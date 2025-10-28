검사의 국가보안법 무죄 구형에 "빨갱이로 산 36년을 청산하고 싶다"

큰사진보기 ▲진홍근 (사)경남유월민주항쟁정신계승시민연대 이사 ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

"조국통일 가로막는 국가보안법 철폐하라."

"병원 이사로 근무하던 제게 보건소 계장이 전화를 했다. 군수와 병원에 신장투석실을 개원하기로 합의한 적 있느냐고 묻더라. 그런데 당시 국가정보원 관계자가 부군수께 전화해서 '국가보안법 범법자가 이사로 있는 병원에 왜 그런 특혜를 주느냐'고 협박했던 것이다. 당연히 그 사업은 그날부로 취소되었다. 병원장은 저와 의대 동기이자 저를 잘 아는 친한 벗이었다. 당시 그 사건(?)과 관련해 군말 한마디 없었다. 그러나 어찌 미안한 마음이 없었겠는가."

"또 이런 일도 있었다. 하루는 불교계 어느 큰스님이 저를 부산에 있는 한 사찰로 호출하셨다. 저는 당시 불교 관련 법인이 운영을 맡았던 복지원에서 기획실장 등을 맡고 있었다. 저를 불렀던 큰스님께서는 '국가보안법 범법자가 스님의 제자들에게 빨갱이 물을 들이고 있다'며 내치셨다. 스님은 저한테 '네가 인터넷만 치면 나오는 유명한 빨갱이라며'라는 말씀부터 하셨다. 그래서 이야기를 나누었고 대화 끝에 스님의 오해는 풀렸지만, 저는 스스로 자리를 내놓을 수밖에 없었다."

"2020년 10월 경상남도의회는 '민주화운동 관련자 예우 및 지원에 관한 조례'를 만장일치로 의결했다. 그러나 당시 김경수 전 도지사가 피치 못할 사유로 시행하지 못했다. 저는 이 조례의 시행을 관철하는 한시적 대표에 불과하다. 초등학교 때부터 줄반장 한 번을 못해 본, 줄반장하기도 무척 싫어한 저다. 그러나 민주화 공헌자 동지들이 빨갱이 소리를 듣지 않게 하고 싶어서 1여 년을 미루다가 대표를 수락했다. 빨갱이로 산 36년을 청산하고 싶어서다."

큰사진보기 ▲창원지방법원 진주지원. ⓒ 윤성효 관련사진보기

진홍근(60) 경남유월민주항쟁정신계승시민연대 이사가 지난 15일 창원지방법원 진주지원에서 열린 국가보안법 재심사건에서 최후진술하며 판사 앞에서 또렷하게 했던 말이다.이날 그가 최후진술 하기에 앞서 공판검사는 '무죄'를 구형했다. 검찰이 국가보안법 사건으로 기소했는데, 검사가 먼저 '죄가 되지 않는다'라고 밝힌 것이다.진 이사의 국가보안법 사건은 36여 년 전으로 거슬러 올라간다. 1983년 경상국립대학교 의과대학 의학과에 수석 입학했던 그는 학생이던 1990년 3월 19일 새벽, 자취방에서 경찰에 연행되었다. 그때 나이 26살이었다.당시 미행·사찰을 해오던 경찰은 그를 '남도주체사상연구회 수괴'로 지목했다. 법원에서 압수수색 영장만 발부 받았던 경찰이 체포영장 없이 그를 임의동행으로 연행해 구속했던 것이다.검찰이 진홍근 학생한테 국가보안법 위반이라며 붙인 혐의는 이적표현물(책) 소지였다. 경찰·검찰이 수사했지만 남도주체사상연구회 관련한 혐의를 찾지 못하자 압수수색 과정에서 나온 책과 관련해 국가보안법 위반이라 했던 것이다.그가 소지하고 있던 책 가운데는 <세계철학사2>가 들어 있었다. 이 책은 윤석열정부 때 통일부 장관을 지낸 김영호씨가 대표로 있었던 녹두출판사에서 펴냈다. 책을 발간했던 출판사 대표는 한참 뒤이기는 하나 통일부 장관이 되었고, 책을 돈을 주고 사서 갖고 있었던 학생은 한참 전이기는 하나 국가보안법 위반이 되었던 것이다.진 이사는 당시 80여 일간 구속되었다가 재판 과정에서 징역형·집행유예를 선고 받아 풀려났다. 진 이사는 진실화해를위한과거사정리위원회의 진실규명 결정에 따라 법원에 재심신청을 했고, 이것이 받아들여져 이날 첫 공판이 열렸던 것이다.'국가보안법 철폐'부터 외쳤던 진홍근 이사는 "존경하는 재판장님"이라고 부르며 최후진술을 시작했다. 그는 "첫 재판의 기억을 상기하면서 최후진술을 시작하려 한다"라며 "판사께서는 신성한 법정에서 왜 구호를 외치는가 하고 지적하셨다. 저는 말씀드렸다. 구호는 제 주장의 요약이고 외친 것은 잘 들리게 말씀드린 것"이라고 말했다.그는 "이 재판과 판사를 위한 것일 뿐 다른 의도는 없었다. 제 주장을 강조하기 위하여 그대로 다시 말씀드리겠다. 조국통일 가로막는 국가보안법 철폐하라"라고 덧붙이며 한번 더 '국가보안법 철폐'를 강조했던 것이다.그는 최후진술에서 국가보안법이 철폐되어야 하는 이유 세 가지를 들었다. 이 법 태생과 관련해 그는 "국가보안법은 일본제국주의, 강간범이 낳은 사생(私生)의 악법리다"라며 "국가보안법이 독립운동 애국자를 잡아넣던 일제의 치안유지법을 베낀 식민의 악법이라는 것은 이미 상식리다. 제가 딱히 장광설로 설명할 까닭이 없다"라고 강조했다.두 번째 이유로 그는 "모법(母法)인 헌법을 잡아먹은 살모사법으로 악법 중의 악법이다"라며 "북한 공산당도 국가보안에 관한 법률조항을 형법에서 다룰 뿐이다. 그런데 자유민주주의라고 강변하는 대한민국에서는 독립적인 초헌법적 법률로서의 국가보안법이 헌법(제19조) '양심의 자유'를 유린하고 있다. 이 어찌 악법 중의 악법이라고 아니할 수 있겠느냐"라고 설명했다.셋째 이유로 "국가보안법은 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이, 이현령비현령의 악법이다"라고 한 그는 "국가보안법은 범죄구성 요건에 범죄적 행위를 넘어 범죄적 인간의 내심(內心)을 포함하고 있다. 부도덕한 권력과 사악한 앞잡이들이 누구에게 이든지 이적(利敵)의 마음을 엿보기만 하면 바로 죄가 된다. 국보법은 일종의 관심법으로 악법의 악법의 악법이다"라고 말했다.36여 년 전 그를 괴롭혔던 국가보안법에 대해, 진 이사는 "민주공화국의 탈을 쓴 정치군부의 나라 대한민국의 대공경찰과 공안검찰은 서점에서 적법하고 정당하게 거래한 책 몇 권으로 저를 구속하였다"라며 "제 속에 든 내심, 양심, 사상을 의심하고 불법적 고문으로 죄를 확정한 것이다. 그들도 뒤가 켕겼던지, 지난 1986에서 1988년 사이에 일어난 적지 않은 시위 주동자로 저를 적시하였다"라고 술회했다.이어 "저는 이것을 딱히 부정하지도 않았다. '맞다. 다만 오해가 좀 있다. 경찰과 대치하는 학생과 시민에게 너무 그러지 마시라고 당부한 것이다. 주장이 좀 다르다고 다중이 공권력에 무질서하게 부딪히면 다친다. 주장도 중구난방으로 하지 말고 심사숙고 의견을 모아서 상대가 알아듣기 쉽게 짧고 크게 외쳐라. 흥분한 다중을 안전케 하고 무질서를 타이르고 애써 질서를 준 것이 죄라면 나를 단죄하라'"라고 덧붙였다.그러면서 그는 "백번 양보하여 범죄로 인정한다고 해도, 이상의 단죄는 일사부재리의 원칙에 어긋나는 초헌법적 사법 행위이다"라며 "1987년 6월 이전의 시위는 그해 6월 27일 체포되어 소위 6.29선언 직후에 재판을 받았다. 그리고 1988년의 시위는 그해 가을 다시 체포되었으나 진주경찰서는 '혐의없음'으로 저를 방면하였다. 그런데 이제 와서 재론하며 또다시 들씌우는 것은 제 마음 안에 들어 있는 내심, 양심, 사상의 이적성을 입증하기 위한 졸렬한 수작에 불과하다"라고 항변했다.진홍근 이사는 24일 <오마이뉴스>와 전화통화에서 "국가보안법 범법자로 36년간 힘들게 살았다"라고 털어놓았다. 그는 "국가보안법 위반자로 산다는 것은 인생이 고해(苦海), '괴로움의 바다'라는 부처님의 말씀을 처절하게 이해할 수밖에 없게 만든다"라고 말했다.경찰에 잡혀갔던 당시 상황을 더듬은 그는 "만 26세가 채 못 되던 젊던 날, 새벽 1시 압수수색영장으로 아무런 설명 없이 구둣발로 체포해간 그 시각부터 그렇다"라며 "만에 하나 임의동행이라 해도 서로 확인할 것 하고, 자연스레 경찰서를 걸어 나오는 저를, 대공과 형사들도 어처구니가 없다는 듯 정문에서 다시 체포하여 다짜고짜 폭행했다"라고 술회했다.이어 "고문가혹 수사를 견디고 겨우 넘어간 교도소까지 대공수사관들이 다시 찾아와서 특별면회라면서 그냥 넘긴 것을 후회한다고 협박했다. 폭언 폭행에, 각목세례에 비녀꽂이까지 하고, 경찰서 지하실로 끌고 가 의자에 묶어 거꾸로 비스듬히 세워놓고 수건을 덮어 고춧가루 물 붓겠다고 협박한 자들이 그냥 넘긴 것을 후회한다고 했다"라고 덧붙였다.당시 받았던 고문으로 인한 후유증을 지금도 겪고 있다. 진 이사는 "당시 저도 악에 바쳐서 교도소에서 여러 후배들과 함께 거의 매일 소위 '빵투'를 했다"라고 말했다. 돌아가신 아버지를 떠올린 그는 "이놈의 감옥을 나가지 않겠다고 선언했을 때, 면회 온 아버지의 얼굴을 덮고 있었던 절망의 그림자를 느꼈다"라며 "결국 노점상하시던 아버지는 독실한 기독교회 집사로 평생을 사셨는데, 제가 그렇게 되고 나서 입에도 대지 않던 술을 드시고, 결국 퇴행성우울증과 심근경색으로 60대 중반에 돌아가셨다"라고 기억했다.국가보안법 위반자라는 '딱지'는 세월이 한참 지나서까지 따라다녔다는 것이다. 그는 "국가보안법이 세월 속에 묻혔거니 생각했던 2010년이었다"라며 당시 겪었던 한 '사건'을 털어놓았다. 경남에 있는 한 군지역의 이름이 붙은 병원 이사로 근무할 때였다고 했다.그는 "당시 해당 지역에는 신장투석을 하는 환자들이 많았다. 동네 식수에 석회 성분 등이 섞였거나 바닷가라 짜게 먹는 식습관이 발병의 원인으로 추정되었다. 당시까지만 해도 의료취약 도서지역 사람들은 맑은 식수를 공급받을 수 없었다"라며 "게다가 대체로 환자들이 산골에 살아 투석을 받으려면 새벽 버스를 타고, 여러 번 갈아타기도 해서 인근 도시에 있는 병원을 다녀야 했다. 버스를 놓치면 없는 살림에도 하는 수 없이 택시를 타야 했다"라며 "그래서 그 지역에 있는 병원에 신장투석실이 필요했던 것이다"라고 설명했다.2021년 경상국립대에서 '명예졸업증서'를 받기도 했던 진홍근 이사는 요새 민주화운동 관련 활동에 적극 나서고 있다. 그는 오는 11월 11일 열리는 (사)전국민주화운동경남동지회 총회에서 대표를 맡는다. 11월 12일 열리는 선고공판에서 국가보안법 무죄 선고를 기다리는 그는 다음과 같이 말했다.