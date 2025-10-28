한화오션·거통고조선하청지회, 470억 손배소 취하 합의

큰사진보기 ▲정인섭 한화오션 사장과 김형수 금속노조 거제통영고성조선지회장은 28일 오후 국회 소통관 기자회견장에서 ‘손배소 취하 합의’했다고 밝혔다. ⓒ 금속노조 관련사진보기

한화오션(옛 대우조선해양)이 사내협력업체 노동자들이 가입해 있는 민주노총 금속노조 경남지부 거제통영고성조선하청지회(지회장 김형수)에 제기했던 470억 원 손해배상청구소송을 취하하기로 했다.정인섭 한화오션 사장과 김형수 지회장은 28일 오후 이용우 국회의원실에서 비공개로 '손배소 취하 합의서'에 서명하고, 뒤이어 국회 소통관 기자회견장에서 합의 사실을 발표했다.파업 등 조선하청지회의 활동에 대해 사측이 제기한 일체의 손해배상청구 소송을 철회하고, 지회는 유감 표명과 함께 상호 재발방지를 위한 합의를 한 것이다.이 자리에는 정인섭 한화오션 거제사업장 사장과 김형수 지회장, 더불어민주당 전현희 최고위원(노동존중실천단장), 민병덕 을지로위원회 위원장, 김주영 기후에너지환경노동위원회 간사, 이용우 을지로위원회 책임의원, 진보당 정혜경 국회의원이 함께 했다. 노측에서는 허원 금속노조 부위원장과 강인석 조선하청지회 부지회장도 참석했다.금속노조 조선하청지회는 "이대로 살 순 없지 않습니까"라고 외치며 2022년 여름에 51일간 파업을 벌였다. 이에 사측은 창원지방법원 통영지원에 470억 원 손배소를 제기했다.조선하청지회는 "손해배상 소송을 조건 없이 취하하기로 합의했다"라며 "이제 비로소 조선하청지회는 3년 넘게 지고 있던 470억 원 손배라는 무거운 짐을 내려놓는다"라고 밝혔다.이들은 "470억 원 손배는 하청노동자에게서 헌법이 보장하는 노동삼권을 박탈하기 위한 한화오션과 윤석열 정부의 합작품이었다. 한화오션은 정당한 단체교섭 요구를 불법으로 거부했고, 이에 대항한 하청노동자 파업을 윤석열 정부는 오히려 불법으로 규정하고 경찰특공대를 동원해 강제진압하려 했다"라고 했다.이어 "다른 한편, (노조는) 470억 원 손배라는 무거운 짐을 기꺼이 지고 싸우고자 했다. 470억 원 손배는 노동조합법 2·3조 개정이 시대적 정의이자 과제임을 보여주는 명징한 증거였다. 그래서 조선하청지회는 470억 원 손배라는 짐을 기꺼이 지고 앞장서 싸웠고, 그 싸움은 노동조합법 개정의 밑불이 될 수 있었다"라고 덧붙였다.조선하청지회는 "우리를 짓누르던 470억 원 손배는 취하될 것이지만, 자본은 손배소송이라는 노동조합 탄압의 효과적인 수단을 결코 포기하지 않을 것이다. 그러므로 우리는 노동조합법을 다시 제대로 개정해 파업에 대한 손배소송을 전면 금지시키는 싸움을 포기하지 않고 계속해야 한다"라고 강조했다.