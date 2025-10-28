메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
도마초 정원으로 피어나다... '바람결 정원' 전국 1위 쾌거

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

부산경남

25.10.28 13:20최종 업데이트 25.10.28 13:20

도마초 정원으로 피어나다... '바람결 정원' 전국 1위 쾌거

제21회 생활원예·치유농업 경진대회 '대상' 수상... 퍼머컬처와 교육의 만남, 지역농업 가치 확산

원고료로 응원하기
도마초등학교 ‘살랑살랑 바람결 정원’이 제21회 생활원예·치유농업 경진대회 대상을 수상했다. 학생들과 교직원들이 바람결 정원에서 기뻐하는 모습이다.
도마초등학교 ‘살랑살랑 바람결 정원’이 제21회 생활원예·치유농업 경진대회 대상을 수상했다. 학생들과 교직원들이 바람결 정원에서 기뻐하는 모습이다. ⓒ 남해시대

도마초등학교(교장 김행식) 유휴지 내 학생들과 교직원들의 손길이 닿자 꽃과 나무, 연못이 형성됐고 그곳에는 벌과 나비, 새 등이 어우러진 정원이 조성됐다. 지난 6월 2일 개장한 이곳은 '살랑살랑 바람결 정원(이하 바람결 정원)'이다.

바람결 정원이 지속가능한 원예, 치유농업이 가치를 잘 담은 교육공간으로 인정받았다. 농촌진흥청은 도마초등학교가 제21회 생활원예·치유농업 경진대회 학교·학습원 분야에서 대상(국무총리상)을 수상했다고 지난 16일 밝혔다. 서울, 부산 등 대도시 학교들이 수상해왔기에 도마초의 이번 수상은 그 의미가 남다르다.

올해 5월 23일 학생들이 바람결 정원 터를 가꾸고 있다.
올해 5월 23일 학생들이 바람결 정원 터를 가꾸고 있다. ⓒ 남해시대

살랑살랑 바람결 정원의 시작

AD
한때 급식소로 쓰이던 낡은 건물 뒤편의 빈터가 출발점이었다. 생태교육을 중심으로 하는 도마초의 교육방향에 따라 학생들과 교사들은 방치돼 있던 터를 자신들의 손으로 텃밭으로 하나씩 가꿔가기 시작했다. 학생들과 교직원, 신혜란 퍼머컬처 전문가가 함께 정원의 완성도를 높였다. 아이들은 퍼머컬처 디자이너로서 설계, 식재, 돌봄 전 과정을 주도했다.

그 결과 바람결 정원에는 채소류 20종(210개체), 초화류 40종(175개체), 허브류 12종(77개체), 관목·관상·사초류 12종(40개체), 과실수류 5종(13개체)을 비롯해 연못생물 12종(63개체)까지 생태계가 형성됐다.

바람결 정원을 담당한 서영현 교사는 "아이들에게 정확한 역할을 부여하면 스스로 기획하고 주인의식을 가진다"며 학생들이 정원에 애정을 갖고 가꾸는 교육법을 소개했다.

서영현 교사가 살랑살랑 바람결 정원을 기획하고 담당했다.
서영현 교사가 살랑살랑 바람결 정원을 기획하고 담당했다. ⓒ 남해시대

정원과 함께 성장하는 아이들

바람결 정원은 네 개의 구역으로 구성됐다. 허브 스파이럴이 중심인 수업 공간, 생태연못과 데크의 휴식 공간, 재배·요리 체험 구역, 손님을 맞이하는 환대의 공간이다. 상단은 일사량에 맞춰 건조식물을, 하단은 배수와 관리 동선을 고려해 식재했다. 물론, 위기도 있었다. 올여름 폭우 때 식물이 고사 위기에 처하자, 학생들과 교사들은 배수로를 정비하고 지지대를 세웠다.

이번 수상과 함께 지난 시간을 되짚어보며 서영현 교사는 "아이들이 흙을 만지고 돌을 쌓으며, 씨앗을 심고 비료를 뿌리며 도전과 회복을 함께 배우는 시간이었다"며 "기후변화 또한 앞으로 사회를 이끌 아이들의 시대 과제 중 하나이고 농업과 교육을 통해 경험할 수 있는 기회였다"고 설명했다.

"살랑살랑 바람결 정원은 햇빛, 구름, 비와 이슬, 풀잎과 꽃향기, 개구리와 도둑게, 벌과 나비, 새, 바늘꽃과 아스파라거스 그리고 웃음꽃, 서로 기대고 어우러져 살아가는 아름다움이다."

지난 20일 수업 중 바람결 정원에 대한 학생들의 소감과 감정 나누기를 정리한 카드다.
지난 20일 수업 중 바람결 정원에 대한 학생들의 소감과 감정 나누기를 정리한 카드다. ⓒ 남해시대



덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

→ 남해를 대표하는 풀뿌리언론 <남해시대> 구독문의: 055)863-3365 후원계좌: 883-01-165116

#도마등학교#바람결정원#생활원예·치유농업#경진대회#대상

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

남해시대 (nhtimes) 내방

2006년 4월 17일 창간한 남해시대는 경남 남해를 대표하는 풀뿌리언론으로 남해가 보다 더 열린사회로, 존중하는 사회로, 존중받는 사회로 한 발 더 나아가기 위해 남해시대의 힘을 보태겠습니다.

이 기자의 최신기사"퇴직자는 모두 내려놔야 자유롭고 행복해져"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초