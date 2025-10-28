노관규 국감 불출석 통보에 시민단체 '동조'... 조계원 '발끈'

큰사진보기 ▲조계원 국회의원과 노관규 순천시장 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

국회 문화체육관광위원회의 29일 종합국정감사 증인으로 채택된 노관규 전남 순천시장의 불출석 방침에 순천시와 조계원 의원(여수을, 더불어민주당) 간 갈등이 깊어지는 모양새다. 순천 일부 시민단체가 노 시장의 국감 증인 채택을 주도한 조 의원에 대해 "부당한 정치 공세를 멈추라"는 기자회견 열었고, 곧바로 조 의원이 "노 시장이 사주한 관제데모 아니냐"는 취지로 맞받으면서다.28일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 노 시장은 29~30일 열리는 순천시의회 시정질문 참석을 이유로 최근 국회 문체위에 국정감사 불출석 사유서를 제출했다.노 시장은 불출석 이유에 대해 "시의원 7명의 현안 등에 대해 시정질문이 예정돼 있다"며 "제9대 순천시의회 마지막으로 2025년 예산안 정리추경과 2026년 본예산, 행정사무 감사 등을 대비해 의원들의 협력이 절실한 시점"이라고 했다.노 시장의 국감 불출석 방침이 전해진 뒤 순천 지역 시민단체는 조 의원을 규탄하는 기자회견을 열었다. 주민자치회, 새마을회 등으로 구성된 순천시민연대가 27일 조 의원 지역사무실 앞에서 기자회견을 열고 "순천시와 순천시민의 명예를 훼손하는 근거 없는 정치공세를 즉각 중단하라"고 촉구했다. 순천시민연대는 "근거도 없이 시장을 국감 증인으로 세우려 하고 위증 고발과 재소환 동행명령권까지 거론하며 순천시정을 흔들었다"며 "왜 여수시 국회의원이 순천시민의 자존심을 훼손하냐"고도 했다.조 의원은 즉각 반박하고 나섰다.조 의원도 같은 날 보도자료를 내고 노 시장을 겨냥해 "국회 문체위를 능멸하고 있다" "29일 종합감사에 '동행명령권'을 발동해서라도 반드시 출석시켜야 한다"는 등 강경한 어조로 맞섰다.특히 "순천시의회 민주당 순천갑 소속 의원들은 노 시장이 국감 증인으로 출석할 수 있도록 적극 협조할 방침이며 언제든 의정 일정을 조정할 준비가 돼 있다고 밝혔다"며 "시의회 일정 때문에 국감에 불출석한다는 노 시장의 주장은 근거가 없다"고 했다.조 의원은 순천시민연대의 기자회견을 두고도 "노 시장 측이 사주한 것으로 보이는 의혹이 짙은 관제 데모라는 여러 제보가 있었다"고 날을 세웠다.이어 "지금이라도 불출석 의사를 철회하고 29일 종합감사에 나와 본인이 한 위증과 김건희와의 야합에 대해 사죄하는 길만이 순천시민 명예를 지키는 최선의 선택"이라고 출석을 재차 요구했다.조 의원은 앞서 지난 14일 국회 문체위 국감에 증인으로 나온 노 시장을 겨냥해 김건희 여사의 시정 관여 의혹 등 순천시정 전반에 관해 추궁했다.조 의원은 당시 신문이 미진했다고 판단해 노 시장을 오는 29일 문체위 종합 감사 증인으로 다시 신청했지만, 노 시장은 시의회 시정질문 참석을 이유로 최근 불출석을 통보했다.조 의원은 노 시장을 국감 증인으로 세워 김 여사와의 유착 의혹을 규명한다는 입장이지만, 순천지역사회 일각에선 여수MBC 순천 이전 추진으로 인해 조 의원과 노 시장의 관계가 불편해지면서 국감 증인 채택으로 이어진 것 아니냐는 시각이 있다.