에서 41.5%로 가장 높은 지지를 받았고, 70세 이상 33.6%, 50대 31.0%, 40대 29.0% 순으로 나타났다. 반면, 18~29세 연령층에서는 20.0%로 가장 낮은 지지율을 기록했다. 김동연 지사는 지난달 27~28일 실시된 조사에서도 1위를 기록한 바 있다.추미애 의원은 40대에서 20.6%의 지지를 얻었고, 다른 후보들은 대부분 연령대에서 10% 미만의 지지율을 받았다.보수 야권 후보군에서는 유승민 전 국회의원이 두드러진 상승세를 보였다. 유 전 의원은 한 달 전 조사에서 18.7%의 지지율을 기록했으나, 이번 조사에서는 26.5%로 7.8%포인트 상승했다. 이어 김은혜 의원이 14.2%, 한동훈 전 법무부 장관이 13.4%, 원희룡 전 국토교통부 장관이 11.3%, 원유철 전 의원이 1.6%의 지지율을 기록했다. 유 전 의원은 5개 권역 모두에서 경쟁 후보들을 앞섰으며, 성별과 연령대별 지지율에서도 우위를 보였다.이재명 대통령의 국정 운영에 대한 평가에서는 긍정적인 응답이 58.1%로 나타났으며, 이는 한 달 전 62.7%보다 4.6%포인트 하락한 수치다. 반면, 부정적인 평가는 35.3%로, 지난달 27.8%에서 7.5%포인트 상승했다. 이는 최근 외교, 관세, 사법, 부동산 등 주요 정책 분야에서의 논란과 관련이 있는 것으로 해석된다.이번 조사는 2025년 10월 25일부터 26일까지 이틀간 경기도에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 1,000명을 대상으로 진행됐다. 조사 방식은 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접 방식이었으며, 응답률은 7.5%였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 보다 자세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.