대전시인협회 대전시인상- 작품상 윤종영, 오유정 선정

대전시인협회(회장 김남규)가 제28회 대전시인상 수상자로 윤종영 시인을, 제1회 대전시인작품상 수상자로 오유정 시인을 선정했다.
28일 대전시인협회에 따르면 윤종영 시인은 1991년 <문학과 비평>으로 등단한 이래 4권의 시집을 발간한 중견 시인이다. 수상 시집은 2024년에 발간된 시집 <당신이 일으킨 물결의 가장자리에서>이다.
심사위원회는 선정이유에 대해 "윤 시인이 현대를 살아가는 사람들의 결핍과 상처, 외롭고 쓸쓸한 이들의 삶을 다양하게 표출하고 치유하는 데 탁월한 역량을 보여주고, 이번 시집이 시인의 치열한 시 정신을 따뜻한 감성으로 승화시키면서 그 영역을 더욱 확장하는 방식으로 나타났다"라고 밝혔다.
제1회 수상자를 내는 대전시인작품상은 협회에서 발간한 2024년 <대전의 시인들>에 실린 회원들의 우수한 신작 시를 심사하여 선정한다.
제1회 수상자로 선정된 오유정 시인은 1999년 <해동문학>으로 등단한 지역의 중견 시인이다. 수상 작품 <붉은 물고기>는 평범한 소재에서 출발하여 인간 내면의 가장 깊은 곳까지 파고드는 힘과 낯선 세계를 구축하는 언어의 연금술, 그리고 마지막 한 구절로 시 전체의 의미를 응축시키며 긴 여운을 남기는 구성과 표현 등이 탁월하다는 평을 받아 수상 작품으로 선정되었다.
시상식은 시의 날인 11월 1일 오후 5시, 대전 서구에 소재한 중국집 태원에서 진행될 예정이다.
윤 시인은 1968년 대전 출생이며, 대전대학교 대학원에서 문학박사 학위를 받았다. 시집으로 <별들의 마을>, <푸른별의 세상>, <구두>, <당신이 일으킨 물결의 가장자리에서>등이 있다. 현재 대전제일고등학교에 재직 중이다.
오 시인은 경기도 안성 출생이며, 충남대학교에서 문학박사 학위를 받았다. 시집으로 <푸른 집에 머물다>, <우리는 따로 서 있다> 등이 있으며, 혜산 박두진문학작품상 등 다수의 상을 수상했다. 현재 한밭도서관 운영위원 등으로 활동하고 있다.