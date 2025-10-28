격랑의 세월을 헤쳐온 선각자 우암 김명진 선생

큰사진보기 ▲우암 김명진 선생. 천도교 교령을 지내기도 했다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

큰사진보기 ▲우암 선생의 손자 김대부 씨. 독실한 천도교인으로 살아가고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

김명진 선생은 1907년 7월 24일에 남면 선구리에서 태어나 1980년 9월 13일에 환원하신, 남해가 낳은 교육자이자 불굴의 정신을 지닌 사회운동가이며 천도교 교령까지 오른 종교인이었다. 암울한 시대에 나서 물 건너 물을 건너고 산 넘고 산을 넘으면서 격랑의 세월을 살아온 선생은 대범한 지도자의 품격과 더불어 사람의 향기가 나는 따뜻한 인격의 소유자였다. 푸른 바다 남해에서 태어난 것을 자랑으로 여기며 한평생 격랑의 세월을 헤쳐오며 지역과 천도교의 발전에 헌신하신 우암 선생 삶의 여정을 손자 김대부씨의 증언으로 들어본다.- 우암 선생님이 선각자로서 활동하게 된 사상 배경이 궁금합니다."우암 선생님은 1907년 남면 선구리에 출생했습니다. 선친은 최초 남해 동학인으로 알려진 구정(龜汀) 김성재 선생님이십니다. 구정 선생님은 동학혁명이 일어나기 3년 전에 동학에 입교하시어 하동 고성산 전투에 참여해 구사일생으로 살아 돌아오셨습니다. 그리고 후진 양성을 위해 서당을 세워 수학생을 가르쳤습니다.우암 선생님은 1915년 9세에 한문 서당인 옥문사숙에서 6년간 한문을 공부했습니다. 3·1독립운동의 여파가 남아있는 1921년에 남명보통학교에 입학해 4년간 수학했고, 해성소년단을 설립해 청소년 계몽과 지방문화 창달, 애국심과 애향심 배양에 앞장섰습니다. 이후 남해불교중학교에 들어가서 2년간 공부했습니다. 교회에도 다니다가 1929년에 천도교에 입교했습니다. 구학문과 신학문을 두루 배웠고 기독교 사상과 천도교 사상도 공부했습니다. 천도교에 입교한 후에는 마음에 한울님을 모시고 스승님의 가르침을 실천하면서 일생을 사셨습니다.천도교에 입교시킨 설천 비란 정재모 선생님, 천도교 교령을 5번이나 지낸 진주 출신 묵암 신용구 선생님을 비롯한 훌륭한 스승님들의 영향도 컸습니다. 천도교 교조 수운 최제우 대신사님, 해월 최시형 신사님, 의암 손병희 성사님을 사숙하며 존경했습니다.""선생님은 교육환경이 열악했던 농어촌지역에 사재를 털어 학교를 세워서 많은 인재를 양성했습니다.1931년 남면 선구리에는 가까운 곳에 학교가 없어서 17, 18세까지 교육을 받지 못하는 것을 보고 삼남보통학교를 설립하셔서 학업에 목마른 벽지학생들의 한을 풀어주었습니다. 설립 과정에서 일본 경찰에 불령선인(不逞鮮人)으로 몰려 4개월 10일 동안 옥고를 치루는 고초를 당하기도 했습니다.우암 선생님 37세였던 1945년 8·15광복 때 남면에 중학교 설립 계획을 세웠고, 1948년에 선구리에 해성고등공민학교의 문을 열었습니다. 이후 자리를 평산에 옮겼다가 뒤에 현재의 자리에 학교를 옮겨서 지금의 해성중학교가 됐습니다. 해성중학교 교장 5년 동안 무보수로 봉사했습니다. 학교 설립 과정에서 얼마나 힘드셨는지 '산 넘어 산'이라는 술회를 회고록에 남기셨습니다.노인 교육과 복지에도 관심이 많으셔서 1976년에 남해노인학교 설립을 제안하고 설립해 6년간 초대 교장직을 수행하셨습니다. 우암 선생님이 펼치신 교육사업은 사람을 하늘처럼 섬기는 사인여천(事人如天)의 실천이었습니다.""선친이신 구정 선생님은 남해에 천도교의 주춧돌을 놓으셨고, 우암 선생님은 남해 천도교의 기둥을 세우셔서 대를 이어서 한울님의 뜻과 스승님의 가르침을 몸소 실천하시며 일생을 사셨습니다.천도교 순의포 대연원을 창립하고 선구교구를 설립하시어 수천 명 제자를 교도하셨을 뿐만 아니라, 포덕 112년(1971)에는 천도교 최고예우직인 종법사에 추대되셨으며, 포덕 117년(1976) 교령으로 당선되셔서 당시 혼란스러웠던 종단의 기틀을 바로 잡으시고 만인으로부터 존경을 받았습니다.살아생전 모습은 한 치의 어긋남 없이 해월 최시형 신사님의 성인지덕화(聖人之德化)의 말씀을 그대로 실천하시는 삶이었습니다. 일 년 삼백육십일 평생토록 어김없는 새벽 수도를 수행하시는 모습에서 성(誠), 경(敬), 신(信)을 실천하시는 진실함을 느낄 수 있었습니다.우암 선생님의 열정과 노력으로 또한 그 크신 법력으로, 시일이면 교구 관내의 온 동네마다 바람에 날리는 궁을기가 꽃물결처럼 아름답게 가득했습니다. 지금 생각하면 궁을꽃 활짝 핀 그 모습이 지상천국의 세상이었습니다.""우암 선생님에게는 어머니가 두 분 계셨습니다. 대모(大母) 한씨님과 생모(生母) 정씨님입니다, 특히 대모 한씨님은 덕성이 높았습니다. 대모님은 당신이 아들을 못 낳자 생모가 아들을 갖게 해달라고 선구에서 50리 길을 걸어서 금산 입구까지 가서 거기서부터는 부정탄다고 보리암까지 신발과 버선을 벗고 맨발로 걸어 올라가서 기도했다고 합니다.1929년 23세 때 입교에 영향을 준 분은 설천면 비란에 살았던 정재모 선생님이었습니다. 정 선생님은 우암을 천도교인으로 맞아들이기 위해 포장되지 않은 140리 길을 걸어 40여 차례나 왕복했다고 회고록에 기록돼 있습니다. 삼고초려를 넘어서서 사십고초려를 한 것입니다. 입교 후에는 반대로 우암 선생님이 140리 길을 걸어 시일에 선구서 이어리까지 공부하러 다녔습니다. 이처럼 증조모님의 가족에 대한 사랑, 사람을 대하는 천도교 선학들의 정성과 공경, 선생님께서 실천궁행한 배움의 정성이 한결같았습니다.""1989년 우암 선생님 83세 되시는 해에 회고록 <격랑의 세월>을 내시었습니다. <격랑의 세월>이란 책 제목에 한평생 걸어오신 삶이 함축되어 있습니다. 우암 선생님의 고매한 덕과 탁월한 덕업 그리고 대범한 지도력은 많은 후학들에게 참으로 훌륭한 가르침을 보여 왔습니다. 오랫동안 민족과 교회 그리고 국가와 지역사회가 겪은 숱한 수난과 시련 속에서 언제나 정론과 정도로서 확고한 의지로 살아오신 우암 선생님의 삶이 회고록에 기록되어 있습니다. 일제강점기에서 1980년대 산업화 시기까지 우암 선생님의 삶과 민초들의 살아있는 역사도 생생하게 잘 기록되어 있습니다. 남해 근현대사의 역사 자료뿐 아니라 문학 자료로도 가치가 커서 기록문화유산으로 보존할 가치가 있다는 평가를 들었습니다. 뜻있는 분들의 관심과 연구를 부탁드립니다.""우암 선생님께서도 어찌 삶이 어려움이 없었겠습니까? 하지만 어려운 시련 속에서도 성인의 절개로 덤덤하게 홀로 봄빛을 띄고 겨울 산마루의 소나무와 같이 살아가시던 모습에서, 후손과 후학으로서 그 뜻을 잘 살려 가지 못함에 죄스러운 마음을 갖고 있습니다. 선생님의 고매한 뜻과 삶을 잊지 않고 마음에 새기면서 천도사업에 성력을 다해서 매진하겠습니다. 한울님 모시고 사람답게 사는 세상을 위하여 저부터 먼저 참된 사람이 되어 선생님의 삶에 뜻을 더하는 후손이 되겠습니다."