'급식비리' 의혹 파주 한민고 공립화 요구 한목소리

급식업체 부당 계약 의혹 등이 제기된 사립학교 한민고등학교(경기 파주)를 둘러싼 논란이 거세지는 분위기다.
한민고는 군인 자녀를 위해 국방부가 850억 원을 투입해 설립한 기숙형 사립고다. 학생들이 아침부터 저녁까지 식사를 모두 학교에서 해결해 급식 계약 규모가 매년 수십억 원에 달한다.
교육단체 '삶을가꾸는교육자치포럼(아래 자치포럼)'은 27일 "국방 예산으로 설립한 학교가 공립이 아닌 사립학교로 운영된 자체가 모순"이라며 "설립 과정의 문제를 조속히 파악하고 공립화 과정을 제시하라"고 촉구하는 성명을 발표했다.
이들은 '임시 이사 파견 등 한민고 학교 정상화를 위한 특단의 대책을 마련하라'고 경기도교육청에 주문했고, 사법기관에 '학교장을 비롯해 한민학원 관계자를 철처히 수사하고 사법처리하라'고 요청했다.
박효진 자치포럼 대표는 <오마이뉴스>에 "공립학교로 만들어 교육청에서 직접 관리·감독을 해야 비리나 특혜 등에 대한 재발을 방지할 수 있을 것"이라며 "교육청이 나서서 임시 이사를 파견하고, 학교 정상화와 공립화에 매진해야 한다"라고 했다.
앞서 지난달 24일에는 한민고 문제 해결을 위한 공동대책위원회(이하 공대위)와 더불어민주당 김문수 국회의원이 국회에서 기자회견을 열어 "비리재단을 해체하고 공립화 특별법을 제정하라"고 촉구했다.
김 의원은 "국회 차원에서 철저히 진상을 규명하고, 공립 전환을 통해 학생과 학부모가 안심할 수 있는 학교로 바로 세워야 한다"고 강조했다. 이들은 ▲국정감사 실시 ▲한민고 공립화 특별법 제정 ▲한민학원 이사진 전원 사퇴 ▲관선이사 파견을 요구했다.
한민고 문제는 지난 20일 국회 국정감사에서도 다뤄졌다. 김문수 의원이 "공립화가 돼야 한다고 생각하는데 어떻게 보느냐?"라고 묻자, 임태희 경기도교육감은 "공립화가 가장 바람직한 해법이라고 생각한다"라고 말했다. 그러나 증인으로 출석한 신병철 한민고 교장은 "사립으로 운영하는 것이 학교를 설립한 목적으로서는 더 효율적이라 생각한다"라고 다른 의견을 냈다.
파주교육지원청은 지난해 복무 감사를 통해 한민고가 2021년부터 2024년까지 급식업체 입찰 공고 시기를 법에 규정된 40일보다 짧게 공고한 점 등을 지적했다. 그 이후에도 학교에 대한 여러 의혹이 제기되자 교육청이 올해 재감사에 나섰다.
한민고에 대한 경기도교육청 재감사 지적 결과는 급식 문제 회계, 임용 등 다양하다. 교육청은 한민고가 급식 계약을 하며 국가계약법 등을 위반한 사실 등을 확인했다. 또한 이에 대한 책임을 물어 교장 중징계와 이사장 등 임원들의 취임 승인 취소를 요구했으며, 한민고와 한민학원에 대한 경찰 수사를 의뢰했다.
