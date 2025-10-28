대전시인협회 대전시인상- 작품상 윤종영, 오유정 선정

큰사진보기 ▲대전시인협회(회장 김남규)는 제28회 대전시인상 수상자로 윤종영 시인(사진 왼쪽)을, 제1회 대전시인작품상 수상자로 오유정 시인(사진 오른쪽)을 선정했다. ⓒ 대전시인협회 관련사진보기

대전시인협회(회장 김남규)가 제28회 대전시인상 수상자로 윤종영 시인을, 제1회 대전시인작품상 수상자로 오유정 시인을 선정했다.28일 대전시인협회에 따르면 윤종영 시인은 1991년 <문학과 비평>으로 등단한 이래 4권의 시집을 발간한 중견 시인이다. 수상 시집은 2024년에 발간된 시집 <당신이 일으킨 물결의 가장자리에서>이다.심사위원회는 선정이유에 대해 "윤 시인이 현대를 살아가는 사람들의 결핍과 상처, 외롭고 쓸쓸한 이들의 삶을 다양하게 표출하고 치유하는 데 탁월한 역량을 보여주고, 이번 시집이 시인의 치열한 시 정신을 따뜻한 감성으로 승화시키면서 그 영역을 더욱 확장하는 방식으로 나타났다"라고 밝혔다.제1회 수상자를 내는 대전시인작품상은 협회에서 발간한 2024년 <대전의 시인들>에 실린 회원들의 우수한 신작 시를 심사하여 선정한다.제1회 수상자로 선정된 오유정 시인은 1999년 <해동문학>으로 등단한 지역의 중견 시인이다. 수상 작품 <붉은 물고기>는 평범한 소재에서 출발하여 인간 내면의 가장 깊은 곳까지 파고드는 힘과 낯선 세계를 구축하는 언어의 연금술, 그리고 마지막 한 구절로 시 전체의 의미를 응축시키며 긴 여운을 남기는 구성과 표현 등이 탁월하다는 평을 받아 수상 작품으로 선정되었다.시상식은 시의 날인 11월 1일 오후 5시, 대전 서구에 소재한 중국집 태원에서 진행될 예정이다.윤 시인은 1968년 대전 출생이며, 대전대학교 대학원에서 문학박사 학위를 받았다. 시집으로 <별들의 마을>, <푸른별의 세상>, <구두>, <당신이 일으킨 물결의 가장자리에서>등이 있다. 현재 대전제일고등학교에 재직 중이다.오 시인은 경기도 안성 출생이며, 충남대학교에서 문학박사 학위를 받았다. 시집으로 <푸른 집에 머물다>, <우리는 따로 서 있다> 등이 있으며, 혜산 박두진문학작품상 등 다수의 상을 수상했다. 현재 한밭도서관 운영위원 등으로 활동하고 있다.