"남해에서 근무하는 교사는 남해의 역사와 문화 알아야"

남해의 역사와 문화를 함께 공부하는 제일고 교사학습동아리 활동이 눈길을 끌고 있다. 동아리 소속 교사들이 역사 현장을 탐방하고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

남해제일고(교장 신상철)가 교사들이 남해의 역사와 문화를 함께 공부하고 함께 성장해야 한다는 취지 아래 '삶꽃마을'이라는 교사학습동아리인 학교밖전문학습공동체를 운영하고 있어 눈길을 끌고 있다.'삶꽃마을(문화마을)'은 2021년 행복학교 3년 차에 처음 발족해 2년간 운영했던 '바닷가마을글쓰기모임(바글)'에서 출발해, 2023년 행복나눔학교로 선정되면서 더욱 활기를 띠기 시작한 '말꽃마을(문학동네)'을 거쳐 진화해 왔다. 구성원은 제일고 교장, 교감, 교사 4명과 남해정보산업고 교사 1명 등 모두 7명이다.삶꽃마을은 남해인의 삶과 배움의 뿌리가 되어주고 있는 남해의 자연과 지리, 역사와 관광자원 등 지역문화 전반을 교원이 더욱 깊이 이해하고 익힘으로써, 이를 교육 활동의 밑바탕으로 삼고 있다.이에 따라 직접 현장을 답사해 보고 듣고 느끼는 방식으로 배움을 체화하고, 주어진 주제에 대해 깊이 있게 토의, 토론함으로써 지역문화의 교재화 방안 탐구를 내실화하는 데에도 심혈을 기울이고 있다.특히 남해를 노래하거나 남해를 이야기한 말꽃(문학)을 엮어서 책으로 만드는 교재화 작업도 상당한 진척을 이루고 있다.올해는 학교 인재상으로 삼은 삼자인재 백이정 선생과 김만중 선생, 그리고 이순신 장군의 유적을 중심에 놓고 삼별초 대장군 터, 남해 양아리 석각, 가천리 암수 바위, 남해 금산과 이성계 등 역사와 전설, 문학과 지리 분야를 넘나들며 다양하게 배우고 토론하며 답사하는 활동을 이어오고 있다.모임을 이끄는 고종민 교사(남해제일고 진로교육부장)는 "고교학점제 전면 시행과 행복학교 운영으로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 우리 교원들이지만, 교육의 밑거름이 되어주는 지역문화를 이해하는 일은 학교 교육의 중요한 몫이라는 믿음으로 성실하게 활동하고 있다"며 참여의 뜻을 밝혔다.※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.