도마초 정원으로 피어나다... '바람결 정원' 전국 1위 쾌거

큰사진보기 ▲도마초등학교 ‘살랑살랑 바람결 정원’이 제21회 생활원예·치유농업 경진대회 대상을 수상했다. 학생들과 교직원들이 바람결 정원에서 기뻐하는 모습이다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 5월 23일 학생들이 바람결 정원 터를 가꾸고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서영현 교사가 살랑살랑 바람결 정원을 기획하고 담당했다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

"살랑살랑 바람결 정원은 햇빛, 구름, 비와 이슬, 풀잎과 꽃향기, 개구리와 도둑게, 벌과 나비, 새, 바늘꽃과 아스파라거스 그리고 웃음꽃, 서로 기대고 어우러져 살아가는 아름다움이다."

큰사진보기 ▲지난 20일 수업 중 바람결 정원에 대한 학생들의 소감과 감정 나누기를 정리한 카드다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

도마초등학교(교장 김행식) 유휴지 내 학생들과 교직원들의 손길이 닿자 꽃과 나무, 연못이 형성됐고 그곳에는 벌과 나비, 새 등이 어우러진 정원이 조성됐다. 지난 6월 2일 개장한 이곳은 '살랑살랑 바람결 정원(이하 바람결 정원)'이다.바람결 정원이 지속가능한 원예, 치유농업이 가치를 잘 담은 교육공간으로 인정받았다. 농촌진흥청은 도마초등학교가 제21회 생활원예·치유농업 경진대회 학교·학습원 분야에서 대상(국무총리상)을 수상했다고 지난 16일 밝혔다. 서울, 부산 등 대도시 학교들이 수상해왔기에 도마초의 이번 수상은 그 의미가 남다르다.한때 급식소로 쓰이던 낡은 건물 뒤편의 빈터가 출발점이었다. 생태교육을 중심으로 하는 도마초의 교육방향에 따라 학생들과 교사들은 방치돼 있던 터를 자신들의 손으로 텃밭으로 하나씩 가꿔가기 시작했다. 학생들과 교직원, 신혜란 퍼머컬처 전문가가 함께 정원의 완성도를 높였다. 아이들은 퍼머컬처 디자이너로서 설계, 식재, 돌봄 전 과정을 주도했다.그 결과 바람결 정원에는 채소류 20종(210개체), 초화류 40종(175개체), 허브류 12종(77개체), 관목·관상·사초류 12종(40개체), 과실수류 5종(13개체)을 비롯해 연못생물 12종(63개체)까지 생태계가 형성됐다.바람결 정원을 담당한 서영현 교사는 "아이들에게 정확한 역할을 부여하면 스스로 기획하고 주인의식을 가진다"며 학생들이 정원에 애정을 갖고 가꾸는 교육법을 소개했다.바람결 정원은 네 개의 구역으로 구성됐다. 허브 스파이럴이 중심인 수업 공간, 생태연못과 데크의 휴식 공간, 재배·요리 체험 구역, 손님을 맞이하는 환대의 공간이다. 상단은 일사량에 맞춰 건조식물을, 하단은 배수와 관리 동선을 고려해 식재했다. 물론, 위기도 있었다. 올여름 폭우 때 식물이 고사 위기에 처하자, 학생들과 교사들은 배수로를 정비하고 지지대를 세웠다.이번 수상과 함께 지난 시간을 되짚어보며 서영현 교사는 "아이들이 흙을 만지고 돌을 쌓으며, 씨앗을 심고 비료를 뿌리며 도전과 회복을 함께 배우는 시간이었다"며 "기후변화 또한 앞으로 사회를 이끌 아이들의 시대 과제 중 하나이고 농업과 교육을 통해 경험할 수 있는 기회였다"고 설명했다.