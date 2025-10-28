'공사 수주 대가 뇌물' 익산국토관리청 공무원 등 무더기 적발

큰사진보기 ▲광주 북부경찰서 ⓒ 광주광역시경찰청 관련사진보기

국토교통부 익산지방국토관리청에서 발주한 공사에 특정 업체가 선정될 수 있도록 부정한 청탁과 뇌물을 주고받은 직원들과 건설업자 등이 무더기로 경찰에 적발됐다.광주 북부경찰서는 28일 부정청탁 및 금품 등 수수 금지에 관한 법률 위반·업무상 배임·직권남용·건설산업 기본법 위반·이해충돌방지법 위반 등의 혐의로 익산지방국토관리청 사무소장 A씨(50대)와 건설업자 B(50대)씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.또 같은 혐의로 직원 6명(6급 4명·7급 2명)과 감리 2명, 일반 회사원 2명, 건설업자 2명 등 12명을 불구속 입건해 수사하고 있다.이들은 2022년 6월부터 지난해 6월까지 익산관리청의 발주 공사 사업에 B씨 업체가 선정되도록 부정한 청탁과 금품을 주고받은 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 A씨는 B씨의 청탁을 받아 사업 선정 요건으로 특정 공법이 심의에 포함될 수 있도록 직원들에게 지시해 220억 원 상당의 6개 사업을 B씨 업체가 수주받도록 했다.A씨는 또 도로 공사 과정에서 불필요한 충격 흡수 방지시설 2개를 1억4000여만원의 국비로 구입, 순천 지역 도로에 설치해 국고에 손실을 끼치기도 했다.B씨 등은 청탁 대가로 A씨에게 해외 골프시설과 노래방 등 유흥시설 접대비용을 지급하거나 명절 떡값 명목 등으로 6차례에 걸쳐 300만원을 건넨 것으로 조사됐다.입찰에 참여한 다른 업체의 입찰가를 실시간으로 알려준 A씨의 부하 직원들에게도 골프 접대, 해외 항공권 등 170만원 상당의 뇌물을 건넸다.A씨 등은 모든 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.경찰은 익산관리청에서 발주한 또 다른 공사에 대해서도 조사를 이어 나갈 계획이다.