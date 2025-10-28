'아파트 폭등' 통계 낸 한국부동산원, "근거? 공개 못한다"

큰사진보기 ▲이달 서울 아파트 매매가격이 10·15 부동산 대책 발표 이전까지 기준으로 올해 들어 최고 상승률을 기록한 것으로 나타난 가운데 27일 서울 남산에서 바라본 성동ㆍ광진 등 아파트 단지. 이날 KB부동산이 발표한 10월 주택가격동향에 따르면 10·15 대책 발표 이전인 10월 13일 기준 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.46% 오르며 17개월 연속 상승세를 이어갔다. 상승 폭은 전월(0.82%)과 비교해 0.64%포인트 커졌고, 상승률은 올해 최고치다. 오름폭이 높은 지역은 광진구(4.46%), 강동구(4.17%), 성동구(3.95%), 마포구(2.96%), 송파구(2.68%), 동작구(2.16%), 영등포구(1.79%) 순이었다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'10·15 전후' 서울 아파트값 주간 상승률 역대 최고(동아일보)

규제 직전 '영끌' 몰렸나…서울 아파트값 역대급 '뜀박질'(매일경제)

"부동산 5일장에 '우르르'" 서울 집값 0.5% 급등…광진구 1.29%↑(헤롤드경제)

'패닉·패닉·패닉바잉' 서울 아파트 역대 최대상승…광진구 연율 90% 오름세(문화일보)

AD

한국부동산원이 10월 서울 아파트 가격이 급등한다는 통계를 잇따라 내놓은 가운데, 정작 해당 통계의 근거를 공개하지 않아 의문이 제기되고 있다.한국부동산원은 10월 들어 매주 서울 아파트 가격이 0.5%대 급등세를 이어간다는 통계를 발표하고 있다. 이 기관이 발표한 자료에 따르면, 지난 10월 둘째 주(2주 누적) 서울 아파트 가격은 0.54%, 10월 셋째 주에도 0.5% 상승한 것으로 나타났다. 언론들은 이 자료를 근거로, '서울 아파트 가격 폭등', '역대 최대 상승' 등의 기사를 쏟아내고 있다. 한국부동산원이 10월 셋째 주 아파트 가격 동향 통계를 발표한 24일, 이를 인용한 기사의 제목은 이렇다.언론들이 한국부동산원의 통계를 적극 인용하면서 '서울 아파트 급등'은 기정 사실이 되는 모양새지만, 정작 한국부동산원은 해당 통계의 구체적인 산출 근거를 '비공개'하고 있어 의문을 사고 있다. 실제로 한국부동산원은 주간 아파트 가격 동향 통계 공표에 쓰이는 표본 수나 산출식 정도만 공개하고 있다. 아파트 가격도 실거래가격과 호가, 주변 아파트 거래 사례 등을 종합해 산출한다고는 하지만, 매주 가격 정보를 서울 지역별로 어떻게 집계했는지는 비공개 방침을 유지하고 있다.<오마이뉴스>는 28일 한국부동산원 측에 '서울 자치구별 10월 주간 아파트 가격의 구체적인 산출 근거'를 물었지만, "공개할 수 없다"는 답변을 받았다. 아파트 통계를 작성하는 세부 정보를 공개할 경우, 다른 정보와 결합이 되면 개인이 특정될 수 있고, 이는 개인정보보호법과 통계법 위반 소지가 있다는 게 한국부동산원 쪽의 설명이다."통계의 구체적인 근거를 제시하지 않으면, 신뢰성에 의문이 생기지 않겠느냐"는 질문에 한국부동산원 관계자는 "(통계가) 정확하다고 받아들이라고 말씀드린 적 없다, 통계는 받아들이시는 분들이(판단하는 것), 저희는 국가 통계로서 의무를 다할 뿐"이라고 답했다.결국 한국부동산원이 매주 발표하는 아파트 가격 동향은, 어느 아파트 단지가 대상인지도 모르고, 실거래가인지 개별 공인중개사무원의 의견인지도 알 수 없는 '깜깜이' 통계인 셈이다. 이같은 '깜깜이 통계'는 아파트 가격 급등이라는 언론 보도의 주요 근거로 활용되면서 부동산 시장 불안까지 야기하고 있다.최은영 한국도시연구소 소장은 "통계청에서 생산하는 국가 통계 중에서 로데이터(기초 데이터)를 공개 안 하는 통계는 없는 것으로 안다"라면서 "한국부동산원의 주간 아파트 가격 동향에 대한 세부 데이터는 통계를 검증하는 통계진흥원에조차 공개하지 않는데, 이는 통계 품질조차 제대로 검증이 안되고 있다는 것"이라고 했다.최 소장은 "아파트는 거래가 빈번하게 이뤄지지 않아, 호가 등을 참고하는 경우가 많은데 이 경우 주간 아파트 가격 통계가 왜곡되면서 실수요자의 불안을 야기한다"라면서 "과거부터 이런 부작용이 지속되어 온 만큼, 주간 아파트 가격 통계는 폐지하는 것이 바람직하다"라고 강조했다.