캄보디아 사기조직 45명 검찰 송치, 일부 피의자 "뒤늦게 후회"

충남경찰청에서 수사 중인 캄보디아 송환 피의자 45명이 전원 검찰로 송치됐다. 경찰에 따르면 피의자 중 일부는 뒤늦게 범죄 사실을 반성하고 후회하는 경우도 있었다.앞서 지난 7월 5일 충남경찰청반부패경제범죄수사대는 캄보디아 현지에서 체포돼 국내로 송환된 피의자 59명 가운데 45명에 대한 수사를 벌여왔다. 이 중 충남경찰청 피의자 1명이 포함되어 있었다.경찰에 따르면 이들은 캄보디아 태국 방콕 등의 현지에서 전화금융사기, 노쇼 사기 등을 벌인 것으로 파악됐다. 확인된 피해는 총 110건, 93억 원이다. 이들 조직은 2018년부터 중국에서 전화금융사기를 벌여온 것으로 알려졌다.충남경찰청은 28일 도경찰청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "지난 20월 20일 45명을 전원 검찰에 송치했다"고 밝혔다. 다만 충남경찰청은 여전히 체포되지 않은 조직 총책에 대한 수사를 이어갈 방침이다. 경찰은 이들의 국적에 대해서는 함구했다. 총책의 국적은 외국인인 것으로 전해졌다.경찰에 따르면 피의자 중 일부는 태국과 베트남 등 현지로 여행을 가서 카지노에서 도박으로 돈을 탕진했다. 그때 '좋은 일자리가 있다'고 권유하는 꼬임에 넘어가 범죄단체에 가입하게 되었다는 진술도 있었던 것으로 전해졌다.정성학 충남경찰청 경제범죄수사대 수사부장은 이날 기자회견에서 "심문 과정에서 범죄행위를 부인하는 경우도 있었지만, 후회를 하는 피의자들이 많았다. 다시 기회가 주어진다면 다시는 이런 일을 하지 않을 것이라며 반성하는 피의자도 있었다"라고 말했다.이어 "전국의 사건을 병합하고, 아직 검거되지 않은 총책에 대한 수사를 이어가겠다. 자수자에게는 정상참작을 통해 형의 감경 등의 선처를 할 것"이라고 덧붙였다.정 부장은 "모르는 번호로 걸어오는 대화나 링크는 무시하는 것이 중요하다. 돈을 송금하기 전에는 강한 의심을 해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "국내 특정 조직과의 연관성은 아직 드러난 게 없다"고 밝혔다.한편, 범죄 피의자 45명 중 남성은 42명, 여성은 3명이다. 연령대는 40대 3명, 30대 17명, 20대 25명으로 20대 피의자가 가장 많았다. 범죄단체 가입 경위는 지인을 통한 경우가 29명, 인터넷 광고를 보고 가담한 경우가 8명, 카지노에서 돈을 탕진한 사례 6명, 기타 2명으로 분류됐다.경찰은 "모르는 이에게 사회관계망서비스(SNS) 문자 메시지를 받은 경우 상대하거나 입금을 하지 말아야 한다"며 "의문이 있을 때는 112나 가까운 경찰서에 방문해서 상담을 받고 피해를 당하는 일이 없도록 해야 한다"고 당부했다.