"Bloquons tout!" 파리가 대한민국에게 보내는 교훈

🇫🇷지난 9월, 휴가를 맞아 프랑크푸르트를 거쳐 파리로 향했다.하룻밤을 보낸 프랑크푸르트는 날씨 탓인지, 아니면 경기 침체와 극우의 광풍 때문인지 알 수 없지만 왠지 을씨년스러웠다.다음날, 슬럼화된 프랑크푸르트 중앙역을 통해 파리행 기차에 오르기 전, 현지 교민에게서 들은 소식은 다소 불안했다."9월 10일, 프랑스에 전국 파업이 예정돼 있어요. 지하철이나 기차, 버스뿐 아니라 박물관과 공공기관도 문을 닫을 수 있으니 꼭 확인하세요."파리의 첫 일정은 오르세 미술관이었다.개관 한 시간 전 미리 도착했지만, 입구에서는 직원들이 모여 회의를 하고 있었다.파업에 동참할지를 두고 논의 중이라고 했다. 두 시간을 기다린 끝에, 결국 "파업으로 인해 오늘은 개관하지 않는다"라는 안내문이 붙었다.실망을 안고 숙소로 향하던 택시는 곧 거대한 시위대 속에 갇혔다.생각보다 시위는 격렬했다. 투석전이 벌어지고, 최루탄 연기가 번지며, 경찰과 시위대가 도로를 차지했다가 밀려났다. 마레 지구로 향하던 좁은 왕복 2차선 도로는 완전히 멈춰 섰다.한 시간 반 동안 택시는 꼼짝도 하지 못했다. 그런데 이상하게도, 누구도 소리를 지르거나 화를 내지 않았다. 모두가 그저 기다렸다. 답답한 정적 속에서도 묘한 질서와 인내가 있었다.숙소에 도착해 TV를 켜자, 프랑스 전역에서 터져 나온 파업 소식이 쏟아졌다.세상은 참 많이 달라졌다. ChatGPT를 켜놓으니 완벽하진 않아도 실시간 번역과 해설이 이어졌다.9월 10일 수요일, 파업은 파리뿐 아니라 프랑스 전역으로 확산되었다.이번 파업의 이름은 "Bloquons tout!" ― 전부 막아버리자!정부의 긴축 예산안, 공휴일 축소, 공공기관 구조조정에 반대하는 움직임이었다. 지하철과 기차, 버스가 멈추고 학교·병원·박물관까지 일제히 파업에 동참했다. 오르세 미술관도 예외가 아니었다.CGT(프랑스 최대 노조)는 시민사회 중심의 이번 봉기를 공식 지지하며 거대한 행동에 힘을 실었다.이 모든 배경에는 마크롱 정부의 친부자 정책이 있다. 마크롱은 부유세(ISF)를 폐지하고, 금융소득에 단일세율(flat tax)을 도입했으며, 출국세를 없앴다. 그 결과 자산가들은 세금을 피해 더 많은 부를 축적했다.프랑스 상위 500명의 총자산은 2010년 2000억 유로에서 2022년 1조 2000억 유로로 여섯 배 증가했다. 프랑스는 미국, 중국에 이어 세계에서 세 번째로 많은 백만장자를 보유한 나라가 되었다. GDP 대비 이들의 자산 비율은 20%에서 45%로 치솟았고, 반대로 670억 유로의 세수가 사라졌다. 공공부채는 GDP의 113%에 달했다.정부는 빈 곳간을 메우기 위해 긴축을 택했다. 공무원 감축, 연금 인상 동결, 공휴일 축소, 교육·복지·문화 예산 삭감. 2029년까지 재정적자를 GDP의 3% 이하로 줄이기 위한 413억 유로의 지출 삭감과 193억 유로의 증세가 예고됐다.결국 시민들은 거리로 나왔다.7월부터 SNS에서 회자되었던 '전면 봉기'의 제안이 실제로 실행된 날이었다. 20만 명이 넘는 인파가 외쳤다."마크롱 퇴진! 부자에게 세금을!"그날의 외침은 단순한 분노가 아니라, 불평등에 맞선 시민적 선언이었다.프랑스가 처한 위기에서 벗어나기 위해 시민들이 스스로 선택한 유일한 해법이었다.🇰🇷이 거대한 파업은 프랑스의 이야기만은 아니다."과도한 복지가 위기의 원인"이라며 프랑스 재정위기의 모든 책임을 국민에게 돌리는 우리 국내 언론의 논조 속에서,우리 2025년 대한민국 역시 같은 길목에 서 있다.복지의 과잉이 아니라 불평등의 방치가 위기의 본질이다.프랑스 시민들은 그 사실을 거리에서, 온몸으로 증명해 보였다.파리의 회색 하늘 아래,나는 멈춰 선 도시 한가운데서민주주의가 여전히 살아 숨 쉬고 있음을 보았다.