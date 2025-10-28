"내 몸이 허락하는 한 일하다 죽어 다랑이논에 흙이 되고 싶다"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

조정수 다랭이논보존회장이 다랭이논을 가꾸고 있다.

조정수 회장을 중심으로 주민들의 손길로 다랭이논이 노랗게 익어가고 있다.

지난 9일 촬영한 다랭이논. 벼가 한창 익어 다랭이논을 빼곡히 채웠다.

한때 '한국에서 가장 아름다운 마을'로 불리던 다랭이마을. 그러나 오래 전부터 다랭이논은 잡초로 덮여가고 있었다. 680여개의 다랭이논 중 벼가 심긴 곳은 불과 7%. 농사를 짓는 주민은 손에 꼽고, 마을 인구의 70%가 65세 이상이다. 명승의 영광은 남았지만, 그 경관을 지탱하던 사람들의 삶은 점점 사라지고 있었다.다랭이논이 사라져가는 상황에서 한 사람이 남은 인생을 걸었다. 조정수 다랭이논보존회장. 그는 다랭이마을과 이웃 마을인 양지마을에서 지내다 2015년 홀로 다랭이마을로 이주했다. 버려진 논을 다시 일구고, 무너진 둑을 쌓으며 10년째 '논을 살리고 마을을 지키는 일'을 이어가고 있다. 이에 본지는 지난 8월 28일 다랭이논을 한창 가꾸고 있는 조정수 회장을 만나 사연을 들어봤다.500년을 이어온 남해 터전을 떠날 수 없었다. 조정수 다랭이논보존회장은 40대 후반, 인생의 전환점에서 "뜻있게 남은 인생을 쓰고 싶었다"며 다랭이마을로 이주한 그때를 회고했다. 2015년 11월, 조정수 회장은 남면 양지마을에서 다랭이마을로 터전을 옮겼다. 아내의 반대도 있었다. 양지마을에서 청년회장 등을 맡으며 지역의 주축 역할을 하던 남편이 다랭이마을로 이사하겠다는 선택은 이해하기 어려웠을 것이다.다랭이마을로 이사 온 후, 조정수 회장의 첫 번째 자체 과제는 버려진 논을 되살리는 것이었다. 조 회장은 "마을에 콘텐츠가 부족하고 농사 짓는 사람이 없어서 힘을 보태야 했다"고 말했다. 그는 오자마자 집을 짓고, 없는 돈에 절반을 대출받아 1200평의 논을 샀다. 10년 동안 잡초가 무성하고 메말랐던 다랭이논들을 혼자서 개간했다. 둑도 쌓고 시간만 나면 복원 작업에 매달렸다.10년이 지난 지금도 가꾸지 못한 논밭이 많다. 올해도 조 회장은 10개의 논을 살려서 모내기를 했다. 현재 남해군에서 보유한 논의 대부분을 다랭이논보존회가 위탁영농으로 관리하고 있기에 그에게 하루는 짧은 시간이다.마을 주민들의 마음을 여는 일은 논 복원보다 더 어려웠다. 그래서 진심을 보이기 위해 봉사를 시작했다. 이사한 지 2~3년 동안에는 100리터짜리 쓰레기봉투 40개를 사비로 구입해 환경정화 봉사를 묵묵히 실천했다. 비 오는 날 손전등을 들고 다른 주민들의 눈에 안 띄게 쓰레기를 줍는 날도 많았다고.조 회장을 질투하고 비난하는 사람들도 있었다. '다른 욕심을 갖고 봉사활동을 하는 거'라며 '자기가 무슨 자격으로 봉사를 하느냐'라는 등 핀잔도 들었지만, 그는 모든 이들을 받아들였다. 마을에 봉사하고, 어른들을 공경하며, 불만을 다 들어주었다. 그런 세월을 거친 조 회장은 "지금은 다 사이가 좋다. 어느 누구와 얘기해도 저와는 대화를 한다"고 자신했다.주민들도 점차 변했다. 조 회장은 "시간이 지나면서 한결 같은 모습으로 임하니 원주민들이 먹는 것도 많이 챙겨주고 마음을 열어주셨다"고 말했다.매년 남해군이 다랭이논보존회에게 지원하는 보조금은 농약, 모판, 유류대, 이사들 인건비로 사용된다. 2개월 간의 모내기 작업에 인건비까지 최소 금액으로 책정돼 있지만 현실은 녹록하지 않다.조 회장은 "먹고 사는 데 지장은 없다"고 말하지만, 그의 선택은 경제적 계산과는 거리가 멀다. "나 혼자보다는 우리를 위해, 가족도 좋지만 남해군 전체가 잘 사는 것"이 그의 목표이기 때문이다.겨울 농한기에는 유채꽃 파종 작업이 시작된다. 조 회장은 "지난해 보다 올해, 내년이 더 많은 유채꽃이 예쁘게 필 예정"이라며 1~3월에는 시금치도 기르고 모내기를 안 했던 휴경지들의 언덕도 손본다. 유채꽃이 지자마자 5월 1일부터 트랙터로 로타리 작업을 시작한다. "10년 해보니 시행착오를 겪으며 이제는 더 능숙하게, 더 잘할 자신이 있다"고 말했다.현재 보존회는 마을에 3년 이상 거주하며 자기 집을 가진 주민들로 구성된다. 마을 총회를 통해 이사 7명과 감사 2명을 뽑고, 이사 중 대표이사를 선출한다. 임기는 2년으로, 조정수 회장은 올해 1월부터 대표이사(회장직)을 맡고 있다.가장 큰 과제는 인적자원 확보다. 조 회장은 "기존 주민들은 노령화가 됐고 젊은 사람들은 농사가 힘들어 짓지 않으려고 한다"며 다랭이마을을 가꿔 갈 사람이 늘어가길 희망한다.그가 그리는 미래의 다랭이논은 현재보다 더 전통적인 모습이다. 조 회장은 "가옥들이라든가 건물들은 고전적으로 보이면서, 농사도 지게를 지는 모습이 남아 있길 바란다. 무엇보다, 제일 하고 싶은 게 일소 두 마리를 키우면서 쟁기를 끌고 싶다"고 밝혔다. 또한 조 회장은 현재 젊은, 어린 세대에게 전하고 싶은 메시지도 분명하다. "흙과 물과 지혜가 다 있었다는 것을 알려주고 싶다"고 말했다.인터뷰 말미, 조 회장은 남해군 행정에 대한 감사를 전했다. 장충남 군수와 김지영 문화체육과장, 권홍엽 문화유산팀장이 다랭이마을에 특별히 신경을 써준다고. 조 회장은 "군수께서 다랭이마을을 가꿔갈 수 있도록 관심을 갖고 격려를 해주신다. 또 과장, 팀장도 날마다 전화해서 어려운 부분이 있으면 같이 해결해 보자고 한다. 지칠 때 힘을 주는 분들"이라며 고마움을 표했다.그의 마지막 소망은 "내 몸이 허락하는 한 죽을 때까지 일을 할 것이다. 일을 하다가 죽거들랑 다랭이논에 흩어주면 좋겠다"라고. 나아가 조 회장은 "회장 임기가 끝나도 다랭이논을 가꾸는 농사는 계속할 것"이라고 자신했다. 아울러 "열심히 하겠다"는 마지막 다짐과 함께, 500년 터전을 지키며 다랭이논과 함께 생을 마감하겠다는 한 농부의 의지가 깊은 울림을 남겼다.