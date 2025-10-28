"최저임금으로 대표되는 일자리, 누가 하고 싶겠는가"

큰사진보기 ▲‘돌봄노동자 처우개선, 노동기본권 보장하라’ 1029 국제돌봄의날 돌봄노동자 권리찾기 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

28일 화요일 오전 11시, 부산시청 광장에서 민주노총부산본부 주최로 '돌봄노동자 처우개선, 노동기본권 보장하라- 1029 국제돌봄의날 돌봄노동자 권리찾기' 기자회견이 개최됐다.민주노총부산본부은 기자회견을 통해 "부산지역 돌봄 노동자의 노동환경 현실을 알리고, 국가와 지자체가 책임지는 공공 돌봄 체계 구축과 돌봄 중심 사회로의 전환을 강력히 요구한다. 또 돌봄 노동자의 처우개선과 고용안정에 책임 있게 나설 것을 촉구한다"며 요구안을 발표했다.서비스연맹 돌봄서비스노조 인창 해피빌요양원분회 정문길 분회장은 "장기요양보험 제도가 생긴 지 20여 년이 다 되어 가는데도, 한결같은 최저임금과 부당한 처우를 받고 있다. 우리가 국제 돌봄의 날을 어찌 즐기며 웃을 수 있겠는가?"라고 반문했다.정 회장은 이어 "누구나 노인이 된다. 스스로 돌봄에 관심을 가지지 않고 방관한다면 질 낮은 케어를 받을 수밖에 없는 것이 현실이다. 케어를 받는 사람이나 케어를 하는 사람이나 모두 공정하고 평등하게 국제 돌봄의 날을 즐길 수 있게 되길 소망하고 바라 본다"고 말했다.민주일반연맹 공공연대노조 부산본부 양미자 본부장은 "돌봄 인력 부족은 돌봄 노동에 대한 사회적 인식이 낮고 그에 따른 낮은 처우로 사회적으로 기피되는 일자리로 인식되기 때문이다"라고 주장했다.양 본부장은 "돌봄은 50~60대 여성들의 낮은 임금의 일자리로 고착화되고 있다. 최저임금으로 대표되는 일자리, 언제든지 잘려도 하소연하기 어려운 불안정한 일자리인데, 누가 돌봄 노동을 하고 싶겠는가?"라며 "돌봄 노동자들의 처우 개선과 권리 증진 없이는 돌봄 중심 국가로의 전환은 먼 이야기가 될 것이다. 부산시도 돌봄 노동자 처우 개선 책임에서 벗어날 수 없다. 돌봄은 국가와 지자체가 함께 책임져야 할 일이다"고 강조했다.민주노총부산본부 김경은 사무처장은 기자회견문 낭독을 통해 "돌봄노동자의 고용안정과 처우개선을 위해 정부가 시급히 나설 것을 다시 한 번 촉구한다. 저출생 고령화 시대, 걱정 없는 돌봄은 국공립 시설 확대, 사회서비스원 의무설치로 국가가 책임지는 공공돌봄 체계 구축이 답이다"라고 강조했다.김 사무처장은 "200만 돌봄노동자의 처우개선, 노동기본권 보장이 답이다. 민주노총은 국제돌봄의 날을 맞아 돌봄 받을 권리 보장, 돌볼 권리보장, 돌봄노동자의 처우개선, 돌봄 중심사회로의 전환을 강력히 요구한다"고 말했다.민주노총은 10월 29일 국제 돌봄의 날을 맞아 돌봄 받을 권리 보장, 돌볼 권리 보장, 돌봄 노동자 권리 보장 등을 3대 요구로 내세우고 전국 동시다발 기자회견 및 공동 캠페인을 진행할 예정이다.