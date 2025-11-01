"태그가 뭔데 쓰라는 거야?" 1박 2일 걸린 첫 기사 올리기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

▲핸드폰 매장

'이거 하나 보내는 게 이렇게 힘든 일인가?'

"앗, 안 되네~"

'도대체 태그가 뭐야?'

'쓸 거 다 썼는데...'

'무슨 꼬리표를 달라는 거야?'

'내 꼬리는 나지 뭐.'

▲손바닥만한 휴대폰 안에 세상 돌아가는 것이 다 있다.

휴대폰 저장 공간 부족이라고 경고창이 깜빡였다. 사진을 지워도, 카카오톡을 비워도 해결되지 않아 결국 6년 만에 최신형 핸드폰으로 교체했다. 새 휴대폰을 받고 보니 화면이 반짝 반짝해 기분은 좋았다.하지만 내겐 최신형이나 구형이나 이용하는 데는 더 좋아진 건 없다. 나 자체가 구형이기 때문에 하던 거 외에는 활용할 줄 모른다. 내가 주로 이용하는 건 간단한 정보 검색, 메시지 주고받기, 사진 찍기, 그리고 은행 송금 정도다. 휴대폰만 최신형이지, 나는 아직 업데이트가 안 됐다.<오마이뉴스>에 처음 기사를 보내던 날, 내 스스로가 정말 한심하고 답답했다. 복지관 글쓰기 수업 중 선생님의 도움으로 로그인은 했다. 글 보내는 건 집에 가서 혼자 해보겠다 하고 집으로 왔다. 집에 오자마자 휴대폰과 실랑이가 시작됐다.이것저것 눌러보다가 복사한 게 사라지고, 다시 복사해서 붙여 넣기를 수 없이 반복했다. 그러다 보니 훌쩍 시간이 지나 손주들을 데리러 갈 시간이 되었다. '내일 다시 도전해보자' 하고 접었다. 다음 날 아침, 손주들을 다 보내고 또 휴대폰과 씨름이 시작됐다. 드디어 마지막 단계까지 왔다. 송고만 누르면 된다.'태그'를 입력하라고 뜬다.제목 쓰고, 부제, 글, 취재 경위까지 다 썼는데 자꾸 뭘 더 쓰라는 건지. 네이버에서 '태그'를 검색해보니 '가격 따위를 표시한 꼬리표'라고 한다.'김연희'라고 쓰자, 다음 페이지로 넘어갔다. 혼자서 1박 2일 만에 <오마이뉴스> 첫 송고에 성공했다. 하지만 사진 첨부는 못했다(이제는 잘 한다. 글쓰기 선생님과 <오마이뉴스> 에디터님이 알려주셨다). 글 쓰는 것보다, 글 보내는 게 더 힘들다.옛날에 글자를 몰라 세상을 답답하게 살았던 사람이나 요즘 미디어를 다룰 줄 몰라 답답해 하는 나나 똑같다. 세상은 더 편리하고 더 새로운 것을 향해 쉼 없이 달려가고 있다. 누구든 멈춰서면 큰일이라도 날 듯, 한 걸음이라도 더 빨리 가려고 애쓴다.그 속도가 내겐 너무 벅차 숨이 턱까지 찬다. 마치 낯선 동네의 높은 담장 앞에서 길을 잃은 사람처럼 담장 밑에 쪼그리고 앉아 한숨만 내쉬고 있다. 이렇게 빠르게 발전하는 세상이 누군가에겐 편리함이겠지만, 나에겐 소통하기 어려운 불편함이다.디지털 기계 앞에서 늘 작아지는 나. 휴대폰으로 은행 일을 볼 때면 화면에 숫자가 한순간에 사라질까 봐 초 긴장 상태가 된다. 홈쇼핑에서 물건 하나를 사려 해도 첫 화면에 로그인에서 포기해버린다.손바닥만 한 휴대폰 안에 세상 돌아가는 것이 다 들어있다. 터치 한 번이면 수많은 정보가 쏟아진다. 어른, 아이 할 것 없이 손에는 모두 휴대폰을 들고 산다. 사람의 눈빛 대신 화면을 바라보고, 대화 대신 메시지를 주고받는다.나도 그들이 사는 세상에서 함께 숨 쉬고 싶어 휴대폰에 작은 글자를 확대해서 겨우 읽고 기능 하나를 익히는 사이에 또 다른 세상이 펼쳐져 있다. 나는 여전히 버벅거리고, '태그' 하나 쓰는 데도 한나절이 걸렸다. 하지만 이 서툰 발걸음 속에서도 내 나름대로 노력의 시간은 흐르고 있다.누군가에게는 답답하고 느려 보일지 몰라도, 나는 세상과 소통하고 싶어 안간힘을 쓰고 있는 것이다. 발전은 나를 기다려주지 않는다. 필요한 내가 맞춰 살아가야 한다. 속도를 맞출 자신이 없어 슬그머니 주저앉아 이 정도만 알고 살아도 되지 않을까 스스로를 위로해본다.세상이 아무리 빠르게 변해도 나는 내 속도로 살아갈 것이라고 애써 여유를 부려보지만, 마음 한구석에는 세상에서 소외된 듯한 서늘한 바람이 스민다. 비록 속도는 많이 느리지만, 난 멈춘 것은 아니다. 오늘도 서툴게 버튼을 누르며 세상과 연결되려고 애쓰고 있다. 나처럼 담장 밑에서 한숨만 내쉬는 사람이 나뿐만은 아닐 것이다.뛰어가는 이들에게 감히 부탁해본다. 편리함을 향해 달려가는 세상에서 조금만 뒤돌아봐주고 함께 걸어가주기를.