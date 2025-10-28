'들녘 같은 사람' 최민화

민청련동지회에는 민청련 활동 중 정권으로부터 당한 폭압의 결과로 활동 중 혹은 그 이후 후유증으로 세상을 떠난 많은 이들이 있다. 그 분들의 치열했던 삶의 흔적을 기록하고 기억하는 것이 민주항쟁 정신의 계승에 작으나마 보탬이 될 것으로 생각하여 [민청련 두꺼비 열전]을 편찬한다. 인지도가 높은 인물이 아닌, 무명의 헌신을 실천한 이들을 위주로 한다. 이름을 기억하고자 하는 것이 아니라, 헌신과 열정을 보여주는 삶의 스토리를 통해 민주항쟁의 정신을 기억하는 것이 목적이다.

큰사진보기 ▲아내와 찬 한잔 하는 최민화. 평소의 최민화 모습은 ‘운동’과는 거리가 먼 사람처럼 보였다. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲지명 수배된 당시 수사기관이 배포한 최민화 사진 ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲1979년 11월 24일 서울YWCA 위장결혼식 현장 사진. 앞줄 왼쪽 끝 최민화, 오른쪽 끝 함석헌 선생. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

"함 선생님은 젊은 사람들이 결혼식을 위장으로 해서 행사를 벌이는 것에 대해 끝까지 반대하셨습니다. 그렇게 하면 거짓 역사를 만든다고요. 그런데 내가 그날 꼭 참석하셔야 한다고 간곡히 말씀드려서 억지로 모시고 갔습니다. 행사 대회장을 맡으신 것도 내가 함 선생님 댁을 방문해서 그냥 일반적인 결혼식 주례를 맡는 것처럼 말씀드려서 허락하시게 된 겁니다."

"나 자신의 이익을 관철하기 위해 노력하기보다는 약간은 손해 보는 선택을 하면서 살아왔다. 무리한 상황이 닥쳐오기 전에 나 자신을 스스로 조절해 온 이 훈련은 학생운동과 재야운동 과정에서도 드러나 나는 주로 조정하고 화합하고 통일하는 역할을 맡아 해 왔다."

"형님이 만일 의장을 맡아주신다면 내가 3가지 약속을 하겠습니다.

첫째, 새 단체의 재정문제는 전적으로 제가 책임지겠습니다. 둘째, 현재 근무하는 기사연(기독교사회문제연구원)에서 옷 벗고 나오라면 나오겠고 감옥 갈 일이 있으면 몸 사리지 않고 먼저 가겠습니다. 셋째, 형님이 의장을 맡아주신다면 저는 형님을 앞으로 저의 정치적 얼터너티브(Alternative)로 삼고 끝까지 함께 하겠습니다."

최민화는 민청련 출범에 결정적 역할을 한 이 중 한 사람이다. 창립을 앞두고 민청련을 이끌고 나갈 수장을 선정하는 일이 마지막 과제로 떠올랐을 때, 그가 김근태를 찾아가 삼고초려 끝에 의장을 맡겠다는 약속을 받아냈다. 이후 민청련 활동 내내 김근태를 보좌하며 회원들의 맏형 노릇을 했다.최민화의 외모는 당시 흔히 보던 민주화 투사의 인상과는 사뭇 달랐다. 듬직한 풍채에, 둥글고 인자한 얼굴, 그 얼굴엔 늘 잔잔한 미소가 흘렀다. 나는 그를 민청련 창립 때 처음 만나서 돌아가실 때까지 봐왔는데 단 한 번도 화를 내거나 목소리를 높이는 모습을 본 적이 없다. 그에게 무언가 어려운 일을 얘기하거나 고민을 상담할 때면 늘 "어, 그래 그래" 하면서 마치 품이 넓은 할아버지가 손자 달래주듯 했다.그런 그였기에 시인 고은은 그를 "들녘 같은 사람"이라고 했다. 들녘 하면 막힘 없이 펼쳐진 너른 벌판이 떠오르고, 가을날 고개 숙인 벼들이 황금빛으로 물든 풍요로움을 연상한다. 날카로움이나 날선 말싸움 같은 것과는 거리가 멀다. 그렇다, 최민화는 평화로운 가을 들녘 같은 사람이다.시인 김정환은 그를 가리켜 "치열하게 다정한 군자"라고 했다. 김정환은 1983년 민청련 창립 논의를 하던 자리에 참석해서 최민화를 처음 봤다. 당시는 "광주에서 수많은 사람들이 참살을 당한 그 경악과 분노, 그리고 무엇보다 두려움이 우리의 전신을 휘감고 덜덜 떨게 만들면서 우리를 집요하게 길들이던 때"였다. 그만큼 논의는 결연했고, 분위기는 숙연하면서도 격앙됐다. 그런데 그런 회의장 한 귀퉁이가 이상하게도 밝았다고 한다.유난히 하얀색 피부를 가진 맘씨 좋은 아저씨 같이 생긴 사람이 실실 웃음을 흘리고 있었던 거다. 그는 자기 의견을 말하면서도 상대방 의견 중 장점을 키워주는 방식으로 말했다. 김정환은 충격을 받았다. 상대방의 장점을 제 것으로, 제 온화함으로 바꾸어 내면서 자신을 보충하고 그렇게 완성된 자신의 의견을 겸손하게, 그러나 치열하게 추진하는 능력에 감탄한 그는 최민화를 치열하고, 다정하고, 군자 같은 사람이라고 표현한 것이다.최민화는 1969년에 연세대 신학과에 입학했다. 시대가 평온했다면 신학을 공부해서 교수가 되거나, 아니면 목회자가 되어 사람들을 피안의 길로 인도하는 목자가 되었을 것이다. 그러나 세상이 그를 그렇게 놓아두지 않았다.1969년은 연초부터 박정희 대통령이 3선 연임을 위한 개헌을 추진하겠다는 발표로 온 나라가 시끄러워졌다. 박정희는 우리나라 실정에서는 강력한 리더십이 있어야 '조국 근대화'와 '조국 중흥'이라는 민족적 과업을 완수할 수 있다며, 헌법에 규정된 4년 임기에 1차례 연임으로 최대 8년으로 제한된 대통령 임기를 자신만은 예외로 하여 한 번 더하여 3선을 하겠다는 의지를 피력한 것이다. 당연히 야당에서 반대하고 나섰고, 전국의 주요 대학에서 이를 저지하자는 시위가 봇물처럼 터져나왔다.최민화는 헌법을 고쳐서 집권을 연장하겠다는 너무나도 명백한 부조리를 눈앞에 두고 강의실에 앉아 공부만 할 수는 없었다. 연세대에서 있었던 3선 개헌 반대 시위에 앞장섰고 그 결과 주동자로 지목되어 지명수배되는 신세가 되었다. 대학에 입학한 새내기가 졸지에 전국에 지명 수배된 범죄가가 된 것이다. 이때부터 최민화의 파란만장한 일생이 펼쳐지기 시작했다.앳된 지명수배자는 얼마 못 가 검거된다. 그러나 지도교수의 간청과 보증 덕분에 감옥 신세는 면하고 대신 군대에 입대하는 것으로 처리됐다.군대를 제대하고 복한 때가 1972년. 열심히 공부하려고 하던 참에 이번엔 '10월유신'이 터졌다. 세상은 최민화가 학교 교정에 발을 들여 놓기만 하면 큰 사건을 터드리는 것 같았다. 최민화가 입학하던 해에 3선 개헌을 한 박정희는, 군대를 제대하고 복학한 해에는 3선으로도 성이 안 차, 죽을 때까지 집권하겠다는 영구집권 체제를 선언한 것이다.3선 개헌 반대에 앞장섰던 최민화가 이번에도 물러설 수는 없는 일이었다. 즉각 유신반대 시위를 조직하고 연세대생들을 이끌었다.최민화가 부조리한 시국에 대해 민감하게 반응하고 망설임 없이 투쟁에 나선 데 영향을 준 스승이 있었다. 함석헌 선생이었다. 함석헌은 청년 시절에 3.1운동에 참여했고, 이후 안창호 이승훈 조만식의 영향을 받아 민족운동을 했으며 해방 이후에는 이승만과 박정희 정권의 부조리에 대해 거침 없이 일갈하여 세상 사람들로부터 존경을 받고 있었다.최민화는 경기도 오산 고향에서 중고등학교 학창 시절을 보낼 때부터 함석헌의 이름을 들어 알고 있었다. 그리고 '10월유신'과 뒤이은 '긴급조치'로 숨통이 막히자 신촌 봉원산에 있는 선생의 거처를 찾아갔다. 그렇게 찾아온 뜻있는 젊은이들로 '간디사상연구모임'을 만들었다.이후 최민화는 간디사상연구모임을 통해 함석헌으로부터 시대와 맞설 용기와 가르침을 받았다. 나중에는 함석헌 선생이 발행하는 잡지 <씨알의 소리> 편집장을 맡아 함석헌 사상을 세상에 알리는 창구 역할을 맡았다.그러던 중 1979년 10.26 사건으로 박정희는 죽고 유신체제는 끝나나보다 했다. 그러나 세상은 짙은 안개 속으로 빨려들어갔다. 이후 일어난 'YWCA 위장결혼식 사건'으로 최민화는 다시 함 선생과 각별한 인연을 겪게 된다.10.26 사건으로 박정희가 죽자 집권 세력은 기존의 유신헌법을 통해 차기 대통령을 선출하려고 했다. 그러자 야당과 운동 진영에서는 유신헌법에 의한 대통령 선출은 어불성설이라며 개헌을 통해 민주적 선거제도를 부활시키고 그에 따라 국민들이 직접 대통령을 선출해야 한다는 의견이 모아졌다.그러나 비상계엄 중이라 그러한 뜻을 펼칠 집회가 불가능하다는 것이 문제였다. 운동 진영의 청년들은 이대로 숨 죽이고 있을 수는 없다며 어떤 식으로든 행동에 나서야 한다는 의견이 지배적이었다. 그 결과 제안된 것이 계엄 하에서도 가능한 결혼식을 위장해서 국민대회를 열자는 것이었다.청년 최민화는 그러한 위장결혼식 집회에 대해 반대했다. 앞으로 사태가 어떻게 전개될 지 전혀 예측할 수 없는 혼돈의 상황에서 박정희보다도 더 악독한 세력이 등장할는지도 모르는 판국에 섣부른 행동은 어둠의 세력에게 탄압의 빌미가 될 수 있으니만큼 적이 구체적으로 드러날 때까지 좀 기다려 봐야 한다는 주장이었다. 특히 결혼식을 가장한 대중 집회는 방법적으로 정당하지 않을 뿐 아니라 전술적으로 무모한 모험주의에 빠질 위험이 있다며 반대했다.하지만 청년들은 위장결혼식을 하기로 결정했고, 평소 함석헌 선생과 가까운 최민화에게 함 선생이 위장 주례로서 국민대회장을 맡아달라고 설득해달라고 했다. 최민화는 비록 개인적으로는 반대했지만, 조직의 결정에는 따르는 성품이었다. 그래서 함 선생에게 설명하자 역시 위장결혼식과 같은 속임수는 안 된다며 반대했다. 최민화도 동의하는 바였지만 조직이 결정한 일을 성사시키기 위해 함 선생을 간곡하게 설득했고 결국 승낙을 받아냈다.1979년 11월 24일 서울 명동 YWCA에서 열린 위장결혼식이 열렸고, 최민화는 함 선생을 모시고 참석했다. 식이 시작되자마자 계엄군이 들이닥쳤고 행사장은 아수라장으로 변했다. 참석자들 대부분이 서울 서빙고동에 있는 보안사 대공분실로 연행돼 혹독한 고문을 당했다.함석헌 선생은 하얀 머리, 하얀 수염에 하얀 한복을 입고 다녔는데, 수염을 다 뽑히는 폭행을 당했다. 최민화는 선생님이 겪을 고초를 상상하면서 감당할 수 없는 회한에 빠졌다. 결국 자신이 모든 책임을 떠맡음으로써 선생님의 고통을 조금이라도 덜어드려야겠다고 결심했다.최민화의 이러한 자신이 책임을 짐으로써 다른 이들을 편하게 해주는 행동은 최민화라는 사람의 특징이자 스스로에게 자부심이기도 했다. 이에 대해 최민화는 이렇게 술회하기도 했다.민청련 창립 때 김근태를 설득하며 제시한 3가지 약속도 그러한 차원에서 이루어진 것이었다. 세 가지 약속은 이런 것이었다.최민화는 이 세 가지 약속을 모두 지켰는데, 그 중에서도 두 번째 약속을 지키는 일은 쉽지 않았다. 1985년 9월 김근태 의장 연행을 시작으로 민청련에 대한 대대적 탄압이 가해져 왔다. 최민화도 남영동으로 연행됐는데, 가서 보니 김근태 의장이 무지막지한 고문을 당해 만신창이가 돼 있었다. 그는 자신이 민청련 창립에 관한 일을 다 처리한 사람이라며 책임을 떠맡았다.자신이 책임을 떠 맡음으로써 다른 이들의 부담을 덜어주는 일에 그치지 않았다. 늘 주위를 돌아보며 도움을 줄 일이 있는지 살폈다.민청련 사건으로 구속된 이 중에 사회부장 연성수가 있었다. 그의 아내 이기연(현 '질경이 우리옷' 대표)도 같이 민청련 회원으로 활동하고 있었다. 그런데 연성수 이기연 부부는 노모를 모시고 안양천 뚝방 판자촌에서 가난하게 살고 있었다. 민청련 사건으로 징역을 살고 나온 최민화는 연성수가 감옥에 있는 동안 시어머니를 모시고 자식들 키우며 어렵게 살아가고 있던 이기연이 결핵에 걸린 것을 알았다. 병원 입원은커녕 약값 마련도 변변치 않은 형편이었다.최민화는 특단의 대책을 마련했다. 마침 박헌영의 아들인 원경 스님이 안성 부근 청룡사라는 작은 절에 주지로 있었는데, 원경 스님에게 부탁하여 거처를 마련하고 이기연에게 그곳으로 가서 요양하라며 거의 강제로 떠밀 듯이 보냈다. 이기연은 운동권에서 같이 고생은 하지만 이렇게까지 개인 가정사를 돌보아 준 경우는 처음이었다고 한다. 덕분에 이기연은 결핵 투병을 이겨냈고 지금도 그 고마움을 잊지 않고 있다.최민화는 온화한 사람이고 들녘 같은 사람이다. 하지만 그게 최민화 면모의 전부일까. 그저 사람 좋고 다 자기 책임으로 떠안기만 하는 맘씨 좋은 아저씨? 그와는 전혀 딴판인 또 다른 최민화의 모습이 있었다.