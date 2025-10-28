"예술이 세상을 바꿀 수 있는가"... 마왕 신해철의 질문에 답한 이재명

AD

큰사진보기 ▲* 이재명 대통령 SNS 갈무리* 이재명 대통령이 SNS 글을 통해 마왕 신채철을 추모하고 있다. ⓒ 이재명 대통령 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 주간 웹진 <사람소리>에도 실립니다.글쓴이 김태형 인권연대 칼럼니스트는 현재 프리랜서 방송작가로 활동 중입니다.

이재명 대통령이 고(故) 신해철의 11주기를 맞아 SNS에 추모 글을 남겼다. 이재명 대통령은 '시대의 음악인이자 양심이었던 신해철은 청년들에게는 생각하는 힘을, 기성세대에게는 성찰할 용기를 일깨운 상징적 존재였다'고 적었다. 단순한 애도가 아니었다. '예술이 세상을 변화시킬 수 있는가'라는 신해철의 질문을 다시 꺼내 든 성찰의 언어였다.신해철은 사회와 정면으로 맞선 예술가였다. 그의 노래는 단순한 감성이 아닌, 시대의 부조리를 향한 선언이었다. 그는 <민물 장어의 꿈>에서 무너지는 세계 속 인간의 고독을 노래했고, <그대에게>에서는 불완전한 세상 속에서도 끝내 희망을 포기하지 않는 청춘을 노래했다.이재명 대통령은 '그는 불완전한 현실에 정면으로 맞서며 우리에게 두려움 대신 용기를 택하자고 말했다'라고 적었다. 신해철의 음악은 단지 청춘의 노래가 아니라, 시대의 양심으로 해석했다.이 대통령은 추모 글에서 '그가 꿈꾸던 자유롭고 정의로운 세상, 누구도 소외되지 않는 공동체는 여전히 우리 앞에 놓인 과제'라고 말했다. 정치의 언어로 들리지만, 동시에 신해철의 예술이 지향하는 방향과도 같다.신해철이 남긴 질문 '예술이 세상을 바꿀 수 있는가'는 결국 '정치는 세상을 치유할 수 있는가'로 이어진다. 이 대통령은 배우 로버트 레드포드의 말을 인용해 "정치가 아닌 예술이 치유의 힘"이라고 덧붙였다. 정치와 예술, 권력과 감성의 경계를 넘어선 메시지를 남긴 것이다.흥미로운 것은 두 사람이 한 번도 만난 적이 없다는 것이다.하지만 두 사람을 잇는 상징은 곳곳에 존재한다. 이재명 대통령은 성남시장 시절, 신해철의 작업실이 있던 수내동에 '신해철 거리'를 조성했고, 대통령 임명식에서는 신해철의 노래 '그대에게'가 울려 퍼졌다.2022년 대선 포스터 촬영 당시, 그는 신해철의 무대의상을 입고 촬영했다. 당시 사진작가 강영호는 "정치인에게 전혀 쓸데없어 보이는 예술적 제안을 기꺼이 수락한 그는 이미 있는 길뿐 아니라 새로운 길을 만들어가는 사람으로 보였다"라고 회상했다.결국 이재명 대통령이 신해철을 떠올린 이유는 단순한 존경이 아닐 것이다. 예술로 세상을 바꾸려 한 음악가와, 정치로 세상을 바꾸려는 정치인의 마음이 같은 방향을 향하고 있기 때문이다.마왕이 던진 질문은 여전히 유효할까?예술이 세상을 바꿀 수 있을까?이재명 대통령은 이번 추모를 통해서 그 질문에 대해 답하고 있다.'그의 삶이 우리 앞길을 비추는 등불이 되리라 믿는다.'